Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Оренбург — Динамо Москва, прямая онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ, где смотреть, 21 сентября 2025

Большущий день в РПЛ! Играют «Динамо», «Спартак» и «Краснодар» с «Зенитом»! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
9-й тур РПЛ
Комментарии
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 21 сентября, состоятся четыре встречи 9-го тура РПЛ. «Оренбург» примет «Динамо», «Крылья Советов» приедут в гости к «Спартаку», а в центральной игре сойдутся «Краснодар» и «Зенит».

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Динамо» праздник – Константин Тюкавин уже вернулся на поле и потихоньку набирает форму. У «Оренбурга» настроение похуже – команда опустилась в зону стыков, но вряд ли Владимир Слишкович много об этом переживает. Понятно, кто фаворит в этой встрече, однако команда Валерия Карпина уже приучила, что может удивить в любую сторону в матче с любым соперником.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» остался без эмоциональной и тактической подпитки по ходу встречи – КДК дисквалифицировал Деяна Станковича на весьма долгий срок. И теперь команде нужно будет решать задачи самой – хотя бы во время матчей. «Крылья Советов» – непростой соперник, если учитывать хороший старт самарцев и победу над «Сочи» в прошлом туре.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вывеска довольно интересная. «Балтика» по-прежнему не проигрывает в РПЛ и находится в топе. «Ростов» внезапно обрёл себя: за неделю победили «Спартак» в Кубке России и ЦСКА – в чемпионате. Наверняка Джонатана Альбу морально отпустило, и футболисты чуть воспряли. Однако вряд ли дончанам будет просто в Калининграде – балтийцы безумно хороши.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что-то на чемпионском – могло бы показаться. Но если «Краснодар» и правда лидирует в РПЛ, то «Зенит» выдал худший старт сезона со времён Дика Адвоката. Не помогают даже дорогостоящие новички. А «Краснодар» ещё и дома играет. Наверное, тот редкий случай, когда команда Мурада Мусаева – фаворит во встрече с былым гегемоном.

На подумать:
Испытание в новом российском «класико» и «Спартак» без Станковича. Интриги 9-го тура РПЛ
Испытание в новом российском «класико» и «Спартак» без Станковича. Интриги 9-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android