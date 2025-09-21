Большущий день в РПЛ! Играют «Динамо», «Спартак» и «Краснодар» с «Зенитом»! LIVE

Сегодня, 21 сентября, состоятся четыре встречи 9-го тура РПЛ. «Оренбург» примет «Динамо», «Крылья Советов» приедут в гости к «Спартаку», а в центральной игре сойдутся «Краснодар» и «Зенит».

У «Динамо» праздник – Константин Тюкавин уже вернулся на поле и потихоньку набирает форму. У «Оренбурга» настроение похуже – команда опустилась в зону стыков, но вряд ли Владимир Слишкович много об этом переживает. Понятно, кто фаворит в этой встрече, однако команда Валерия Карпина уже приучила, что может удивить в любую сторону в матче с любым соперником.

«Спартак» остался без эмоциональной и тактической подпитки по ходу встречи – КДК дисквалифицировал Деяна Станковича на весьма долгий срок. И теперь команде нужно будет решать задачи самой – хотя бы во время матчей. «Крылья Советов» – непростой соперник, если учитывать хороший старт самарцев и победу над «Сочи» в прошлом туре.

Вывеска довольно интересная. «Балтика» по-прежнему не проигрывает в РПЛ и находится в топе. «Ростов» внезапно обрёл себя: за неделю победили «Спартак» в Кубке России и ЦСКА – в чемпионате. Наверняка Джонатана Альбу морально отпустило, и футболисты чуть воспряли. Однако вряд ли дончанам будет просто в Калининграде – балтийцы безумно хороши.

Что-то на чемпионском – могло бы показаться. Но если «Краснодар» и правда лидирует в РПЛ, то «Зенит» выдал худший старт сезона со времён Дика Адвоката. Не помогают даже дорогостоящие новички. А «Краснодар» ещё и дома играет. Наверное, тот редкий случай, когда команда Мурада Мусаева – фаворит во встрече с былым гегемоном.