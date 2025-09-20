Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ливерпуль — Эвертон — 2:1, обзор матча чемпионата Англии, АПЛ, 20 сентября 2025, голы: Гравенберх, Экитике, Гейе

«Ливерпуль» затащил в дерби. У команды Слота — неожиданный герой
Григорий Телингатер
Отчёт «Ливерпуль» — «Эвертон» — 2:1
Аудио-версия:
Комментарии
Даже не пришлось забивать победный мяч «Эвертону» на последних минутах.

Это случилось! «Ливерпуль» одержал обычную, нормальную победу, а не героическую. На старте сезона команда Арне Слота вытаскивала пять матчей в концовке. А вот теперь дерби с «Эвертоном» обошлось без победных голов на последних минутах.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Гравенберх – 10'     2:0 Экитике – 29'     2:1 Гейе – 58'    

У «Ливерпуля» в стартовом составе не оказалось Робертсона, Фримпонга, Вирца и Исака, которые выходили в стартовом составе с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Правда, ротация не особо сказалась на команде. Тем более что у современного «Ливерпуля» хватает лидеров. Один из них и сделал результат уже в первом тайме.

Гравенберх на старте сезона был весьма полезен, но часто оказывался в тени. За нидерландцем, как правило, оставалась черновая работа. Теперь же он сделал два гола, что обычно не свойственно опорникам. Сначала забил сам, сделав это из весьма неудобной позиции, а затем выдал идеальный ассист на Экитике. Французский форвард продолжает пользоваться своими шансами и теперь реализовал выход один на один – мяч прошёл между ног вратаря «Эвертона» Пикфорда.

Голевая передача Гравенберха

Голевая передача Гравенберха

Фото: Кадр из трансляции

За первые 45 минут у гостей – ни одного удара в створ. Да и вообще действительно опасных моментов у ворот Алисона не было. В перерыве Дэвид Мойес заменил нападающего – вместо Бету вышел Барри. И «Эвертону» удалось отличиться: проход Грилиша по левому флангу, навес на дальнюю, классная скидка в касание под удар Гейе, который пробил так, что у вратаря не было шансов. Так второй тайм уже в который раз стал напряжённым для «Ливерпуля».

Слот выпустил на поле в том числе Вирца и Исака, дебютировавшего за новую команду уже и в АПЛ. Хозяева держали мяч больше и создали ещё несколько моментов. В одном из эпизодов Грилишу почти на линии пришлось заблокировать удар Конате после углового. С другой стороны, какие-то подходы получались и у «Эвертона». Не самые явные, однако из головы не выходило последнее дерби между этими командами на «Гудисон Парке». Тогда «Эвертон» сделал ничью (2:2), забив в компенсированное время.

Джек Грилиш

Джек Грилиш

Фото: Stu Forster/Getty Images

На этот раз ничего подобного не случилось. Даже нельзя сказать, что у «Эвертона» был какой-то финальный навал. «Ливерпуль» относительно спокойно удержал победу с минимальным счётом. У команды Слота теперь 15 из 15 очков в первых пяти турах АПЛ.

Тем временем в другом топ-клубе АПЛ произошла революция:
Трансферы «Сити» казались необъяснимыми. Теперь всё изменилось
Трансферы «Сити» казались необъяснимыми. Теперь всё изменилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android