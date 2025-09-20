«Ливерпуль» затащил в дерби. У команды Слота — неожиданный герой

Это случилось! «Ливерпуль» одержал обычную, нормальную победу, а не героическую. На старте сезона команда Арне Слота вытаскивала пять матчей в концовке. А вот теперь дерби с «Эвертоном» обошлось без победных голов на последних минутах.

У «Ливерпуля» в стартовом составе не оказалось Робертсона, Фримпонга, Вирца и Исака, которые выходили в стартовом составе с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Правда, ротация не особо сказалась на команде. Тем более что у современного «Ливерпуля» хватает лидеров. Один из них и сделал результат уже в первом тайме.

Гравенберх на старте сезона был весьма полезен, но часто оказывался в тени. За нидерландцем, как правило, оставалась черновая работа. Теперь же он сделал два гола, что обычно не свойственно опорникам. Сначала забил сам, сделав это из весьма неудобной позиции, а затем выдал идеальный ассист на Экитике. Французский форвард продолжает пользоваться своими шансами и теперь реализовал выход один на один – мяч прошёл между ног вратаря «Эвертона» Пикфорда.

Голевая передача Гравенберха Фото: Кадр из трансляции

За первые 45 минут у гостей – ни одного удара в створ. Да и вообще действительно опасных моментов у ворот Алисона не было. В перерыве Дэвид Мойес заменил нападающего – вместо Бету вышел Барри. И «Эвертону» удалось отличиться: проход Грилиша по левому флангу, навес на дальнюю, классная скидка в касание под удар Гейе, который пробил так, что у вратаря не было шансов. Так второй тайм уже в который раз стал напряжённым для «Ливерпуля».

Слот выпустил на поле в том числе Вирца и Исака, дебютировавшего за новую команду уже и в АПЛ. Хозяева держали мяч больше и создали ещё несколько моментов. В одном из эпизодов Грилишу почти на линии пришлось заблокировать удар Конате после углового. С другой стороны, какие-то подходы получались и у «Эвертона». Не самые явные, однако из головы не выходило последнее дерби между этими командами на «Гудисон Парке». Тогда «Эвертон» сделал ничью (2:2), забив в компенсированное время.

Джек Грилиш Фото: Stu Forster/Getty Images

На этот раз ничего подобного не случилось. Даже нельзя сказать, что у «Эвертона» был какой-то финальный навал. «Ливерпуль» относительно спокойно удержал победу с минимальным счётом. У команды Слота теперь 15 из 15 очков в первых пяти турах АПЛ.