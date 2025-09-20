«Ахмат» Черчесова вырвал победу на 90+5-й! Но обсуждать будут спорный пенальти. Видео

«Пари НН» с октября наконец-то вернётся на родную, уже отремонтированную арену. Но пока ещё конец сентября, так что «Ахмат» пришлось принимать уже в привычном Саранске. «Оренбург» в предыдущем туре был здесь обыгран. А вот с грозненцами нижегородцы не совладали. Из-за максимально спорного пенальти и гола на 90+5-й минуте.

Начало матча получилось крайне осторожным. За первые 25 минут отметить можно разве что неудачную попытку Карича пробить в падении через себя плюс рикошет от Тичича после подачи Самородова — Медведеву пришлось проявить реакцию.

«Ахмат» зарабатывал много угловых, и один из них едва не привёл к пенальти. Судья Чистяков его даже назначил. А потом воспользовался подсказкой видеоассистентов и увидел: Гандри скинул мяч головой не в руку Пигасу, а в грудь.

Грозненцы поначалу оборонялись, однако потом довели владение до 61%. Заставляли соперника часто нарушать правила, собрав за 35 минут восемь фолов. Девятый зафиксировали чуть позже, когда снова включился VAR. Ивлев слегка задел ногу Мелкадзе. Георгий спокойно поставил её на газон, подождал пару секунд и уже затем хитро упал по собственной инициативе. Споров после встречи будет с избытком.

Ндонг уверенно реализовал 11-метровый. Это его дебютный гол в РПЛ. Алексей Шпилевский получил жёлтую за споры. «Коуч, 0% осуждения, 100% понимания», — написал эсэмэмщик «Пари НН».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве тренер нижегородцев сделал тройную замену, выпустив вместо Тичича, Ивлева и Шнапцева Смелова, Ермакова и Коледина. Вскоре и Александров вынужденно Карича поменял.

Команда прибавила и наконец-то начала постоянно создавать остроту. За неё отвечала связка Коледина-ассистента и Босельи-завершителя, которому «Ахмат» ранее свободы практически не давал. Первая попытка закончилась выстрелом выше цели, а на 69-й минуте Хуан прошёл Богосаваца и со второй попытки прошил ближний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке игра раскрылась. Шансы были и у тех, и у других, но всё равно матч катился к ничьей. И тут на 90+5-й случился угловой «Ахмата». Исмаэл подал, Гандри скинул головой в район левой штанги, и поднявшемуся с лавки Келиану дали дважды пробить с близкого расстояния. Одного спасения Медведева оказалось мало, и грозненцы вырвали победу!

Теперь они в верхней части таблицы наравне со «Спартаком» и «Крыльями». «Пари НН» по-прежнему делит 14-е место с «Акроном». Спорный пенальти, пропущенный мяч на последних минутах — этот день нижегородцам захочется побыстрее забыть.