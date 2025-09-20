Топ-события воскресенья: «Краснодар» — «Зенит», «Арсенал» — «Ман Сити», жара в КХЛ и Ф-1

Горячее 21 сентября: Гуменник в отборе на ОИ, ЧМ по волейболу, «Магнитка» — ЦСКА в хоккее, теннис, матчи «Спартака» и «Барсы» в футболе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⛸️ 8:45: Пекин, отбор к ОИ-2026. Мужчины, произвольная программа

Интрига: сколько баллов наберёт Гуменник?

Наш одиночник вынес всех соперников в короткой программе! Вопрос о том, отберётся ли Петя в итоге на Олимпиаду, уже не стоит. Теперь загадкой остаются лишь оценки нашего фигуриста — сколько он получит. И будут ли адекватными баллы за компоненты — кажется, в короткой ему поставили маловато.

Произвольную программу Гуменник оставил прошлогоднюю — это великолепный «Онегин». Новая постановка Ильи Авербуха оказалась неоднозначной — поэтому решили вернуться к проверенной теме. На двух публичных прокатах программы Петя пытался собрать пять квадов. Что будет в Пекине?

🏐 10:30: Аргентина — Италия, ЧМ-2025, мужчины, 1/8 финала

Интрига: самая интригующая пара 1/8 финала

Две топ-команды встретятся уже в первом раунде плей-офф. Аргентинцы выбили Францию, но в матчах с Финляндией и Южной Кореей у них были большие проблемы. Итальянцы же проиграли Бельгии, хоть и смогли перевести встречу на тай-брейк после 0:2 по сетам. Кто окажется сильнее на этот раз?

🏆🎾 11:00*: Ига Швёнтек (Польша, 1) — Екатерина Александрова (Россия, 2), Сеул, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что Александрова противопоставит в финале Сеула шестикратной чемпионке ТБШ?

На «пятисотнике» в Сеуле Екатерина Александрова добралась до третьего в сезоне финала и 11-го по счёту — за всю карьеру. Но чтобы пополнить свой счёт завоёванных главных трофеев (5), россиянке придётся изрядно потрудиться, ведь её соперницей станет шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек. Девушки ранее играли семь раз, и счёт пока 5-2 в пользу польской теннисистки. В частности, за ней остались оба поединка сезона-2025 — в Бад-Хомбурге и на US Open. Екатерина в любом случае останется 11-й ракеткой мира, однако в случае победы её отрыв от идущей 12-й Клары Таусон вырастет до 650 очков. Что касается гонки в Эр-Рияде, то Александрова там идёт на 10-м месте и если завоюет титул в Сеуле, то до идущей на девятом месте Жасмин Паолини останется менее 200 очков.

🎾 11:30*: У Ибин (Китай, WC) — Даниил Медведев (Россия, 2), Ханчжоу, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: закрепит ли Медведев успех в Ханчжоу?

Даниил Медведев успешно дебютировал на турнире в Ханчжоу с новым наставником Томасом Юханссоном. Россиянин в двух сетах разобрался с квалифаером из США — 20-летним Нишешем Басаваредди. Теперь в 1/4 финала Даниил померится силами с местным любимцем У Ибином, попавшим в основную сетку благодаря уайлд-кард. Теннисисты ранее уже играли дважды, и в обоих случаях сильнее оказался Медведев — на US Open — 2022 и в Вашингтоне-2023. Будущий победитель нового матча далее сразится либо с Далибором Сврчиной, либо с Александром Бубликом.

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Динамо» Москва, РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: бело-голубые обыграют удобного соперника?

На этой неделе бело-голубые не оставили никаких шансов «Сочи» (4:0) в матче Фонбет Кубка России. Один из мячей забил Константин Тюкавин, который восстановился после повреждения «крестов». Правда, перед успешной поездкой на юг страны «Динамо» не одержало ни одной победы в трёх предыдущих встречах во всех турнирах. У «Оренбурга» схожая ситуация. Он обыграл в Кубке «Рубин» (помогла серия пенальти после нулей в основное время), но перед этим не побеждал в течение четырёх матчей. «Динамо» четыре раза одолело «Оренбург» в пяти прошлых очных встречах.

⚽️ 13:30: «Лацио» — «Рома», Серия А, 4-й тур

Интрига: получится ли римское дерби богатым на голы?

Римское дерби вынесено на ранее время по соображениям безопасности. В прошлом туре Серии А проиграли и те и другие. «Рома» уступила дома «Торино» (0:1), а «Лацио» — на выезде «Сассуоло» (0:1). Пока что обе команды находятся за пределами зоны еврокубков. «Лацио» ни разу не одолел соперника в трёх прошлых матчах — одна ничья, два поражения. В последнее время римское дерби не радует большим количеством голов. В пяти предыдущих встречах команды не забивали суммарно больше двух мячей.

Спор двух теннисистов, в котором одно из условий связано с римским дерби: Флавио Коболли заключил сделку с Каспером Руудом и может перекраситься в блонд

🏒 14:00: «Трактор» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли «Трактор» победную серию?

Финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина постепенно набрал отличный ход и выдал трёхматчевую победную серию, с которой челябинцы и подходят к встрече со «Спартаком». В свою очередь, коллектив Алексея Жамнова уже традиционно демонстрирует крайнюю нестабильность. В последних пяти играх на счету красно-белых лишь одна победа: зато какая – в принципиальном дерби с ЦСКА они спаслись с 2:5 и победили в серии послематчевых бросков – 6:5 Б. Сможет ли «Трактор» продлить победную серию?

🏎 14:00: Формула-1, этап 17, Гран-при Азербайджана, гонка

Интрига: использует ли Ферстаппен субботний прорыв?

Пока ещё действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал единственным из топ-пилотов, кто безошибочно провёл квалификацию Гран-при Азербайджана и в непростых условиях завоевал поул-позишен. Позади Макса необычные соседи (Сайнс, Лоусон и Антонелли), что даёт Ферстаппену отрыв от преследователей. В частности, Норрис и Пиастри стартуют только седьмым и девятым. Получится ли у пилота создать отрыв и уехать к новой победе? Кто из преследователей сумеет прорваться лучше всех? Повлияют ли на ход гонки погода и сейфти-кар? Нас ждёт действительно непредсказуемое гоночное воскресенье!

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли ЦСКА серию неудач?

Для ЦСКА эта игровая неделя складывается провальным образом. Сначала москвичи потерпели большую неудачу в дерби со «Спартаком» (5:6 Б), а затем крупно уступили «Локомотиву» (1:5) в важной встрече для главного тренера армейцев Игоря Никитина. Двухматчевая серия поражений – ещё не повод для паники. Но чтобы её прервать, красно-синим на выезде нужно остановить набравший ход «Металлург». Получится ли?

⚽️ 14:30: «Спартак» — «Крылья Советов», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как «Спартак» сыграет в первом матче после бана Станковича?

«Спартак» провёл две официальные встречи после сентябрьской международной паузы. Печальный итог: ни одной победы. Деян Станкович отбыл дисквалификацию в Кубке, но теперь провинился в РПЛ. Дошло до того, что серба забанили на месяц. «Крылья» неплохо показали себя в двух прошлых матчах чемпионата. Они отыграли 0:2 у «Локомотива», а потом справились с «Сочи» (2:0). Правда, самарская команда не одержала ни одной победы в пяти предыдущих матчах со «Спартаком».

В «Спартаке» назвали дисквалификацию Станковича ударом: В «Спартаке» прокомментировали дисквалификацию Станковича на месяц

🏐 15:00: Бельгия — Финляндия, ЧМ-2025, мужчины, 1/8 финала

Интрига: матч двух команд, которые в себя влюбили

Два приятных сюрприза этого чемпионата мира. Бельгийцы выиграли все три матча в группе, в том числе и у Италии, а лидер команды Сэм Деру уже заявил, что хочет привезти с турнира медаль. У финнов все было сложнее, но в итоге они оказались выше Франции, одолев её в очной встрече. Олли Куннари привёз на Филиппины молодую и голодную до побед команду. Сможет ли она удивить ещё раз?

🏒 15:00: «Автомобилист» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справятся ли уральцы с потерями в своём составе?

«Автомобилист» добыл четыре победы в пяти последних матчах, обеспечив себе хорошее турнирное положение. Но с каждой встречей уральские ряды редеют: в списке травмированных находятся многие ведущие хоккеисты, среди которых Кёртис Волк, Сергей Зборовский и Никита Трямкин. Судя по фото из раздевалки «Автомобилиста», на долгий срок выбыл из строя и звёздный нападающий Брукс Мэйсек. Сумеют ли другие хоккеисты екатеринбургской команды взять на себя лидерские роли?

Как в Екатеринбурге экстренно латают дыры в заявке? Официально Защитник Юрий Паутов заключил пробный контракт с «Автомобилистом»

⚽️ 15:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Чэнду Жунчэн», Суперлига Китая, 25-й тур

Интрига: наберёт ли команда Слуцкого три очка в матче с лидером чемпионата Китая?

Важнейшая игра для Леонида Слуцкого и его команды. Если она ещё хочется побороться за золотые медали, то уступать никак нельзя. «Чэнду» (53 очка), «Шанхай Порт» (51), «Шанхай Шэньхуа» (50) — так выглядит первая тройка китайской Суперлиги. В случае поражения команде Слуцкого будет очень тяжело снова включиться в борьбу за первое место. Кстати, «Шанхай Шэньхуа» ни разу не обыгрывал «Чэнду» на домашнем стадионе — две ничьих, одно поражение.

Неудачный старт команды Слуцкого в Лиге чемпионов АФК: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Канвону» в матче 1-го тура азиатской Лиги чемпионов

🏒 16:00: «Лада» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК Лада Тольятти Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли новый главный тренер разбудить игроков «Лады»?

В нынешнем сезоне КХЛ уже произошла первая отставка. Всего спустя несколько недель после начала регулярного чемпионата своей должности лишился теперь уже бывший главный тренер «Лады» Борис Миронов. На его место в Тольятти пришёл Павел Десятков, ранее успешно работавший в клубе в роли помощника Олега Браташа. Первая проверка для Десяткова в новом качестве – сложнее не придумаешь – в гости к «Ладе» приезжает СКА. Сможет ли новый главный тренер автозаводцев пробудить коллектив?

Что говорил Борис Миронов за сутки до своего увольнения? «Странные вопросы задаёте». Главный тренер «Лады» — об изменениях в тольяттинском клубе

🏒 16:30: «Ак Барс» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Ак Барс» остановить «Авангард»?

К первому «зелёному дерби» в нынешнем сезоне казанский «Ак Барс» подходил после провального старта регулярки – всего одна победа в пяти встречах и 10-е место в Восточной конференции. Победа над принципиальным соперником получилась важной с психологической точки зрения, но она не изменила плачевного положения казанцев в таблице. Теперь в гости к ним пожаловал одержавший четыре победы подряд «Авангард». Смогут ли омичи продлить победную серию?

⚽️ 17:00: «Балтика» — «Ростов», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: хозяева продлят серию без поражений?

«Балтика» до сих пор не потерпела ни одного поражения в РПЛ. На прошлой неделе команда Андрея Талалаева отобрала очки у «Зенита» (0:0), после чего справилась с ЦСКА в Кубке России. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победа досталась клубу из Калининграда. «Ростов» за последние дни обыграл и ЦСКА (1:0), и «Спартак» (2:1). Армейцев одолели в РПЛ, красно-белых — в Кубке. Как теперь команда сыграет в Калининграде?

⚽️ 18:30: «Арсенал» Лондон — «Манчестер Сити», АПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в противостоянии Артеты и Гвардиолы?

На этой неделе оба клуба хорошо показали себя в Лиге чемпионов. «Арсенал» одолел в Испании «Атлетик», а «Ман Сити» обыграл в Англии «Наполи». Топ-клубы АПЛ одержали победу со счётом 2:0. В прошлом туре чемпионата и те и другие набрали по три очка. Любопытно, что обе команды одержали победу со счётом 3:0. «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест», «Ман Сити» — соседей из «Ман Юнайтед». Лондонский клуб ни разу не уступил сопернику в пяти прошлых встречах.

⚽️ 18:30: «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах, Бундеслига, 4-й тур

Интрига: «Байер» снова забьёт три мяча в ворота соперника?

Клуб из Леверкузена сменил главного тренера. После этого он одолел «Айнтрахт» (3:1) в Бундеслиге и поделил очки с «Копенгагеном» (2:2) в Лиге чемпионов. Команда пока занимает 11-е место в таблице чемпионата Германии — явно не тот результат, на который она нацеливается. У «Боруссии» всё хуже — третья с конца строчка. Более того, она не одержала ни одной победы и не забила ни одного мяча. В прошлом сезоне «Байер» дважды обыграл соперника — 3:2 и 3:1.

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Зенит», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в центральной игре 9-го тура РПЛ?

Главная встреча тура РПЛ. Лучший клуб страны по итогам прошлого сезона против вице-чемпиона. «Краснодар» провёл два матча в сентябре и одержал две победы со счётом 2:1. Сначала команда справилась с «Акроном» в РПЛ, а потом — с «Крыльями» в Кубке. А вот «Зенит» в прошлом туре потерял очки — гостевая встреча с «Балтикой» завершилась без голов. «Краснодар» трижды проиграл «Зениту» в четырёх прошлых матчах. Как будет на этот раз?

Но удастся ли набрать три очка? Эксклюзив Игрок «Зенита» Мостовой: в Краснодаре нас не устроит даже ничья

⚽️ 21:45: «Интер» Милан — «Сассуоло», Серия А, 4-й тур

Интрига: «Интер» реабилитируется за два поражения в прошлом сезоне?

«Интер» тяжело стартовал в новом сезоне под руководством Кристиана Киву — два поражения в трёх матчах Серии А. Миланский клуб пропускает по два мяча в среднем за игру. А ещё он оказался во второй половине таблицы. Правда, на этой неделе чёрно-синие наказали «Аякс» (2:0) в Лиге чемпионов, так что настроение в команде наверняка улучшилось. «Сассуоло» находится ниже «Интера» в таблице, но в прошлом туре он обыграл «Лацио» (1:0). Плюс команда нанесла миланскому клубу два поражения подряд.

⚽️ 21:45: «Марсель» — «ПСЖ», Лига 1, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Марсель» неудачную серию во встречах с «ПСЖ»?

Классика французского футбола. У «ПСЖ» всё замечательно — четыре победы в четырёх матчах Лиги 1, первое место в таблице. А на этой неделе французский клуб разгромил «Аталанту» (4:0) в Лиге чемпионов. Правда, потерял из-за травмы Жоау Невеша. «Марсель» дома — две победы в двух встречах, девять забитых мячей. «Марсель» на выезде — ни одного очка в трёх матчах во всех турнирах, один забитый мяч. Провансальцы проиграли «ПСЖ» пять раз подряд.

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Хетафе», Примера, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» снова отгрузит сопернику много голов?

«Барселона» забила больше всех в лиге (13 мячей), но набрала на два очка меньше, чем «Реал». В прошлом туре каталонская команда растерзала бедную «Валенсию» (6:0), а потом успешно сгоняла на встречу в ЛЧ с «Ньюкаслом» (2:1). «Хетафе» хорошо стартовал — команда занимала пятое место перед 5-м туром Примеры. Три победы в четырёх встречах — хороший показатель для клуба. Кстати, в трёх из пяти предыдущих матчах с «Барсой» была зафиксирована ничья.