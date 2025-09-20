«Рубин» круто перевернул игру и расстроил Дзюбу. А Даку догнал Батракова по голам. Видео

«Рубин» приехал в Самару на матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча порадовала высокой результативностью.

Хозяева подходили к игре в ужасном настроении — шесть поражений подряд во всех турнирах. Команда Заура Тедеева откатилась на предпоследнее место в таблице РПЛ. У «Рубина» всё намного лучше — пятая строчка. С другой стороны, казанский клуб набрал на выезде только четыре очка из 14 командных. Но в целом «Рубин» подходил к матчу в статусе фаворита.

В первой половине команды нанесли всего по одному удару в створ. Очень скромно! Подавляющая часть тайма прошла с преимуществом «Рубина». Кажется, арбитр Владимир Москалёв простил защитника Марата Бокоева из «Акрона». На 16-й минуте футболист наступил на ногу сопернику, однако судья не показал жёлтую карточку, которая должна была стать для игрока второй. А вот Солтмурада Бакаев не ушёл от наказания. Он так хотел остановить атаку «Рубина», что порвал футболку Егора Тесленко. Справедливое предупреждение.

Андерсон Арройо мог открывать счёт, но запустил мяч с линии вратарской выше перекладины. Попади он в створ, наверняка был бы гол. Защитнику «Рубина» оставалось хвататься за голову. Возможно, будь на его месте атакующий футболист, всё было бы иначе. Позже Жак-Жюльен Сиве заходил на гол тура, однако вратарь Виталий Гудиев справился с ударом француза с центра поля. У Александара Юкича был ещё один шанс до перерыва, но на этот раз мяч пролетел мимо створа.

В перерыве Кристиян Бистрович подчеркнул, что «Акрон» не играл в первые 25-30 минут. Однако хозяева сделали главное — закрыли грозного Мирлинда Даку. Первый же удар «Акрона» в створ оказался результативным — отличился 18-летний Дмитрий Пестряков. Удачный отскок, идеальный по точности удар в дальний угол — 1:0. Второй гол парня в этом сезоне.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Можно было предположить, что «Рубин» выйдет из раздевалки и заиграет с запредельным желанием сравнять счёт. Вместо этого гости пропустили спустя пять минут после возобновления встречи. Бистрович завершил симпатичную атаку «Акрона» точным попаданием в дальний угол — 2:0. Стефан Лончар круто развернулся и выложил удобный пас на Кристияна, который оказался голевым. Первый гол хорвата за новую команду.

Рашид Рахимов сразу сделал двойную замену — на поле вышли Антон Швец и Дардан Шабанхаджай. И «Рубин» забил. Невидимый до этого Даку роскошно пробил с линии штрафной площади — мяч влетел в сетку рикошетом от перекладины. Восьмой гол для албанца — он догнал Алексея Батракова в списке лучших снайперов РПЛ.

Дзюбе досталось ближе к концу встречи. Игор Вуячич заехал россиянину локтем — Артём оказался в нокдауне. Удивительно, но Москалёв не достал из кармана жёлтую карточку. Почему? Дзюба с трудом поднялся, однако продолжил встречу.

«Акрону» оставалось продержаться совсем чуть-чуть, но «Рубин» дожал. На 86-й минуте Сиве оформил первый гол за казанскую команду. Француз головой вонзил мяч в сетку — Гудиев не спас. Мяч рикошетом от рук голкипера оказался за линией ворот.

«Акрон» снова не победил, а «Рубин» проявил характер. Однако не исключено, что итоговым результатом недовольны обе команды. Дзюба после финального свистка не скрывал своего разочарования.