Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Статьи

Акрон — Рубин — 2:2, обзор матча 9-го тура РПЛ, видео голов, Пестряков, Бистрович, Даку, Сиве, 20 сентября 2025

«Рубин» круто перевернул игру и расстроил Дзюбу. А Даку догнал Батракова по голам. Видео
Кирилл Закатченко
Отчёт «Акрон» — «Рубин» — 2:2
Аудио-версия:
«Акрон» вёл 2:0, но упустил победу в концовке.

«Рубин» приехал в Самару на матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча порадовала высокой результативностью.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
1:0 Пестряков – 37'     2:0 Бистрович – 50'     2:1 Даку – 54'     2:2 Сиве – 86'    

Хозяева подходили к игре в ужасном настроении — шесть поражений подряд во всех турнирах. Команда Заура Тедеева откатилась на предпоследнее место в таблице РПЛ. У «Рубина» всё намного лучше — пятая строчка. С другой стороны, казанский клуб набрал на выезде только четыре очка из 14 командных. Но в целом «Рубин» подходил к матчу в статусе фаворита.

В первой половине команды нанесли всего по одному удару в створ. Очень скромно! Подавляющая часть тайма прошла с преимуществом «Рубина». Кажется, арбитр Владимир Москалёв простил защитника Марата Бокоева из «Акрона». На 16-й минуте футболист наступил на ногу сопернику, однако судья не показал жёлтую карточку, которая должна была стать для игрока второй. А вот Солтмурада Бакаев не ушёл от наказания. Он так хотел остановить атаку «Рубина», что порвал футболку Егора Тесленко. Справедливое предупреждение.

Солтмурад Бакаев Подробнее

Андерсон Арройо мог открывать счёт, но запустил мяч с линии вратарской выше перекладины. Попади он в створ, наверняка был бы гол. Защитнику «Рубина» оставалось хвататься за голову. Возможно, будь на его месте атакующий футболист, всё было бы иначе. Позже Жак-Жюльен Сиве заходил на гол тура, однако вратарь Виталий Гудиев справился с ударом француза с центра поля. У Александара Юкича был ещё один шанс до перерыва, но на этот раз мяч пролетел мимо створа.

В перерыве Кристиян Бистрович подчеркнул, что «Акрон» не играл в первые 25-30 минут. Однако хозяева сделали главное — закрыли грозного Мирлинда Даку. Первый же удар «Акрона» в створ оказался результативным — отличился 18-летний Дмитрий Пестряков. Удачный отскок, идеальный по точности удар в дальний угол — 1:0. Второй гол парня в этом сезоне.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Можно было предположить, что «Рубин» выйдет из раздевалки и заиграет с запредельным желанием сравнять счёт. Вместо этого гости пропустили спустя пять минут после возобновления встречи. Бистрович завершил симпатичную атаку «Акрона» точным попаданием в дальний угол — 2:0. Стефан Лончар круто развернулся и выложил удобный пас на Кристияна, который оказался голевым. Первый гол хорвата за новую команду.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Рашид Рахимов сразу сделал двойную замену — на поле вышли Антон Швец и Дардан Шабанхаджай. И «Рубин» забил. Невидимый до этого Даку роскошно пробил с линии штрафной площади — мяч влетел в сетку рикошетом от перекладины. Восьмой гол для албанца — он догнал Алексея Батракова в списке лучших снайперов РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дзюбе досталось ближе к концу встречи. Игор Вуячич заехал россиянину локтем — Артём оказался в нокдауне. Удивительно, но Москалёв не достал из кармана жёлтую карточку. Почему? Дзюба с трудом поднялся, однако продолжил встречу.

«Акрону» оставалось продержаться совсем чуть-чуть, но «Рубин» дожал. На 86-й минуте Сиве оформил первый гол за казанскую команду. Француз головой вонзил мяч в сетку — Гудиев не спас. Мяч рикошетом от рук голкипера оказался за линией ворот.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Акрон» снова не победил, а «Рубин» проявил характер. Однако не исключено, что итоговым результатом недовольны обе команды. Дзюба после финального свистка не скрывал своего разочарования.

На каких теперь местах в таблице команды
