«Реал» выиграл битву лидеров неожиданным оружием. Мбаппе забил, но лучшим стал защитник

Матч 5-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Эспаньолом» неожиданно превратился в битву лидеров. Команда Хаби Алонсо занимала первое место с 12 очками. Каталонцы – делили второе место, набрав по 10 очков с «Барселоной». Но во встрече с «Реалом» «Эспаньол» снова оказался бессилен. Мадридцы уже в третий раз в новом сезоне Примеры выиграли «на ноль» и продолжают идти без потерь.

В сегодняшнем матче «Реал» действовал без дисквалифицированного Хёйсена и травмированного Трента. Зато с парой форвардов Мбаппе – Гонсало. Кроме того, Хаби Алонсо вернул в основу Винисиуса Жуниора.

В позиционных атаках, которых было много («Реал» при счёте 0:0 владел мячом приблизительно 70% времени), Винисиус располагался широко на любимом левом фланге, а на правом ширину обеспечивал Карвахаль. Левый защитник Каррерас чаще занимал позицию в полуфланге – либо смещался в розыгрыше к центрбекам, либо улетал на рывках вперёд. Молодой Мастантуоно, в свою очередь, передвигался ближе к центру, чтобы работать между линий вместе с Мбаппе и Гонсало.

У «Реала» было владение, но не было скорости в атаке. «Эспаньол», защищаясь компактными 4-4-2, перекрывал все зоны. Какое-то напряжение в штрафной каталонцев создавал только за счёт индивидуальных действий Винисиус. Его дриблинг всегда пугает защитников соперника. При потерях «Реал» стремился быстро и высоко возвращать себе мяч, однако иногда у «сливочных» возникали с этим проблемы. «Эспаньол» очень бодро начал встречу и первый удар нанёс уже на первой минуте. А затем центрфорвард Фернандес бил после кросса из убойной позиции, находясь перед воротами. Вероятно, был бы гол, если бы мяч не заблокировал Милитао.

Бразильский центральный защитник стал главным героем первого тайма. «Реал» никак не мог вскрыть оборону «Эспаньола», и тогда после очередной долгой позиционной атаки Милитао просто зарядил издали, метров с 30. Попал так попал! Мяч почти в девятку влетел. До перерыва ничего более интересного не случилось. Команды Хаби Алонсо и Маноло Гонсалеса нанесли за 45+3 минуты только по одному удару в створ. Впрочем, «Эспаньол» мог отыграться благодаря своим опасным стандартам, а ближе всех к голу был центральный защитник Калеро.

Эдер Милитао и Килиан Мбаппе Фото: Denis Doyle/Getty Images

А вот у «Реала» главным оружием в этот вечер оказались дальние удары. Так команда Хаби Алонсо забила и в самом начале второго тайма. Ввод мяча из аута спровоцировал прессинг «Эспаньола», который «сливочные» здорово разбили. Хозяева быстро развернули атаку справа налево и поймали соперника в переходной фазе. Винисиус остался один в один с защитником каталонцев, тем не менее на сей раз не полез в обводку, а покатил на открывшегося Мбаппе. Килиан улучшил позицию и классно пробил с 25 метров. Вратарь не выручил, но, конечно, удар, прежде всего, должны были блокировать полевые игроки.

Мбаппе забил своим первым попаданием в створ после трёх выстрелов в молоко. Однако к настрою Килиана точно вопросов не возникало. Он был близок к голу ещё до перерыва, когда промахнулся, завершая редкую атаку «Реала» на скорости и нанося удар фактически в пустые ворота. Вскоре француз мог и дубль оформить. «Эспаньол» раскрылся – «сливочные» использовали свободное пространство. Килиан дважды бил, но не «прошил» Дмитровича, а Винисиус с добивания отправил мяч в штангу. «Реал» контролировал игру и мало что давал сделать каталонцам.

За полчаса до конца Хаби Алонсо заменил Гонсало, который выдал не самый сильный свой матч за «Реал», за четверть часа до финального свистка – Винисиуса и Мастантуоно. Молодой аргентинец в целом сыграл хорошо: шесть обводок (лучший результат в составах обеих команд), два паса под удар и три заработанных на себе фола. Хотя однажды рисковал нарваться на удаление. А на 89-й минуте впервые в этом сезоне Примеры вышли Беллингем и Камавинга. «Реал» спокойно довёл дело до сухой победы. Во втором тайме почти в два раза перебил «Эспаньол»: удары – 9:5, в створ – 4:0. Каталонцы наиграли лишь на 0,22 по xG.