Драматичная концовка в матче РПЛ! «Локо» пропустил на 90+5-й минуте со странного штрафного

Субботнюю программу 9-го тура Мир РПЛ закрыла встреча в Каспийске. «Локомотив», как ожидалось, столкнулся с серьезным сопротивлением.

«Локомотиву» везёт с погодой, когда он приезжает в Каспийск. В феврале команды встретились друг с другом в первом туре после возобновления РПЛ. Минусовая температура, порывистый ветер, обледенелое поле — атрибуты того матча. На этот раз в течение трёх дней поливал дождь, а это дополнительная нагрузка на газон. Да, куски дёрна периодически выскакивали из-под бутс футболистов, но опасения по поводу болотного футбола не оправдались.

Михаил Галактионов выпустил в основе Лукаса Фассона и Данила Пруцева. Бразилец попал в стартовый состав на матч РПЛ впервые в сезоне, а россиянин выиграл конкуренцию у Артёма Карпукаса. У дагестанской команды в третий раз в чемпионате с первых минут на поле появился Хазем Мастури. Кстати, «Динамо» пока не проигрывало на домашнем стадионе ни в РПЛ, ни в Фонбет Кубке России. Три победы в четырёх встречах, всего один пропущенный мяч.

До перерыва команды не порадовали большим количеством интересных моментов. Пожалуй, запомнились два эпизода. Первый — удар Мастури примерно с 30 метров. Африканец классно приложился — мяч рикошетом от газона пролетел рядом с дальней штангой. Это было очень опасно! То, что изначально казалось авантюрой, едва не привело к голу.

У «Локомотива» был свой шанс в первой половине, однако Дмитрий Воробьёв так и не замкнул прострел Руденко. Нападающий «Локомотива» сам влетел в ворота вместо мяча. Всего три удара в створ на двоих за первый тайм — хотелось бы большего. Бросилось в глаза, что гости гораздо чаще нарушали правила (12 фолов до перерыва со стороны красно-зелёных против трёх у хозяев).

Столичная команда забила на старте второй половины — Зелимхан Бакаев со второй попытки вонзил мяч под перекладину. Судейская бригада проверила легитимность гола и подтвердила первоначальное решение в поле — 1:0. Фассон (отдал передачу на Бакаева) в момент паса от Алексея Батракова был в правильном положении. Очень важный гол с учётом закрытой игры.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

54-я минута — Бакаев открыл счёт, 65-я — Зелимхан получил красную карточку. Футболист «Локомотива» двинул локтем в лицо Джемалу Табидзе — второе предупреждение от Казарцева трансформировалось в удаление. Сначала Бакаев забил, а потом подставил команду.

Чуть позже Михаилу Галактионову пришлось проводить вынужденную замену. Фассон присел на газон и всем видом показал, что не в состоянии продолжать игру. Вместо него на поле выбежал Кристиан Рамирес.

Судья накинул семь минут к основному времени. Казарцев даже назначил пенальти в ворота гостей, однако поменял решение после подсказки видеоассистентов — фол Батракова был (а был ли?) до штрафной площади. Этот стандарт оказался фатальным для «Локомотива». Антон Митрюшкин отразил мяч перед собой после удара Мастури, а вышедший на замену Миро оказался первым на добивании — 1:1. Вау!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Локомотив» в пятый раз подряд сыграл вничью в РПЛ, а «Динамо» по-прежнему не уступает в Каспийске. Гол в добавленное время оставил гостей без первого места в таблице.