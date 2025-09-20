«МЮ» и «Челси» выдали бешеный матч! В нём было всё

Это была игра, о которой станут ещё долго вспоминать. «МЮ» начал мощно давить «Челси» с первых минут, и Шешко головой скинул мяч, чтобы Мбемо выходил один на один с вратарём. Санчес неудачно сыграл на выходе и задел нападающего, за что получил красную карточку уже на пятой минуте! Это событие во многом определило весь матч.

Энцо Мареска сначала убрал с поля Нету, чтобы появился запасной вратарь Йоргенсен. И пока встреча не возобновилась, ещё вместо Палмера выпустил пятого защитника – Адарабиойо. Играя в большинстве, «МЮ» выглядел как никогда уверенно в себе. Особенно после гола Бруну Фернандеша – одного из самых критикуемых футболистов команды на старте сезона. Причём португалец был в сантиметрах от того, чтобы оказаться в офсайде.

После этого Мареска снял с игры ещё и Палмера, что казалось удивительным, но, возможно, дело было в травме ключевого футболиста команды. Показательно, что он сначала отправился в раздевалку, а только затем вернулся на скамейку. Три замены за первые 21 минуту – это рекорд в истории АПЛ. Дальше у хозяев проходили комбинации, в том числе пяточками. Игроки «МЮ» куражились, чего мы давно не видели. Хозяева ожидаемо забили второй раз – отличился Каземиро, который добил мяч в ворота после скидки Магуайра.

Каземиро празднует гол Фото: Ash Donelon/Getty Images

Первый тайм оказался настолько событийным, что случилось ещё одно удаление. На этот раз – у «МЮ». Каземиро перед самым перерывом получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Составы уравнялись, а между таймами Аморим выпустил Угарте вместо Шешко, чтобы сохранить количество опорников на поле. Казалось, в этой встрече было уже всё, однако второй тайм задержали, потому что болбои опоздали с выходом на поле. В результате судья какое-то время не позволял игрокам «Челси» возобновлять игру, когда уже все этого ждали.

Дождь в Манчестере начался ещё до начала матча, а ко второму тайму поле оказалось настолько залито водой, что это уже сильно сказывалось на игре. «МЮ», побеждая в два мяча, предпочёл отдать владение сопернику и действовать на контратаках. Долгое время план работал – опасных моментов практически не было. «Челси» забил с углового, но гол отменили из-за очевидного офсайда.

Трево Чалоба забивает гол Фото: Chelsea Football Club/Getty Images

А вот угловой на 80-й минуте завершился для «Юнайтед» пропущенным голом. Чалоба выпрыгнул выше всех (в том числе опекавшего его Доргу) и точно пробил. Концовка получилась напряжённой, однако после гола «Челси» у гостей уже почти не было ударов по воротам. За последние 17 минут во встрече у «Челси» бил только Сантос, но его удар заблокировали.

Победа «МЮ» со счётом 2:1. Команда Аморима ушла с 17-го места в таблице и поднялась в топ-10. Ну а для «Челси» это первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.