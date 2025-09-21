«Ответишь у меня, тварь». Кого и за что жёстко банили в российском футболе до Станковича

Сегодня «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Главный тренер красно-белых Деян Станкович пропустит матч. Как и четыре следующих: с «Пари НН», ЦСКА, «Ростовом» в Мир РПЛ и снова с нижегородцами, но уже в Фонбет Кубке России. Если, конечно, к тому моменту вообще сохранит должность.

Столь суровое наказание сербу впаяли из-за нецензурных слов в адрес арбитра встречи с «Динамо» (2:2) Егора Егорова. Тогда Станкович получил красную, и ей дело вовсе не ограничилось.

«Месяц дисквалификации — это очень серьёзный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжёлой ситуацией», — отреагировали на новость в «Спартаке». Бан действительно длительный. Однако такое случается не впервой. Причём бывало и хуже. Вспомним такие примеры и у тренеров, и у футболистов.

Дисквалификация на пять матчей

Четверо участников драки ЦСКА и «Сатурна»

драка ЦСКА и «Сатурна», 2004 год Фото: кадр из видео

Легендарный матч сезона-2004, который запомнился совсем не футболом. Игроки не стеснялись стелиться в подкатах, и напряжение переросло в бойню стенка на стенку. Тренеры, персонал и фанаты в ней тоже поучаствовали. Главными виновниками признали: у армейцев — Юрия Жиркова и Василия Березуцкого, у «инопланетян» — Адриана Бастию и Джамбулата Базаева. Список весьма скромный, потому что Антонио Барихо, например, пытался добить лежачего болельщика — того спас Игорь Акинфеев. Произойди такое сейчас, наказание было бы гораздо весомее и распространилось бы на куда большее количество человек.

Сергей Овчинников — за «капитана команды»

Сергей Овчинников орёт на судью в матче «Динамо» и ФК «Москва», 2006 год Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Ещё один культовый эпизод. Судья Игорь Захаров после удара мимо ворот от Сергея Семака в матче «Динамо» и ФК «Москва» почему-то назначил угловой. Овчинников пришёл в ярость и полез разбираться с судьёй. Первая жёлтая его пыл не остудила. Пришлось достать вторую. «Я — капитан команды, ***** (блин)!» — объяснение не спасло Сергея. Покидая поле, вратарь от досады бросил капитанскую повязку, чуть не сцепился с Леонидом Слуцкими и пнул пластиковый тент. На столь минорной ноте и завершилась его карьера.

Алан Дзагоев — за рукоприкладство

Для болельщиков дерби ЦСКА и «Динамо» — братское. Для футболистов — не совсем. В 2012 году Люк Уилкшир несколько раз жёстко подкатился под Алана Дзагоева. Терпение вспыльчивого осетина лопнуло, и он набросился на обидчика с кулаками. «******, ***** (капец, блин)», — лаконично произнёс армеец, покидая поле. Ситуацию усугублял неистёкший испытательный срок Дзагоева за красную во встрече с «Амкаром». Писали, что из-за рецидива Алана могут отстранить вообще на 13 матчей. Так что ещё легко отделался.

Игорь Семшов (дважды) — за плевок и маты

Полузащитник умудрился получить две пятиматчевые дисквалификации с разницей в 13 лет. И в обоих инцидентах досталось судьям. В 1998-м, когда Семшов выступал за «Торпедо», он пнул Николая Фролова во время встречи с «Черноморцем». А в 2011-м Игорь, будучи игроком «Динамо», обматерил резервного арбитра матча с «Анжи». Просто ему выписали вторую жёлтую. Он ушёл, а потом вернулся в техническую зону и высказался о наболевшем.

Миодраг Божович — за захват двумя руками Федотова

Миодраг Божович Фото: fcorenburg.ru

Да, другие тренеры, помимо Станковича, в списке тоже есть. Во встрече 2019 года между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» единственную красную в карьере получил Александр Анюков. Но его забанили только на два матча. Божовича — на пять (два условно). Оренбуржцы минимально уступали и претендовали на пенальти. Споры переросли в массовую стычку, и тренер самарцев двумя руками агрессивно схватил за грудь коллегу по амплуа Владимира Федотова. После чего ещё и оскорбил помощника главного судьи Тихона Калугина. Остудив пыл, черногорец перед всеми извинился.

Дисквалификация на шесть матчей

Веллитон — за нанесение тяжёлой травмы Акинфееву

Игорь Акинфеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Удивительное стечение обстоятельств, когда на длительный бан повлияла плохая репутация. В дерби «Спартака» и ЦСКА 2011 года Игорь Акинфеев далеко вышел из ворот и был первым на мяче. Но Веллитон шёл в стык до конца. Вратарь скверно приземлился на левую ногу и порвал «кресты». «Зассал, *****, сука? Ответишь, тварь, у меня!» — кричал он, сидя на носилках. Удалять нападающего судья не стал. К просьбе армейцев наказать бразильца по всей строгости подключились «Зенит» и «Динамо». Мотивация — бразилец уже травмировал других вратарей, оставаясь безнаказанным. Сработало.

Эйден Макгиди — за удар соперника

Ирландец известен буйным нравом и не раз это демонстрировал. Один из самых запоминающихся случаев — в игре «Спартака» и «Мордовии» 2013 года. Владимир Божович влепил Макгиди по ногам, и тот ударил его в ответ. Увидев перед собой красную карточку, полузащитник пнул микрофон, показал болельщикам неприличный жест и проломил кулаком дверь. «Она была буквально из картона. Возможно, её сделали ещё в Советском Союзе!» — негодовал Эйден. Позже его бан сократили до двухматчевого.

Виллаш-Боаш — за толчок резервного судьи

Андре Виллаш-Боаш Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В августе 2015-го «Зенит» неожиданно проиграл в Петербурге «Крыльям Советов». И лишился не только очков, но и тренера аж на шесть матчей. Виллаш-Боаш поспорил на бровке с резервным судьёй Иваном Сараевым и оттолкнул его. Это логично привело к удалению. Португалец вскипел ещё сильнее, принявшись кричать на Сараева и пытаясь его забодать. Буквально. С фанатской трибуны неслись призывы Андре покинуть клуб. Ушёл он только в конце сезона.

Трое участников драки «Локо» и «Урала»

В 2017-м «Локомотив» выиграл кубковый финал у «Урала». А в конце него футболисты попытались выяснить, кто сильнее, уже с помощью кулаков. Не так массово, как у ЦСКА и «Сатурна», но тоже прилично. Итогом стал длительный бан Артёма Фидлера, Эдгара Манучаряна со стороны екатеринбуржцев и Ари — у москвичей. На РПЛ он не распространялся. Фидлер заявил, что Мануэл Фернандеш что-то сказал про его маму. А вот как на эмоциях описывал поведение Ари Роман Павлюченко: «Понаберут ****** (геев). Ари — ****** (презерватив). Так и напишите: ****** (презерватив). Просто, ***** (блин), мразота такая».

Эльмир Набиуллин — за грубый подкат под вратаря

Матч 2022 года между «Химками» и «Уфой» омрачил удивительный по грубости подкат Набиуллина «ножницами». А уникален он тем, что так крайний защитник влетел во вратаря Александра Беленова. Эльмир натурально его скосил. Итог — длительный бан одного и тяжёлая травма другого. «Я не понял, зачем он так агрессивно шёл. По горячим следам хотел его ударить. А потом — нет. Это уже произошло, назад ничего не вернёшь. Отправлял фото во все точки мира. В Испании один доктор сказал, что я под поезд попал», — констатировал Беленов.

Валерий Карпин — за толчок судьи

В матче «Ростова» и «Крыльев» 2018 года случилось «нарушение Шрёдингера». Карпину показали красную за умышленный толчок резервного судьи. Позже ему выписали бан на шесть встреч (три условно). А было ли вообще нарушение? Тренер ростовчан уверял — нет: «За что удалили меня? Спросите об этом у судьи. Если ему ничего вообще нельзя говорить, то окей. Они у нас неприкасаемые? Резервного арбитра я не толкал. Просто стоял близко, и всё».

Шестеро участников драки «Зенита» и «Спартака»

Драка «Зенита» и «Спартака», 2022 год Фото: РИА Новости

Противостояние «Зенита» и «Спартака» бывают по-футбольному скучными. Но по эмоциям — минимум за последние 20 лет никогда. В 2022 году команды встретились в кубковом матче. В добавленное время стычка между Вильмаром Барриосом и Квинси Промесом переросла в настоящее побоище. Туда с ноги влетел Родригао, и понеслось. На шесть игр Кубка дисквалификацию заработали Барриос с Родригао, а также Малком, Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев. Кто б тогда мог представить, что последний примерит сине-бело-голубую форму.

Дисквалификация на семь матчей

Радек Ширл — за толчок и оскорбление судьи

Толчок судьи — уже классика нашего списка. Меняется только срок бана. Ширл тоже оставил здесь след. В 2004 году универсал «Зенита» оскорбил и толкнул в грудь помощника судьи Анатолия Цветнова по окончанию матча с «Крыльями Советов». Это стоило ему семи пропущенных встреч, хотя многие участники драки ЦСКА и «Сатурна» вообще остались безнаказанными. Из-за этого Владислав Радимов произнёс культовые слова: «В нашем КДК сидят дебилы! Я своими глазами видел, как Ярошик разбежался и ногами ударил кого-то из футболистов «Сатурна»! Ширл якобы по-русски послал судью — при том что Радек до сих пор по-русски плохо говорит! Как они это себе представляют?»

Сесар Навас — за толчок судьи

В 2012 году испанский защитник «Рубина» попал коленом по лицу Мартину Якубко из «Амкара» и сломал ему челюсть. Словацкому нападающему было мало длительной дисквалификации обидчика, пусть тот и извинился. Он планировал обратиться в суд и не отпустил ситуацию даже восемь лет спустя, оскорбляя Сесара в интервью: «Это говно сломало мне челюсть. Как можно его простить? Как можно назвать этого ******** (гея)? Я не знаю даже. Если тебя умышленно ударили в лицо».

Александр Кокорин — за грубый подкат и удар в лицо соперника

В 2013 году нападающий «Динамо» собрал эпичное комбо: в матче с «Аланией» жёстким подкатом снёс Данило Неко и сразу же ударил по лицу Георгия Чантурию. В КДК подключили математику: минус три игры за фол и четыре — за агрессивное поведение. Правда, бан всё же сократили до четырёхматчевого. «Когда начались эти драки, оскорбления и плевки, я не сдержался. Могу извиниться только перед болельщиками и клубом. Вообще не понимаю их поведение. В их пояснении всё переиначено, перевёрнуто. Это не по-мужски!» — объяснялся Александр.

Самые жёсткие дисквалификации

Георгий Чантурия — на восемь матчей за эпизод с Кокориным

Георгий Чантурия, «Алания» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

А вот Чантурию прощать не стали. Георгий плюнул в Кокорина, исподтишка дал ему подзатыльник и оскорбил его родственников. Итого четыре матча дисквалификации за агрессивное поведение и ещё столько же – за плевок. «Не уверен на 100%, что в этом ЧП, случись оно ещё раз, я повёл бы себя иначе. Не считаю, что в случившемся виновата только моя несдержанность. Она была ответной реакцией на грубость динамовцев. Грузины – народ гордый и на любое оскорбление отвечают по-мужски. Именно так я поступил в стычке с Кокориным. Каждый должен отвечать за свои поступки», — признавался футболист «Алании».

Дмитрий Скобляков — на 10 матчей за избиение судьи

Видели ли вы когда-нибудь, как футболист во время встречи несколько раз ударил судью? Если плотно следили за чемпионатом России в 2001 году, то наверняка. Торпедовец Дмитрий Скобляков в матче с «Аланией» поколотил арбитра Александра Гвардиса. «Мы проигрывали 0:1, и меня сбили в штрафной «Алании». Гвардис нарушения не зафиксировал. Я тогда посчитал, что пенальти был 100-процентный, и меня переклинило. Подбежал к судье и толкнул его. Гвардис показал мне жёлтую карточку, после чего я отвернулся, затем опять подбежал к нему и ударил его ещё раз. После этого мы не раз пересекались, однако ту историю не вспоминали, общались нормально. И вот ещё что любопытно, после этого удаления, уже в следующем матче за дубль я вновь получил красную карточку. Но с тех пор со мной таких историй больше не было», — вспоминал нападающий. И по позиции, и буквально.

Герман Кутарба — дважды на 10 матчей за нанесение жуткой травмы и атаку на судью

Полузащитник «Алании» — тот, с кем на поле пересекаться явно не хотелось. В конце 90-х жестокий фол Кутарбы закончил карьеру 18-летнего Александра Воропаева из «Уралана». Год спустя в матче с теми же элистинцами Герман плюнул в судью и попытался его ударить. За оба инцидента его отстранили на 10 игр. Ещё Герман дрался с Александром Бабием из «Зенита», в украинской лиге бросал мяч в лицо арбитру и бил соперника. Пощады он не давал никому.

Баффур Гьян — на 10 матчей за удар по лицу в ответ на расизм

Баффур Гьян, «Сатурн» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ганский нападающий за всю карьеру получил всего лишь одну красную карточку. По иронии именно она привела к долгому отстранению. Впрочем, бан сократили вдвое, когда судьи подтвердили причину неуравновешенности Гьяна. В 2004 году его «Динамо» играло с «Ростовом», и Сергей Даценко назвал африканца «вонючей чёрной обезьяной». Ответом стал удар по лицу. Ростовчанин, впрочем, опровергал оскорбление: «Когда мы выходили из обороны, пробегая мимо, Гьян ударил меня локтём в нос, после чего я упал на колени. К сожалению, на видеозаписи видно только то, что я вбегаю в кадр, держась за нос. Уже в самом конце игры он исподтишка ударил меня ещё раз, на этот раз – лбом в висок. Я подбежал к нему и сказал: «Извини, родной, но сегодня вы проиграли». Видимо, он что-то не разобрал, среагировав именно на эту фразу».

Эмануэль Погатец — на 10 месяцев за тяжёлую травму соперника

Эмануэль Погатец (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А вот и чемпион дисквалификаций. Защитник из Австрии перешёл в «Спартак» в 2005 году и отыграл лишь 11 матчей, а затем грубо наступил на голенастоп Ярославу Харитонскому из «Шинника» и моментально получил красную. Диагноз ярославца — перелом малой берцовой кости и лодыжки, полгода без футбола. То был его дебют в РПЛ. «Удачный», ничего не скажешь. Погатец за красно-белых больше не выступал и перебрался в «Мидлсбро», где продолжал отбывать дисквалификацию. С 10 месяцев её скостили до шести недель.