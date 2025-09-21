«Динамо» и «Оренбург» выдали худший тайм сезона. Но после дикого «привоза» всё изменилось

Московское «Динамо» и «Оренбург» перед 9-м туром Мир РПЛ разделяли всего два очка. Очный матч увеличил разницу и порадовал множеством голом. Однако перед ними пришлось потерпеть.

Валерий Карпин приберёг едва выздоровевшего Тюкавина и оставил его в запасе. Мало ли, случится рецидив на искусственной оренбургской поляне. В нападении вышли Бителло, Маухуб и Сергеев. Дыру в центре обороны снова вынужденно прикрывал Зайнутдинов. Владимир Слишкович же выпустил впереди связку Савельев – Игнатьев. Ивану тренер доверяет, несмотря на нереализованный пенальти в игре с «Пари НН». Дебютировал в РПЛ защитник сборной Болгарии Ценов.

Про первый тайм можно написать ёмко — он состоялся. Проходил вязко, с обилием борьбы аж на 20 фолов (11:9) и абсолютным отсутствием моментов. Даже хотя бы просто ударов в створ. Если вы не смотрели это великолепие, то вообще ничего не пропустили. Отметить можно разве что симуляцию Маухуба в центре поля, из-за которой Квеквескири получил четвёртую жёлтую в чемпионате и пропустит встречу с «Зенитом».

После перерыва «Динамо» заметно прибавило. Пусть и первый удар в створ состоялся у москвичей только на 56-й минуте. Вскоре случился гол. Максимально курьёзный. Овсянников далеко вышел из ворот под дальний вынос Осипенко — и столкнулся с Ценовым, травмировав его. Маухубу оставалось просто завести мяч в пустые ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Оренбург» старался исправить положение и устремился в атаку. Однако остроты создавал мало даже с учётом выхода Томпсона и Гюрлюка. Ещё и Сергеев заработал пенальти за неаккуратное движение Камилова. Хотя показалось, что Иван просто споткнулся о газон. Возможно, поэтому судья Цыганок долго крутил повтор. Осипенко подход к «точке» реализовал.

Также в штангу пришёлся удар головой Маричаля. И всё-таки без третьего гола «Динамо» не ушло: Бителло классно отдал в свободную зону на левый край штрафной, а поднявшийся с лавки Бабаев проник туда и с близкого расстояния не промахнулся.

Ну и куда же без фирменных динамовских «привозов». Под самый финал Зайнутдинов слабо покатил назад. Савельев этим воспользовался: перехват, выход один на один, гол. 3:1 — бодрость второго тайма компенсировала скуку первого.

«Динамо» добыло третью победу и временно делит седьмую строчку с «Ахматом», «Крыльями» и «Спартаком». Но самарцам и красно-белым ещё играть друг с другом.