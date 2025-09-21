Скидки
Главная Футбол Статьи

Спартак — Крылья Советов — 2:1, обзор матча 9-го тура РПЛ, видео голов: Игнатенко, дубль Угальде, статистика, 21 сентября 2025

«Спартак» был ужасен — и Станкович психанул с заменами. Камбэк имени Угальде! Видео
Георгий Илющенко
Отчёт «Спартак» — «Крылья Советов» — 2:1
Аудио-версия:
Комментарии
«Крылья» вели в счёте, но после перестройки у соперника не выдержали.

«Крылья Советов» добирались на матч со «Спартаком» на такси — из-за проходящего в Москве масштабного марафона за самарцами попросту не приехал автобус. Однако больше удивило не это, а странный план Деяна Станковича. Тренерскому штабу пришлось быстро исправлять ошибки для героического камбэка.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

Сербский тренер оставил в запасе не только Угальде с Солари, но и Бабича с Ву, вновь сыграв с четвёркой в обороне и выпустив в центре Джику с Литвиновым. Маркиньос неожиданно вышел на правом фланге, Барко — на левом. Бабкин, Раков, Витюгов — потери «Крыльев», поэтому в старте появились Иванисеня (0 минут в Мир РПЛ) с 19-летним Игнатенко (пять раз выходил на замену), а Ахметов курсировал по правому краю.

Именно Ильзат убежал в контратаку, пролетев мимо Умярова, а Олейников здорово подал из-под Джику на Игнатенко. Тот опередил Денисова, здорово кивнул головой, и вот 0:1 уже к шестой минуте! Эта же связка ранее кошмарила «Сочи». Теперь досталось и красно-белым.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» доводил владение до 80%. Главная опасность исходила от Барко. Во-первых, он на индивидуальном мастерстве затащил мяч в штрафную и промедлил с ударом, упав от столкновения с Костанцей. Надежды аргентинца на пенальти не оправдались. Во-вторых, подавал со стандарта на дальнюю штангу — Жедсон с острого угла пробил в прыжке мимо. Случались и другие подходы, но в основном стерильные.

Самарцы спокойно оборонялись и при этом не забывали остро контратаковать. И тут у «Спартака» случилось гениальное — тренерский штаб убрал крайних защитников на 36-й минуте! Ушли Рябчук и Денисов, появились Дмитриев и Солари. Переодевался и Угальде, однако в итоге его ненадолго приберегли. Включился суператакующий режим с огромным количеством навесов. За тайм их набралось 18 — а Заболотный в это время скучал на лавке. Зачем тогда его брали? Не под такой ли футбол?

На 44-й минуте наконец-то проявил себя Песьяков, в красивом прыжке потащив удар головой Мартинса вслед за закидушкой Солари. За первый тайм это всё. Видимо, надо было поменять заодно Джику с Литвиновым на Угальде с Заболотным.

Костариканец появился после перерыва. Как и Зобнин. Отдыхать отправились Ливай и почему-то Мартинс. Четыре замены за первую половину, и это без травм — как такое вообще комментировать? Барко вернулся в центр.

Сработало! Дмитриев при навале на 52-й минуте выиграл подбор и сделал мягкую закидушку, Жедсон скинул вперёд головой, Умяров прострелил, Угальде замкнул. Стоило увеличить темп, и гол пришёл.

Удары по воротам Песьякова пошли один за другим. Контратаки у самарцев надолго пропали — «Крылья» оказались заперты в собственной штрафной и терпели. На 70-й минуте всё-таки пропустив вновь. Красно-белые разыграли угловой, Маркиньос подал, Угальде пробил головой.

Удивительное — все пять замен первым использовал Магомед Адиев. Тем не менее вернуться в игру «Крылья» уже не смогли. Повезло, что третий раз не пропустили, ведь на их ворота выбегал Маркиньос — Песьяков справился. Ещё бразилец омрачил концовку своей травмой — его увезли на электрокаре. Из-за этого спартаковцы доигрывали в меньшинстве.

Перед 9-м туром команды делили седьмое место. Теперь «Крылья» пропустили вперёд московское «Динамо» с «Ахматом», а «Спартак» временно поднялся в топ-6 и опередил «Зенит». Спасибо рокировкам Станковича. Произошли они из-за его же ошибок, но это уже другой вопрос.

