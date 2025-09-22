Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Золотой мяч — 2025: прямая онлайн-трансляция церемонии, где смотреть, кто выиграет, начало, список номинантов: Дембеле, Рафинья

Судьба «Золотого мяча» решается сегодня! Кто заберёт приз на долгожданной церемонии? LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
«Золотой мяч» — 2025. LIVE
Комментарии
Следим за вручением «ЗМ» вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Сегодня в футболе большой день, ведь будут подведены финальные итоги сезона-2024/2025. Вечером в парижском театре Шатле пройдёт торжественная церемония вручения «Золотого мяча».

Год назад за главный индивидуальный приз боролись Винисиус и Родри, а закончилось всё неожиданной для многих победой испанца из «Манчестер Сити». В этот раз также выделяются два претендента — Рафинья («Барселона») и Усман Дембеле («ПСЖ»). Но и других ярких претендентов хватает. Тут и юный феномен Ламин Ямаль, и диспетчер «Барсы» Педри, и одноклубники Дембеле по Парижу вроде Витиньи. Да и разорвавший АПЛ Мо Салах с обладателем «Золотой бутсы» Килианом Мбаппе явно не так далеки от приза.

Кто же заберёт «Золотой мяч» в 2025 году? И кому достанутся остальные награды от журнала France Football? Ответы на все вопросы получим сегодня, а вы оставайтесь с нами и ничего не пропустите.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android