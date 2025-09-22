Судьба «Золотого мяча» решается сегодня! Кто заберёт приз на долгожданной церемонии? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Сегодня в футболе большой день, ведь будут подведены финальные итоги сезона-2024/2025. Вечером в парижском театре Шатле пройдёт торжественная церемония вручения «Золотого мяча».

Год назад за главный индивидуальный приз боролись Винисиус и Родри, а закончилось всё неожиданной для многих победой испанца из «Манчестер Сити». В этот раз также выделяются два претендента — Рафинья («Барселона») и Усман Дембеле («ПСЖ»). Но и других ярких претендентов хватает. Тут и юный феномен Ламин Ямаль, и диспетчер «Барсы» Педри, и одноклубники Дембеле по Парижу вроде Витиньи. Да и разорвавший АПЛ Мо Салах с обладателем «Золотой бутсы» Килианом Мбаппе явно не так далеки от приза.

Кто же заберёт «Золотой мяч» в 2025 году? И кому достанутся остальные награды от журнала France Football? Ответы на все вопросы получим сегодня, а вы оставайтесь с нами и ничего не пропустите.