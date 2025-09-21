Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 22 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: «Сочи» — ЦСКА в РПЛ, хоккей и чемпионат мира по волейболу
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 22 сентября 2025 года
Лучший спорт 22 сентября: «Наполи» в серии А, «Локомотив» — «Сочи» и «Торпедо» против «Шанхая» в КХЛ, а также США — Словения в плей-офф ЧМ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 22 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏐 10:30: Болгария — Португалия, чемпионат мира, мужчины, 1/8 финала

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
22 сентября 2025, понедельник. 10:30 МСК
Болгария
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: не перегорят ли болгары?

Сборная Болгарии — явный фаворит встречи. Команда, ведомая братьями Николовыми, выиграла все три матча в группе и выглядит явно мощнее соперника. Но это молодой коллектив, которому свойственны перепады в игре. И в этом шанс Португалии, ведь один апсет на ЧМ-2025 они уже совершили, одолев Кубу. Потом, правда, чуть не вылетели, отдав два сета аутсайдерам из Колумбии. Однако португальцам нечего терять, давления на них нет. А вот Болгария учится играть под прессом ожиданий. И это несколько уравнивает шансы команд.

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Пока в плей-офф нет сенсаций:
Расклады на первый раунд плей-офф мужского волейбольного ЧМ. Кто пройдёт дальше?
Расклады на первый раунд плей-офф мужского волейбольного ЧМ. Кто пройдёт дальше?

🏒 12.15: «Амур» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Динамо» развить успех после героической победы?

Московское «Динамо», чьё положение на старте сезона оставляет желать лучшего, стало показывать признаки жизни и героически выгрызло победу в предыдущем матче с «Адмиралом». Получится ли закрепить этот успех и привезти с дальневосточного выезда максимальное количество очков? При этом «Амур», хоть и проиграл четыре из последних пяти встреч, все эти матчи заканчивал с разницей в одну шайбу и точно будет цепляться за очки.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что сказал главный тренер бело-голубых после победы во Владивостоке:
Кудашов — о камбэке «Динамо»: труд не проходит бесследно. Рад, что развернули интригу

🏐🎦 15:00: США — Словения, чемпионат мира, мужчины, 1/8 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
22 сентября 2025, понедельник. 15:00 МСК
США
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый серьёзный соперник для американцев

Сборная США прошла групповой этап уверенно. Даже в матче с Кубой особенного давления на команду Карча Кирая не ощущалось. Во-первых, им нужно было выиграть ровно одну партию — задача более чем посильная. Во-вторых, кубинцы на ЧМ-2025 были явно не те. А вот словенцы прошли через очень сложный квартет с Болгарией, Германией и Чили. Получилось неплохо. Фабио Соли нашёл кадровое решение, переставив диагонального Ника Муяновича в доигровку. Пока всё получается, но и соперник в плей-офф более чем серьёзный.

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Для Словении плей-офф начался ещё в 3-м туре группового этапа:
Этот чемпионат мира по волейболу прекрасен! Групповой этап завершился мощными сенсациями
Этот чемпионат мира по волейболу прекрасен! Групповой этап завершился мощными сенсациями

🏒 19.00: «Локомотив» — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажет «Сочи» в матче с чемпионом?

Последнюю свою победу «Сочи» в этом сезоне одержал во встрече с тренером-чемпионом, всухую обыграв ЦСКА, но за этим последовало два поражения – от «Трактора» и «Торпедо». Теперь команде Владимира Крикунова предстоит пройти ещё одно непростое испытание действующей чемпионской командой. «Локомотив» в последних играх безудержен в атаке и забрасывает по пять-шесть шайб. Сочинцам будет непросто зацепиться.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Работы у Боба Хартли, Бенуа Гру, Жерара Галлана и Ги Буше хватает:
Как канадские тренеры начали сезон КХЛ. Рассказываем всё главное
Как канадские тренеры начали сезон КХЛ. Рассказываем всё главное

⚽️ 19.00: «Сочи» — ЦСКА, РПЛ, 9-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: окажут ли сопротивление сочинцы?

У «Сочи» всего-навсего одно очко за восемь туров. Но недавно команду возглавил Игорь Осинькин. И сразу подтянул знакомых ему игроков. В Самаре сочинцы держались до 75-й минуты. Было заметно, как под конец встречи они просели физически. Новый тренер явно поработал над этим моментом и в домашнем матче должен дать бой ЦСКА. Хотя у армейцев мотивации тоже хватает: уступили в Мир РПЛ «Ростову», затем — резерву «Балтики» в кубковой серии пенальти. Нужно исправляться.

Турнирная таблица РПЛ
Команда Андрея Талалаева совершила крутой камбэк в матче с армейцами:
«Балтика» перевернула матч с ЦСКА! Победу команде Талалаева принёс гол вратаря. Видео
«Балтика» перевернула матч с ЦСКА! Победу команде Талалаева принёс гол вратаря. Видео

🏒 19.30: «Шанхайские Драконы» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Торпедо» продолжит свою грандиозную серию?

«Торпедо» остаётся единственной командой КХЛ, которая пока не потерпела ни одного поражения в сезоне. Серия нижегородцев составляет уже шесть матчей, они с некоторым отрывом возглавляют турнирную таблицу. Продолжит ли команда Алексея Исакова побеждать или «Шанхай» станет первым непреодолимым препятствием для неё?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Новый тренер разгребает авгиевы конюшни Профессора:
«Торпедо» — лучшая команда на старте регулярки. А ведь летом Исакову пророчили провал
«Торпедо» — лучшая команда на старте регулярки. А ведь летом Исакову пророчили провал

⚽️ 21.45: «Наполи» — «Пиза», Серия А, 4-й тур

Италия — Серия А . 4-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Пиза
Пиза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отошли ли неаполитанцы после ЛЧ?

«Наполи» был единоличным лидером по итогам трёх туров: в четвёртом уже сыграли и чуть вырвались вперёд «Милан» (по дополнительным показателям) с «Ювентусом». Однако теперь стартовала Лига чемпионов. Выдержит ли команда Антонио Конте испытание разделением на два важных турнира? Она летала в Манчестер и практически весь матч играла вдесятером из-за удаления Джованни Ди Лоренцо, то есть сил потратила немало. Разумеется, в итоге уступив «Сити». У скромной «Пизы» есть шанс воспользоваться усталостью соперника.

Статистика Серии А
Из-за удаления одноклубника Кевин Де Брёйне практически не играл:
Возвращение Де Брёйне в Манчестер — грусть. Ушёл через 25 минут, а команда проиграла в ЛЧ
Видео
Возвращение Де Брёйне в Манчестер — грусть. Ушёл через 25 минут, а команда проиграла в ЛЧ
Комментарии
