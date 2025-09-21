Грандиозный рекорд «Балтики» в РПЛ! Но команда Талалаева споткнулась о своего клона

«Балтика» продлила беспроигрышную серию со старта сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Андрея Талалаева установила рекорд для новичков РПЛ: ещё ни разу дебютанты элиты не проводили первые девять туров без поражений – выдающийся результат! Но сегодня калининградцы не сумели победить дома «Ростов» и упустили шанс догнать лидера чемпионата.

Команды Талалаева и Джонатана Альбы хорошо умеют прессинговать, поэтому можно было ждать, что «Балтика» с «Ростовом» мощно зарубятся. Борьбы на поле действительно было много, в том числе за подборы. В стартовые 15 минут её чаще выигрывали калининградцы, а вот у ростовчан почти отсутствовала контригра. Хозяева рассчитывали поймать соперника на ошибке, забрасывая мяч за спины тройке центральных защитников из глубины. Пару раз это здорово сделал «десятка» Петров (тот, который Илья). Первый голевой момент «Балтика» создала, когда её бомбардир Хиль нырнул в зону между Чистяковым и Семенчуком, но не попал из убойной позиции.

Однако затем команда Талалаева внезапно просела, а «Ростов» стал побеждать в единоборствах и угрожать воротам Бориско. Прежде всего, после стандартов. На 17-й минуте гости наконец вошли в чужую штрафную, когда Голенков развернул Андраде и упал в единоборстве с колумбийцем. Форвард выпрашивал пенальти, но судья Буланов не поверил Егору. Повтор показал, что фола действительно не было. Потом Голенков ещё раз оказался на газоне, борясь с Андраде на ростовском ауте. И снова не получил 11-метровый! Дуэли нападающего с центральным защитником стали важным элементом шоу в первом тайме.

В этот отрезок матча «Ростов» создал свой первый голевой момент и в целом наверняка радовал Альбу игрой. «Балтика» только перед перерывом, словно следуя определённой аритмии, перехватила инициативу. Тогда команда Талалаева соорудила лучший шанс забить – атаку на скорости завершал Петров Максим. Его выстрел вратарь Ятимов отразил прямо на Бевеева, который с лёта зарядил в перекладину. По ударам после 45 минут счёт был равным – 5:5 (в створ – 2:1, из штрафной – 3:4). Так что ничья отражала происходившее на поле в Калининграде.

В дебюте второго тайма Голенков с Андраде в очередном суровом единоборстве столкнулись головами. Нападающий «Ростова» продолжил матч в синей ватерпольной шапочке. Известная ростовская фишка. А его команда уже через минуту после перерыва создала голевой момент, когда «Балтику» удивил рывок Мелёхина вперёд. Защитник сделал кросс, Мохеби выиграл воздух у Варатынова и едва не забил. После этого Талалаев произвёл тройную замену, и свежий Чивич, ещё не войдя в игру, прозевал подключение латераля Роналду. Калининградцам повезло, что бразилец отправил мяч прямо в руки Бориско. Вот так «Ростов»!

«На мой взгляд, нас сейчас ждёт пока самая трудная игра в чемпионате. «Ростов» не уступает нам по беговым показателям, команда работает системно уже четыре‑пять лет с этим тренерским штабом», – эти слова Талалаева, произнесённые тренером за час до матча, как оказалось, были не просто политесом. «Балтика» как будто в зеркало смотрела, глядя на ростовчан. В конце концов, соперники так крепко схватили друг друга, что из игры пропала всякая острота. Сломать команду Альбы не получалось. Трибуны заскучали, но несколько стычек футболистов зажгли болельщиков.

Последние минуты матча прошли относительно спокойно. Казалось, что «Ростов» с «Балтикой» уже больше боялись проиграть, чем хотели выиграть. К 90-й минуте у калининградцев в этом тайме вообще не было ударов в створ и из пределов штрафной, тогда как у ростовчан – один и два соответственно. Только на третьей компенсированной минуте Чивич наконец пробил в створ, тем не менее мяч прилетел в руки Ятимову. В итоге – справедливая нулевая ничья. Судя по реакции Талалаева, его она точно не порадовала. До этого 9-м туре РПЛ забивали все команды.