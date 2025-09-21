Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Статьи

Арсенал — Манчестер Сити — 1:1, обзор матча 5-го тура АПЛ, голы: Холанд, Мартинелли, статистика, 21 сентября 2025

«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
Григорий Телингатер
Отчёт «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:1
Аудио-версия:
Пеп противопоставил Артете его же оружие.

«Сити» выпустил на главный матч тура максимально ожидаемый состав. Кажется, Хусанов уже закрепился на правом фланге обороны. А вот у «Арсенала» впервые в этом сезоне с первых минут вышел Троссард, который на днях забил и сделал ассист во встрече Лиги чемпионов с «Атлетиком».

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

С первых минут игра проходила по достаточно явной конфигурации. «Арсенал» атаковал большими силами, осаждал чужую штрафную, прессинговал, а гости действовали на контратаках. И именно так «Сити» реализовал свой первый же момент. Рейндерс протащил мяч и выдал на ход разогнавшемуся Холанду. Норвежец вышел один на один с вратарём и забил правой ногой.

После этого гости ещё более явно отдали владение сопернику. Фоден порой садился пятым защитником в линию. При этом в матче регулярно возникали паузы из-за грубоватых фолов. До перерыва на газоне оказывались Хусанов, Рейндерс, Габриэл, Троссард и Бернарду. Последние двое попали друг в друга мячом, когда игра была на паузе. Странно, что здесь никто не получил жёлтую. Особенно Троссард, который бросил мяч в соперника весьма явно.

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

Владение «Арсенала» в первом тайме практически не трансформировалось в опасные моменты. Таковым был разве что удар Мадуэке — единственный раз до перерыва хозяева пробили в створ, однако Доннарумма справился с выстрелом в ближний угол.

В перерыве случилось сразу три замены. «Арсенал» выпустил на поле Саку и Эзе вместо Мадуэке и Мерино, что сделало состав лондонцев более атакующим. А Гвардиола убрал с поля Хусанова. Защитник отлично смотрелся при единоборствах, но плохо действовал с мячом — часто терял его, вынося вперёд, а один раз едва не обрезался, когда возвращал назад вратарю. Похоже, «Арсенал» делал Хусанова главной целью прессинга: провоцировал пас именно на этого защитника, а потом накрывал его.

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

Правда, выносов мяча вперёд наобум меньше не стало. Возможно, ещё никогда футболисты Гвардиолы не выбивали его так часто. Уже на 68-й минуте «Сити» перешёл на игру в три центральных защитника — вместо Фодена вышел Аке. После этого поле покинул Холанд, а его место занял опорник Гонсалес. Через минуту Доннарумма получил жёлтую карточку за затяжку времени. Саку могли накрывать одновременно три игрока «Сити» — такая плотность была у штрафной гостей. Ачелоттизация Пепа, о которой мы рассказывали буквально на днях. Хотя в каком-то смысле можно сказать, что Гвардиола использовал против Артеты его же оружие. Только вот оно не сработало.

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

В компенсированное время «Арсенал» сравнял счёт. На 90+3-й минуте Эзе перекинул защиту «Сити», а убежавший Мартинелли в одно касание перебросил Доннарумму. Этот гол позволил «Арсеналу» избежать поражения и по набранным очкам делить второе место с «Тоттенхэмом» и «Борнмутом». По итогам тура «Ливерпуль» увеличил отрыв от второго места до пяти очков.

Чтобы найти манчестерские клубы, придётся листать таблицу
