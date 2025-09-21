«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео

Главный матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги завершился победой «Зенита» над «Краснодаром». Петербуржцы сократили отставание от чемпиона до трёх очков.

К этому матчу Мурад Мусаев и Сергей Семак получили важное усиление. У «Краснодара» вернулся в состав после дисквалификации Кордоба, а у «Зенита» – Вендел, залечивший травму. С другой стороны, хозяева потеряли ведущего центрального защитника Диего Косту. Бразильца удалили в прошлом туре, он заработал бан. На его месте сыграл летний новичок Жубал из «Осера», который впервые попал в основу в РПЛ.

Начало игры осталось за «Краснодаром». Уже на первой минуте «быков» лишил гола их собственный воспитанник – голкипер Адамов. После аута Сперцян на удивление легко ушёл от цепкого Барриоса, а затем мяч через Оласу был доставлен в штрафную на Батчи. Анголец бил из убойной позиции, однако вратарь «Зенита» потащил. Впрочем, если бы гол состоялся, его, возможно, отменили бы из-за офсайда у уругвайского защитника. Тем не менее дальнейшее развитие событий показало, что такой старт встречи не был случайностью. Затем «Краснодар» организовал ещё несколько опасных атак.

У «Зенита» в этот отрезок игры возникали проблемы с тем, чтобы гасить скорость чемпиона. Верхняя пятёрка в лице Соболева, Глушенкова, Луиса Энрике, Педро и Вендела опаздывала в отборе. Но потом то ли зенитовцы разбегались, то ли штаб Семака что-то подкорректировал в прессинге, а петербуржцы стали эффективнее встречать «Краснодар» в центре поля и на его половине. Теперь уже команда Мусаева совершала простые ошибки. Занервничал Агкацев – в паре эпизодов действовал неудачно. На исходе трети тайма Луис Энрике, действовавший на левом фланге, нанёс первый удар «Зенита» по воротам и в створ.

Разгорелась игра – разгорелась кровь у футболистов. Хотя опасных атак было мало («Краснодар» своим прессингом тоже заставлял «Зенит» упрощать доставку мяча вперёд), эмоции у участников матча били через край. После каждого единоборства, которых стало очень много, игроки спорили с судьёй Карасёвым. На рефери давили и оба тренера. К перерыву «Краснодар» с «Зенитом» оказались близки по некоторым ключевым статистическим показателям: удары в створ – 2:1, касания мяча в чужой штрафной – 12:12. Правда, хозяева заметно оторвались по общему количеству ударов (7:3), а гости – по входам в чужую треть (16:27). Такой вот парадокс. Центрфорварды Соболев и Кордоба, на котором все 45 минут висел Эракович, только по разу встретились с мячом в штрафной соперника.

Дебют второго тайма, в отличие от начала первого, остался за «Зенитом». Сине-бело-голубые хорошо контролировали мяч и лучше, чем краснодарцы, возвращали его себе. А чем оказались похожи две половины, так это созданным моментом на быстрый гол. Глушенков умным открыванием в штрафной подготовил себе хорошую позицию, однако мяч после его полуудара-полупрострела не нашёл ни ворот, ни игроков «Зенита» на дальней штанге. Максим становился всё заметнее на поле, и в конце концов именно он «сделал разницу» на исходе часа матча.

Интересно, что перед тем, как Глушенков забил, «Краснодар» снова разбежался и в двух подряд атаках был близок к голу. Какая же качельная игра! Однако чемпион загубил свои шансы – и получил от экс-чемпиона. Максим опять шикарно открылся в штрафной, а Луис Энрике, пусть и дриблёр по натуре, не пожадничал – покатил на Глушенкова. Тот пробил Агкацеву «в домик». Кстати, голевую атаку команды Семака развил классный перехват центрального защитника Нино. Краснодарцы пытались убедить Карасёва, что бразилец сфолил на Кривцове, тем не менее VAR подтвердил – Нино чисто выиграл дуэль.

«Краснодар» вынужден был раскрываться после пропущенного гола, тем не менее Семак ввязываться в открытый футбол не собирался. Как только хозяева соорудили момент с попаданием в штангу (правда, Батчи, возможно, залез в офсайд), тренер «Зенита» выпустил ещё одного защитника Дркушича. Словенец закрыл опорную зону. Доигрывали петербуржцы ещё и без штатного форварда – впереди оставался Глушенков. Сине-бело-голубые очень хорошо защищались, а на 88-й минуте забили ещё раз после успешного прессинга на фланге. Глушенков вернул должок Луису Энрике: открылся на грани офсайда, выдержал мастерскую паузу и положил мяч на голову вингеру сборной Бразилии.

Интересно, что до этого тура у Луиса Энрике не было ни голов, ни голевых передач в нынешнем сезоне РПЛ. Сегодня же он набрал 1+1. «Краснодару» попытки организовать финальный штурм принесли лишь падение Петрова в штрафной «Зенита», но Карасёв и его видеоассистенты, видимо, решили, что защитник «быков» симулировал.

«Это не пенальти, – разобрал эпизод для «Чемпионата» экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов. – Игрок «Зенита» покатился в подкат, Петров подпрыгнул, чтобы сыграть в мяч. В итоге в конце эпизода он в мяч и сыграл. Но контакта на фол не было. Игрок «Зенита» катился изначально, а Петров просто подпрыгнул. Абсолютно нормальный момент, тем более с позиции Карасёва было хорошо видно, что там никакого нарушения нет. Даже по реакции футболиста видно, что ничего не было».