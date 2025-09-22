Главное из истории «Золотого мяча». Приз однажды украли, а ещё у него есть забытая версия

Уже сегодня состоится 69-я церемония вручения «Золотого мяча». Судя по прогнозам, за трофей поборются Усман Дембеле, Рафинья и Ламин Ямаль — интрига сильна как никогда. В далёком 1956 году инициаторы награды и представить не могли, в какой культурный феномен превратится «Золотой мяч». И что сам трофей будет стоить несколько миллионов.

Как создаётся «Золотой мяч»?

Неизменным изготовителем трофея остаётся французский ювелирный дом Mellerio dits Meller. На его сайте гордо заявляется, что это старейшая ювелирная компания в мире. Она была основана в 1613 году семьёй Меллерио, эмигрировавшей из Италии в 1515 году, и почти всю историю развивалась под покровительством французских королев и императриц. В конце XVIII века, к примеру, императрица Жозефина Бонапарт помогала Меллерио с открытием магазина в Версале. Кроме того, компания изготавливала украшения для королевских семей Испании, Италии и других европейских стран.

Ювелирный дом Mellerio dits Meller Фото: mellerio.fr

Спустя более чем 400 лет компания по-прежнему принадлежит семье Меллерио. На данный момент директором Mellerio dits Meller значится Лора-Изабель Меллерио, представительница 14-го поколения семьи.

Как написано на сайте компании, изготовление трофея занимает около шести месяцев и 100 часов. Сначала свариваются две латунные полусферы, потом мастер проделывает отверстие для подставки из пирита, следом работа переходит к резчику, который воссоздаёт 32 шестиугольные панели, придающие призу вид футбольного мяча. На это уходит 15 часов рабочего времени. Затем трофей полируют и передают гравёру, пишущему на трофее имя победителя, название премии и год вручения. Наконец, «мяч» покрывают тонким слоем золота. Вуаля — всё готово! Итоговый вес награды — 15 кг.

Каждый «Золотой мяч» отличается от предыдущего. Меняется состав латуни, а ещё Меллерио подчёркивают, что не остаётся прежним пирит, из которого конструируется подставка для трофея.

За 69 лет дизайн «Золотого мяча» менялся дважды. В первый раз — в 1980-х, после победы Мишеля Платини, когда трофей увеличили в размерах. К примеру, Льву Яшину вручали совсем крошечный по нынешним меркам трофей.

Лев Яшин с «Золотым мячом» Фото: РИА Новости

Второй раз дизайн поменяли в 2003 году. Изначально внутри каждого шестиугольника были выгравированы две линии, однако adidas пригрозил судом из-за плагиата, потому от подобной дизайнерской мелочи отказались. Так сформировался уже привычный нам вид трофея.

Как происходит транспортировка «Золотого мяча»?

Для транспортировки мяча пользуются услугами другого партнёра — Louis Vuitton. К каждой церемонии создают два кейса (для мужской и женской наград) для безопасной транспортировки трофеев. У компании богатый опыт партнёрства со спортивными турнирами: она также создаёт кейсы для трофеев Формулы-1, чемпионата мира по футболу, Кубка Дэвиса, Australian Open и других соревнований.

Сами кейсы с «Золотыми мячами» находятся в офисе France Football, но в день церемонии их перевозят в другое место, а логистические подробности (маршрут, курьерская служба) держат в секрете.

Кейс Louis Vuitton с «Золотым мячом» Фото: Louis Vuitton

Крали ли когда-нибудь «Золотой мяч»?

Да, на церемонии в 2013-м.

Шутка! На самом деле таких случаев практически не было. Но в июле 2025-го грабители обнесли дом Платини, украв у французской легенды около 20 трофеев, кубков и медалей, хранившихся в отдельном доме. По некоторой информации, среди них мог быть как минимум один «Золотой мяч». Всего Платини трижды занимал первое место в голосовании, причём подряд — с 1983 по 1985 год.

Мишель Платини Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

В 1989 году придумали уникальный «Золотой мяч». Его вручили лишь однажды

36 лет назад журналисты France Football вручили аж два «Золотых мяча». Первый и основной выиграл Марко ван Бастен. А вторую награду назвали «Суперзолотой мяч». Она присуждалась лучшему футболисту последних трёх десятилетий. За победителя голосовали журналисты, бывшие обладатели «Золотого мяча» и читатели журнала France Football.

По итогам голосования награда досталась Альфредо Ди Стефано. Пресса и футболисты единодушно поставили легенду мадридского «Реала» на первое, а вот читатели с большим перевесом отдали предпочтение Платини. Что в целом объяснимо — они очень хотели увидеть победителем соотечественника.

Альфредо Ди Стефано с наградой «Суперзолотой мяч» Фото: realmadrid.com

Трофей напоминал по дизайну оригинальный, но с небольшим изменением: в основании виднелись несколько мини-«Золотых мячей». Награда долгое время хранилась в музее «Реала», пока в 2021 году её не выставили на аукцион — трофей продали примерно за € 214,5 млн. Его текущее местоположение неизвестно.

В последние годы ходит много разговоров о втором вручении «Суперзолотого мяча». В июне на странице «Золотого мяча» в соцсетях вспомнили о награде и спросили у аудитории: кто бы мог побороться за неё? Намекают?