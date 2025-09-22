7 мнений по «Золотому мячу». Так кто всё-таки должен его выиграть?

Михаил Рождественский (заместитель редактора отдела «Футбол») — за Ламина Ямаля

В этом ожесточённом споре с бетонными аргументами накину романтики. За что вообще вручают «Золотой мяч»? В последние годы негласные критерии постоянно менялись. То важнее всего Лига чемпионов, то выясняется, что она вообще не имеет значения (Родри ставит лайк). Поэтому считаю, что и сейчас с уверенностью швыряться аргументами нет смысла. «ПСЖ» — лучшая команда сезона? Да ради бога. Свои трофеи за это она уже собрала. Кто сказал, что лучший игрок обязательно в их составе? Это зачастую вообще противоречащие вещи: если механизм настолько хорош (требл всё-таки), то прекрасны все, а не кто-то один.

Простите за долгое вступление, теперь к сути. Для меня футбол больше про эмоции, чем про сухие цифры. Круто, что Рафинья набрал так много очков по системе «гол+пас». Рад за результативность Дембеле. Но кто по-настоящему удивил? Мне кажется, тут нет конкурентов у Ламина Ямаля. Это талант поколения — человек, который в 17 (!) лет решал на космическом уровне и превращал в кегли топовых защитников. Речь не столько про достижения, сколько про визуальные впечатления. То, с какой лёгкостью, как играючи Ямаль всех раскидывал — это и есть футбол.

Думаю, так же в своё время всех поразил приехавший в Европу из Бразилии Роналдо. И так же поражал в 2018 году Килиан Мбаппе. Никаких вопросов к Луке Модричу, это великий футболист, но от чьего перформанса тогда глаза вылезали из орбит? У меня — от Мбаппе. Это что-то новое, всплеск юности и дерзости. Такое нужно отмечать в истории.