7 мнений по «Золотому мячу». Так кто всё-таки должен его выиграть?

Сегодня в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». В итоговый список попали 30 номинантов. Но главный претендент на награду — вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Также среди фаворитов Ламин Ямаль, Рафинья (оба — «Барселона»), Витинья («ПСЖ») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Авторы «Чемпионата» порассуждали и выбрали своих фаворитов. Тема спорная, поэтому приглашаем вас к дискуссии в комментариях! А ещё у вас есть возможность распределить кандидатов по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
Андрей Панков (автор «Чемпионата») — за Мохамеда Салаха
Мой кандидат на «Золотой мяч» — Мохамед Салах. И не смотрите на то, что я болею за «Ливерпуль». Приз египтянину — это победа логики.
Посудите сами, АПЛ — лучшая лига мира. Да, у такого мнения много справедливых противников, но этот нарратив всё равно преобладает. А Мохамед Салах — безоговорочно лучший футболист лучшей лиги мира.
В прошлом сезоне Мо развалил АПЛ так, как никто, пожалуй, этого не делал. И ему не помешал это сделать даже весенний отрезок, когда результативность снизилась. Салах выиграл чемпионат с «Ливерпулем» и собрал все главные индивидуальные награды в Англии. Да, Мо не блеснул в плей-офф Лиги чемпионов, но и проиграл «Ливерпуль» не кому-то, а «ПСЖ». А индивидуально, на мой взгляд, никто не провёл прошлый сезон сильнее.
Георгий Илющенко (автор «Чемпионата») — за Рафинью
«ПСЖ» — лучшая команда предыдущего розыгрыша ЛЧ, сомнений в этом вообще никаких. Но ярко выраженного лидера в ней не было: в равной степени тащили и главный фаворит «Золотого мяча» Усман Дембеле, и Витинья, и Ашраф Хакими, и Нуну Мендеш, и Джанлуиджи Доннарумма. Парижане стали одним целым, чего не хватало ранее, когда выделялись исключительно звёзды атаки. Поэтому и выиграли вообще всё, кроме клубного ЧМ. Да и там добрались до финала.
«ЗМ» — именно индивидуальная награда. И здесь Рафинья вне конкуренции. Бразилец показал лучшую результативность в истории ЛЧ наравне с Криштиану Роналду в сезоне-2013/2014. Главный бомбардир с 13 голами, главный диспетчер с восемью ассистами. Ещё был феноменальный гол «Интеру», который записали на Яна Зоммера — мяч в ворота влетел от вратарской спины. В Испании Рафинья тоже выделился: все трофеи, звание лучшего игрока Ла Лиги, 5+2 в четырёх «эль класико». Общие 34+23 — невероятный показатель. Особенно учитывая, что бразилец не забывает и отрабатывать в обороне. На статус футболиста года он точно наработал.
Анатолий Романов (автор «Чемпионата») — за Усмана Дембеле
Есть миллион причин отдать «Золотой мяч» Усману Дембеле. Главная из них — он был самой ценной фигурой в команде, которая выиграла Лигу чемпионов. Дембеле стал и лучшим бомбардиром «ПСЖ» в том розыгрыше (восемь голов), и лучшим ассистентом (шесть голевых передач). У Усмана больше всего ударов по воротам (64), попаданий в створ (23) и передач под удар (39). Вдобавок он вошёл в топ-3 по количеству обводок (24), уступив лидерам совсем чуть-чуть.
Что ещё важно, так это то, что Дембеле, кажется, начал работать на команду, как не работал никогда. Луис Энрике каким-то образом достучался до Усмана, превратил его из «чистого таланта» в по-настоящему зрелого, ответственного игрока. Дембеле был невероятно хорош на разных позициях — от полузащитника до «ложной девятки». В результате в 2025-м у француза феерически выросла статистика результативных действий. За этот год звезда «ПСЖ» оформил 27+10 в 33 матчах во всех турнирах. Как Месси с Роналду на пике!
Послушайте Луиса Энрике: «Думаю, Усман — лучший игрок сезона с отрывом. Он заслуживает выиграть всё. Он отдаёт все силы ради команды. Дембеле — наш лучший футболист, он уникален, меняет ход матча, делает разницу. Наблюдать за его игрой — наслаждение для всех».
Если тренер команды, в которой каждый второй считает себя достойным «Золотого мяча», говорит так о своём игроке, то что тут ещё обсуждать?
Михаил Рождественский (заместитель редактора отдела «Футбол») — за Ламина Ямаля
В этом ожесточённом споре с бетонными аргументами накину романтики. За что вообще вручают «Золотой мяч»? В последние годы негласные критерии постоянно менялись. То важнее всего Лига чемпионов, то выясняется, что она вообще не имеет значения (Родри ставит лайк). Поэтому считаю, что и сейчас с уверенностью швыряться аргументами нет смысла. «ПСЖ» — лучшая команда сезона? Да ради бога. Свои трофеи за это она уже собрала. Кто сказал, что лучший игрок обязательно в их составе? Это зачастую вообще противоречащие вещи: если механизм настолько хорош (требл всё-таки), то прекрасны все, а не кто-то один.
Простите за долгое вступление, теперь к сути. Для меня футбол больше про эмоции, чем про сухие цифры. Круто, что Рафинья набрал так много очков по системе «гол+пас». Рад за результативность Дембеле. Но кто по-настоящему удивил? Мне кажется, тут нет конкурентов у Ламина Ямаля. Это талант поколения — человек, который в 17 (!) лет решал на космическом уровне и превращал в кегли топовых защитников. Речь не столько про достижения, сколько про визуальные впечатления. То, с какой лёгкостью, как играючи Ямаль всех раскидывал — это и есть футбол.
Думаю, так же в своё время всех поразил приехавший в Европу из Бразилии Роналдо. И так же поражал в 2018 году Килиан Мбаппе. Никаких вопросов к Луке Модричу, это великий футболист, но от чьего перформанса тогда глаза вылезали из орбит? У меня — от Мбаппе. Это что-то новое, всплеск юности и дерзости. Такое нужно отмечать в истории.
Кирилл Закатченко (автор «Чемпионата») — за Педри
Достаточно посмотреть любой матч «Барселоны», чтобы понять, насколько совершенен, талантлив и элегантен Педри. Многих восхищают магия Ламина Ямаля, боевой дух Рафиньи, почти идеальный сезон Усмана Дембеле. Эти футболисты нередко срывают аплодисменты голами. Однако мы часто упускаем из виду архитекторов на поле — тех, кто превращает самый популярный вид спорта в уникальное произведение искусства.
Педри — один из таких игроков. За ним с удовольствием могут следить и те, кто мало интересуется футболом. Будет несправедливо не упомянуть испанца в числе претендентов на «Золотой мяч». Прошлый сезон и начало нынешнего — этим Педри заслужил место в списке кандидатов на награду. Исключительный талант, безграничная элегантность, мастерство на высочайшем уровне, сумасшедший объём работы. Он и забивает, и отдаёт голевые передачи, и классно использует дриблинг.
Легендарный Тони Кроос считает именно Педри лучшим полузащитником в мире. По мнению немца, тот гораздо важнее, чем Ямаль, Рафинья или Роберт Левандовски. Согласитесь, очень серьёзная оценка. Потеря Педри видится куда более существенной, нежели кого-то из группы атаки. А если вы скажете, что у полузащитника меньше шансов на награду, чем у нападающего, то давайте вспомним прошлый сезон. Вряд ли кто-то изначально предполагал, что награда достанется Родри. Так почему бы теперь Педри не обставить форвардов? После такого солидного сезона можно рассчитывать на многое.
«Золотой мяч» заслуживает другой футболист
Возможно, кто-то другой заслужил «Золотой мяч»? Например, Ашраф Хакими. Марокканец провёл на высочайшем уровне сезон-2024/2025 и помог «ПСЖ» выиграть все трофеи. А Коул Палмер сверкнул с «Челси» на клубном чемпионате мира, став MVP турнира. Не забываем и о Килиане Мбаппе: весь 2025 год француз держит стабильно элитные показатели результативности и даже забрал «Золотую бутсу» за прошлый сезон.
Григорий Телингатер (автор «Чемпионата») — за Витинью
Круто зажигали нападающие «ПСЖ»? Конечно, круто. А благодаря кому? Кто делал так, что после атаки «ПСЖ» через пару секунд шла новая атака «ПСЖ»? Правильный ответ: владение возвращала вся команда, но ключевую роль в этом играл Витинья. У него скромные габариты, и он даже не так часто шёл в подкаты. Ему этого и не требовалось — он оказывался там, где нужно, чтобы перехватить мяч. Похоже, лучшим признают Дембеле, однако именно Витинья был хорош весь сезон, а не включился в его середине.
Никита Паглазов (автор «Чемпионата») — за Нуну Мендеша
«ПСЖ» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции плюс в августе взял Суперкубок УЕФА. Сборная Португалии в июне стала победителем Лиги наций. Кто был в составе обеих команд? Верно, Жоау Невеш, Витинья и Нуну Мендеш. Но именно двое последних стали определяющими игроками для «ПСЖ» и сборной Португалии. О Витинье говорят часто, да и в список основных претендентов он входит. А вот о Мендеше несправедливо забывают.
Нуну в прошедшем сезоне ЛЧ закрыл нескольких топ-соперников: Мохамеда Салаха, Фила Фодена, Букайо Саку и Дензела Думфриса. Из дуэли с каждым португалец вышел победителем. Плюс он забил два важных мяча в четвертьфинальных матчах с «Астон Виллой». А в плей-офф Лиги наций Мендеш сделал победный ассист на Роналду в полуфинале с Германией и забил сам в финале с Испанией.
Нуну прекрасен на обеих половинах поля: он быстр, техничен, физически одарён, умён тактически. А главное — взял почти все основные титулы в 2025-м (не удалось выиграть в финале КЧМ у «Челси»). Да, защитники в контексте «Золотого мяча» почти никогда не считаются фаворитами. Однако я бы включил Мендеша минимум в топ-3 претендентов.