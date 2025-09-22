Скидки
Барселона — Хетафе — 3:0, обзор матча 5-го тура Ла Лиги, голы: Ферран Торрес, Дани Ольмо, статистика, 21 сентября 2025

Победный гол «Барсы» — волшебство. Ольмо отдал пас пяткой не глядя
Григорий Телингатер
Отчёт «Барселона» — «Хетафе» — 3:0
Аудио-версия:
«Хетафе» изобразил сопротивление.

1-й тур Лиги чемпионов растянулся на три дня, и «Барселоне» выпало играть в четверг на выезде против «Ньюкасла». Каталонцы победили, но были сомнения, насколько свежей команда подойдёт к матчу Ла Лиги. А встретиться предстояло с «Хетафе» — одной из самых неприятных команд чемпионата, которая ещё и неплохо смотрится в этом сезоне. Тут можно было бы нагнать драмы и из-за отсутствия Ямаля, однако на самом деле интриги не вышло.

Испания — Примера . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Ф. Торрес – 15'     2:0 Ф. Торрес – 34'     3:0 Ольмо – 62'    

Матч в каком-то смысле напоминал тренировку. «Барселоне» всё ещё приходится проводить домашние игры на стадионе имени Йохана Круиффа, который вмещает 6000 зрителей. И то трибуны по каким-то причинам не были заполнены. Так что шумовое сопровождение выдалось весьма скромным. А вот качество газона осталось отличным, и каталонцы на нём творили.

Первый гол «Барсы» получился великолепным. Сначала отличную передачу в штрафную отдал Рафинья, а затем Ольмо сделал ассист пяткой. Получилось настолько удобно и в темп набегающему Торресу, что Ферран пробил в одно касание. Это тот случай, когда все запомнят именно комбинацию, а не финальный удар.

Голевая передача Даниэля Ольмо

Голевая передача Даниэля Ольмо

Фото: кадр из трансляции

Затем Торрес отличился снова, воспользовавшись контратакой. После паса Рафиньи вышел один на один с вратарём и пробил точно в угол. Под конец тайма Торрес мог и хет-трик оформить, но из убойной позиции зарядил в перекладину.

Что на это всё мог ответить «Хетафе»? У команды Бордаласа вообще не было моментов в первом тайме. 0 ударов до перерыва. Так что ответом на атаки «Барселоны» была разве что грубая игра. Причём, как правило, доставалось Кунде, который завёлся после очередного наступа на ногу и накричал на соперника.

«Барселона» — «Хетафе»

«Барселона» — «Хетафе»

Фото: Alex Caparros/Getty Images

В перерыве Рафинья покинул поле, а вместо него вышел Рашфорд. У гостей произошла вообще тройная замена, что выглядело логично. У «Хетафе» ничего не получалось в первом тайме. После перерыва игра немного успокоилась, однако «Барса» снова поймала соперника на контратаке. Рашфорд оказался один в чужой штрафной под острым углом к воротам и сделал передачу, которую могли замыкать разные партнёры по команде, но пробил Ольмо.

Даже имея преимущество в три гола и убрав с поля Рафинью, каталонцы продолжили давить соперника контролем мяча. Владение «Барселоны» составило 71%, а ещё Флик дал поиграть 19-летнему новичку Руни Барджи, который не стеснялся действовать пяткой. Да и в целом брал игру на себя. И всё-таки хозяева остановились на трёх забитых мячах. Уверенная победа «Барселоны» — отставание от «Реала» снова составляет лишь два очка.

В таблице ещё много интересного

Ну и последнее. Чисто для протокола: игра Педри — абсолютное наслаждение. Передачи, обводки, отборы. В другой команде он был бы с отрывом главной звездой.

А вот как свой матч затащил «Реал»:
