Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Европейский футбол, обзор матчей 20-21 сентября: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1, Реал, Ливерпуль, Барса, Бавария

Главное в еврофутболе. Экс-легионер «Зенита» разрывает АПЛ, эпичное возвращение Моуринью
Артём Никулин
Европейский футбол, обзор матчей 20-21 сентября
Аудио-версия:
«Барселона» провела ротацию и всё равно выиграла, Кейн снова в огне, а «Ливерпуль» победил в дерби.

Голы, пот, слёзы, камбэки, рекорды — это всё еженедельная программа европейского топ-футбола. И мы никогда от этого не устанем. Главные события прошедшего уикенда — в нашем традиционном дайджесте.

Англия: «Арсенал» доминировал над Гвардиолой, «Ливерпуль» спокойно прибил «Эвертон», а «Тоттенхэм» придумал новый розыгрыш углового

«Вест Хэм» продолжает утопать с Поттером — проиграл «Кристал Пэлас» (1:2). «Лидс» одержал волевую победу в матче с «Вулверхэмптоном» (3:1), который, видимо, хочет вылететь в этом сезоне. Постекоглу заработал первые очки с «Ноттингем Форест», сыграв вничью с «Бёрнли» (1:1). «Ньюкасл» и «Борнмут» разошлись миром (0:0). А Вильсон Изидор забил третий мяч в АПЛ и помог «Сандерленду» спастись от поражения во встрече с «Астон Виллой» (1:1).

Изидор празднует забитый мяч

Изидор празднует забитый мяч

Фото: George Wood/Getty Images

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Гравенберх – 10'     2:0 Экитике – 29'     2:1 Гейе – 58'    

«Ливерпуль» изменил себе в мерсисайдском дерби, ведь болельщики «красных» привыкли к еженедельному употреблению успокоительных и победным голам в концовках. Хотя без нервов не обошлось. Хозяева уверенно провели первый тайм, забили два мяча, но в начале второй половины Идрисса Гейе вонзил мяч в дальнюю девятку и оставил команду Дэвида Мойеса в игре. «Эвертон» пытался поддавить за счёт забросов и стандартов, но на самом деле зрители ожидали более агрессивного штурма ворот Алисона. «Ливерпуль» одержал пятую победу подряд и лидирует в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Минте – 8'     2:0 Аяри – 31'     2:1 Ришарлисон – 43'     2:2 ван Хекке – 82'    

«Тоттенхэм» всегда очень опасен при счёте 2:0. Причём в любую сторону: могут как сами упустить преимущество, так и отыграться. Вот с «Брайтоном» случился второй вариант: Ришарлисон вернул гостей в игру под перерыв, а потом Ян Паул ван Хекке подставил партнёров автоголом.

Лукас Бергвалль против «Брайтона»

Лукас Бергвалль против «Брайтона»

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Ещё лондонцы представили невиданный ранее вариант розыгрыша углового: Лукас Бергвалль перед подачей побежал за ворота и вернулся на поле с другой стороны. Очень креативно, вот только судья приказал прекратить подобные трюки — а так могли бы и третий забить.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 14'     2:0 Каземиро – 37'     2:1 Чалоба – 80'    
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'

Вратарь Роберт Санчес побил рекорд «Челси» по самому раннему удалению в матче АПЛ. Испанца хватило на пять минут, пока он не сбил Брайана Мбемо за пределами штрафной. А игра «Челси» настолько сложна, что из-за одного удаления Энцо Мареска провёл аж три замены в первом тайме. В том числе убрал с поля Коула Палмера. «МЮ» воспользовался страхом лондонцев и закатил два мяча до перерыва, но Каземиро подумал, что в большинстве играть не совсем честно, и схватил красную карточку.

Подробности безумия в Манчестере:
«МЮ» и «Челси» выдали бешеный матч! В нём было всё
«МЮ» и «Челси» выдали бешеный матч! В нём было всё

«Челси» не сумел в полной мере воспользоваться игрой в равных составах — «Юнайтед» всё-таки продолжал контролировать матч. На гол сил всё же хватило: на 80-й Трево Чалоба выиграл борьбу на угловом и сократил отставание в счёте. Был шанс сравнять на 90+3-й минуте, когда Алтай Байындыр отбил мяч прямо в ноги Андрею Сантосу в штрафной, но там подстраховал Мануэль Угарте.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

Горячо ненавидимый на «Эмирейтс» Эрлинг Холанд забил уже на девятой минуте после контратаки. Оставшееся время «Арсенал» доминировал по владению мячом (67%), порадовав Хосепа Гвардиолу антирекордом, и ударам (12 против 5). Но Джанлуиджи Доннарумма никак не поддавался.

Подробнее здесь:
«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами

Пробить итальянца сумели на последних минутах. Снова сработал матч-менеджмент от Микеля Артеты — гол создали запасные! Эберечи Эзе забросил на Габриэла Мартинелли, Тот подловил Доннарумму и перекинул его. У бразильца уже 2+1 за неделю, хотя большинство ставили крест на его лондонской карьере. После матча Гвардиола признал, что «Арсенал» был лучше и заслуживал победу.

В топ-4 затесался один сенсационный клуб

Испания: Алонсо выиграл пятый матч подряд, «Барселона» неудержима, а Захарян не спас «Сосьедад»

С «Жироной», кажется, придётся прощаться в конце сезона: у неё одно очко после пяти туров и разгромное поражение в матче с «Леванте» (0:4). «Севилья» переиграла «Алавес» (2:1), а «Райо Вальекано» поделил очки с «Сельтой» (1:1).

Арсен Захарян против «Бетиса»

Арсен Захарян против «Бетиса»

Фото: Joaquin Corchero/Getty Images

Испания — Примера . 5-й тур
19 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Эрнандес – 7'     1:1 Мендес – 13'     2:1 Ремиро – 49'     3:1 Форнальс – 69'    

О кризисе «Реала Сосьедад» говорят незаслуженно мало. А ведь у команды по-прежнему 0 побед за пять туров — теперь баски в зоне вылета. Ещё и с дисциплиной проблемы: у гостей аж семь жёлтых карточек за матч! Спокойнее всех — Арсен Захарян, восстановившийся наконец от болячек. За 25 с лишним минут россиянин отдал 15 точных передач и выдал две неудачные попытки дриблинга. И, в общем-то, всё — не было даже попыток ударить. Кажется, нас ждёт тренерская перестановка в ближайшее время.

Испания — Примера . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Милитао – 22'     2:0 Мбаппе – 47'    

Алонсо продолжает экспериментировать с «Реалом». Против «Эспаньола» (кстати, чуть ли не главная сенсация Ла Лиги) сыграл в 4-2-4 с Килианом Мбаппе и Гонсало Торресом в нападении. Если точнее, Мбаппе был скорее теневым плеймейкером, о чём сказал сам Хаби: француз регулярно опускался вглубь поля и вырезал острые передачи. И, даже выступая в столь необычной роли, Килиан забил с паса Винисиуса Жуниора. У Мбаппе уже девять голов в восьми матчах сезона, а ещё лидерство по количеству голов в топ-5 лигах в 2025-м. Если так продолжится, то Алонсо может слепить обладателя «Золотого мяча» — 2026.

Как Хаби это удаётся?
«Реал» выиграл битву лидеров неожиданным оружием. Мбаппе забил, но лучшим стал защитник
«Реал» выиграл битву лидеров неожиданным оружием. Мбаппе забил, но лучшим стал защитник
Испания — Примера . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Сантамария – 73'     2:0 Дуро – 90+3'    
Удаления: нет / Вивиан – 61'

«Валенсия» пока вызывает кучу вопросов. Вроде избавилась от хтони последних лет, а вроде недавно получила «шестёрку» от «Барселоны». В прошедшем туре вообще переиграла «Атлетик», выступающий в Лиге чемпионов. Конечно, помогло удаление Дани Вивиана на 61-й минуте, после чего «Валенсия» и закатила два мяча.

Испания — Примера . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Галлахер – 79'     1:1 Мурики – 85'    
Удаления: нет / Сёрлот – 72'

«Атлетико» снова показал боевой характер, однако опять потерял очки. В самом начале матча Хулиан Альварес не реализовал пенальти, а на 72-й минуте судья удалил Александра Сёрлота за опасную игру. Но Конор Галлахер спустя семь минут открыл счёт, подловив соперников на несогласованной игре. Гордость «Мальорки» была задета: через несколько минут Ведат Мурики взмыл в воздух в лучших традициях CR7 Airways и пробил в дальний угол.

Испания — Примера . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Ф. Торрес – 15'     2:0 Ф. Торрес – 34'     3:0 Ольмо – 62'    

Герой прошедшего тура Лиги чемпионов Маркус Рашфорд неожиданно оказался на скамейке запасных — всё потому, что англичанин опоздал на тренировку. Ханси Флик в целом провёл небольшую ротацию, выпустив в старте Феррана Торреса и Дани Ольмо — они же забили все три мяча каталонцев. «Хетафе» совсем ничего не противопоставил, не показав даже фирменный футбол.

Как же низко припарковался «Атлетико»

Италия: Аллегри на коне, «Ювентус» — в шоке от судейства

«Аталанта» исправилась за позорное выступление в ЛЧ и отыгралась на «Торино» (3:0). «Комо» Сеска Фабрегаса продолжает сенсационное выступление и обыграл «Фиорентину» (2:1), хотя пропустил первым.

Фабрегас отмечает победу

Фабрегас отмечает победу

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Италия — Серия А . 4-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Консейсау – 19'     1:1 Орбан – 44'    

Где ожидаешь судейского скандала, так это в Ла Лиге, но в выходные больше «преуспели» итальянцы. В конце первого тайма судья поставил пенальти в ворота «Ювентуса», после того как мяч вслед за вбросом из аута попал в руку Жоау Мариу. Из-за этого туринцы сыграли вничью, а Игор Тудор после финального свистка сказал пару ласковых об арбитре.

Италия — Серия А . 4-й тур
20 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 3
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 39'     0:2 Фофана – 46'     0:3 Пулишич – 53'    

Макс Аллегри, по мнению большинства, давно вышел в тираж: его футбол уже не актуален, былая гибкость пропала. Хотя пока в «Милане» всё идёт как надо: недавно к «россонери» присоединился Адриен Рабьо, идеальный игрок для «аллегрибола». В матче с «Удинезе» он оформил голевую и держал в узде центр поля вместе с Лукой Модричем. Но главной звездой стал Кристиан Пулишич с 2+1.

Кристиан Пулишич празднует гол

Кристиан Пулишич празднует гол

Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Италия — Серия А . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 1
Рома
Рим
0:1 Пеллегрини – 38'    
Удаления: Белахьяне – 85', Гендузи – 90+7' / нет

Джан Пьеро Гасперини продолжает марафон матчей со счётом 1:0. Победный мяч в римском дерби на счёту Лоренцо Пеллегрини, закатившего мяч в дальний уголок в касание. Что интересно, ходили слухи о разногласиях между игроком и тренером — якобы Гасп не особо верит в капитана. Хочется надеяться, что после этого гола они помирились. А «Лацио»Маурицио Сарри, как всегда, угрюм: «орлы» включились только под конец и эпично попали в штангу. А ещё потеряли двух игроков из-за удалений — Маттео Гендузи так вообще схватил карточку после финального свистка за разговоры с судьёй.

Италия — Серия А . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Димарко – 14'     2:0 Мухаремович – 81'     2:1 Хеддира – 84'    

Матч с нескончаемым потоком атак. Лучше всех — латерали «Интера»: сначала Федерико Димарко поразил ближний угол, а потом Карлос Аугусто сотворил второй мяч рикошетом от Тарика Мухаремовича. У «Сассуоло» было множество моментов, чтобы не только сократить отставание, но и отыграться — сильнее всех старался Доменико Берарди. Он и выдал великолепный пас на Валида Хеддиру, выведя партнёра на рандеву с вратарём. Однако дальше уже не свезло.

«Кремонезе» — на шестом месте! Есть и другие сенсации

Германия: Кейн снова в огне, красота от Адейеми

«Айнтрахт» и «Унион» сыграли безумный матч с парадом голов (3:4). «Гамбург» показал, что он всё ещё живой, и вырвал первую победу в сезоне во встрече с «Хайденхаймом» (2:1).

Гарри Кейн против «Хоффенхайма»

Гарри Кейн против «Хоффенхайма»

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Германия — Бундеслига . 4-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 44'     0:2 Кейн – 48'     0:3 Кейн – 77'     1:3 Цоуфал – 82'     1:4 Гнабри – 90+9'    

Как-то странно вообще упоминать в дайджестах, что Гарри Кейн забил в новом туре Бундеслиге. Это будто бы само собой разумеющееся. Но англичанин отметился хет-триком в ворота «Хоффе», два мяча положил с пенальти. Ещё отличился Серж Гнабри: подловив отскок после неудачной игры кипера и поставив точку в игре. Фанаты «Баварии», конечно, посмеиваются: следующим летом у немца заканчивается контракт, вот он и показывает топ-футбол спустя много лет.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Тилльман – 70'     1:1 Табакович – 90+2'    

«Байер» оживает после «магии» Эрика тен Хага. Леверкузенцы были близки к очередной победе в Бундеслиге: открыли счёт после результативного удара Малика Тилльмана, подстраховавшего Патрика Шика (чех не попал по мячу из ударной позиции). Но «Боруссия» отыгралась за счёт гола в компенсированное время: клуб из Мёнхенгладбаха всем составом побежал во вратарскую при угловом, и Харис Табакович отобрал очки у леверкузенцев.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Адейеми – 20'    

Матч прошёл под диктовку дортмундцев. Единственный гол на счёту Карима Адейеми, он забил могучим ударом из-за штрафной в ближний угол. Примерно такую же красотищу положил на днях и «Ювентусу». В остальном «Боруссия» пыталась дальше пробить Камиля Грабару, однако решила остановиться на одном мяче.

Насколько мюнхенцы опережают конкурентов?

Франция: «Монако» в порядке и без Головина, а матч «ПСЖ» переехал на неудобную дату

«Лион» с минимальным счётом переиграл «Анже» (1:0) и поднялся в зону Лиги чемпионов. «Лилль» мог забрать лидерство в Лиге 1, но оказался бит «Лансом» (0:3). «Марсель» и «ПСЖ» должны были сразиться в главном матче тура в воскресенье, но лига перенесла его из-за непогоды на понедельник. Причём как раз на то время, когда состоится церемония вручения «Золотого мяча». А на приз номинирован почти весь состав парижан. Единственное, если можно так сказать, утешение: фаворит голосования Усман Дембеле травмирован, поэтому, вероятно, отправится за наградой с чистой совестью.

Ансу Фати против «Метца»

Ансу Фати против «Метца»

Фото: Fred Dides/Psnewz/ZUMA/ТАСС

Франция — Лига 1 . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Монако
Монако
Окончен
5 : 2
Метц
Метц
0:1 Диалло – 13'     1:1 Биерет – 28'     2:1 Фати – 46'     2:2 Эн – 67'     3:2 Фати – 83'     4:2 Куао – 86'     5:2 Иленикена – 90+3'    

«Монако» нехило приложили об землю в 1-м туре Лиги чемпионов (монегаски влетели «Брюгге» 1:4). Видимо, сильно задели — бедному «Метцу» пришлось отвечать за всё. Гости открыли счёт, только это не помогло: за дело взялись Ансу Фати и его друзья. Хозяева нафармили разницу, забив пять мячей, и пока делят лидерство с «ПСЖ».

Многие дышат в спину «ПСЖ»

Вне топ-5: камбэк Моуринью, голевой пас Онана

Нидерланды — Эредивизия . 6-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Окончен
2 : 2
Аякс
Амстердам
1:0 Сайбари – 7'     1:1 Тейлор – 31'     2:1 Гонсёровски – 81'     2:2 Глух – 89'    

Два неудачника 1-го тура ЛЧ схлестнулись в борьбе за чемпионство. Матч вышел в целом равным: ПСВ вёл 2:1 к 89-й минуте, пока молодая звезда израильского футбола Оскар Глух не сравнял счёт ударом из штрафной. Ничья в пользу «Фейеноорда» — теперь роттердамцы лидируют с отрывом в три очка.

Ждём мощную гонку за золото в Нидерландах!
Жозе Моуринью против АВС

Жозе Моуринью против АВС

Фото: Getty Images

Португалия — Примейра . 6-й тур
20 сентября 2025, суббота. 20:00 МСК
АВС
Вила-даз-Авиш
Окончен
0 : 3
Бенфика
Лиссабон
0:1 Судаков – 45+3'     0:2 Павлидис – 59'     0:3 Иванович – 64'    

Жозе Моуринью уже размышлял, как потратить деньги с неустойки от «Фенербахче» в отпуске, но желание поиграть в Лиге чемпионов оказалось сильнее. Моуринью вернулся в «Бенфику» спустя 25 лет, начал с разгрома и сразу же устроил шоу. Празднуя третий гол лиссабонцев, португалец пнул конус, а позже расставил руки, как вратарь, и попытался поймать мяч, улетевший в аут. Ну актёр!

Турция — Суперлига . 6-й тур
20 сентября 2025, суббота. 20:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
1 : 1
Газиантеп
Газиантеп
0:1 Родригеш – 39'     1:1 Онуачу – 70'    

В прошлом матче Андре Онана стал одним из лучших игроков в матче с «Фенербахче», совершив несколько спасений. Однако во второй игре камерунец зашёл ещё дальше, отдав голевой пас, с которого «Трабзонспор» сравнял счёт. «МЮ» оказывает на футболистов такой эффект, что не удивимся, если Андре в следующей встрече забьёт победный мяч ударом через себя.

