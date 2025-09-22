После осечек «Урала» и «Факела» на вершину поднялись киборги из Костромы, а «Ротор» и «Челябинск» хотят минимум в стыки.

«Спартак» Кс — уже первый, а «Торпедо» собирается вылетать? Главное в туре Первой лиги

Главный и, наверное, самый приятный вывод по старту сезона – в Первой лиге нет доминирующих сил. Все команды уязвимы, даже очевидные аутсайдеры отбирают очки у фаворитов. К богатым командам подтянулись те, что берут тактикой и физической подготовкой. Одна из таких воспользовалась ошибками конкурентов и сенсационно возглавила таблицу.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Факел» потерял очки в Красноярске

Прагматичный футбол Игоря Шалимова уже два раза дал сбой – с «Уралом» (0:2) и «Родиной» (0:2). Но это сопоставимые по силе команды. А вот ничья с «Енисеем», который находится в болоте, уже тревожный звонок.

В первом тайме «Факел» отдал инициативу. «Енисей» создал несколько опасных моментов и конвертировал своё преимущество в гол – на 26-й минуте Артём Погосов заработал пенальти, попал в штангу, но первым на добивании оказался Андрей Окладников. Гости отыгрались достаточно быстро – пять минут спустя Мераби Уридия замкнул прострел Абдулы Багамаева (первый гол бывшего форварда «Черноморца» за новый клуб).

После перерыва «Енисей» едва не вышел вперёд – Даниил Фролкин спас после удара Андрея Масловского. В концовке встречи команды обменялись моментами, однако счёт не изменился.

В защиту «Факела» можно сказать, что у Шалимова были кадровые потери. Также сказался выездной фактор – матч начался в 9:45 мск.

Чагров из «Ротора» тормознул «Урал»

После 10-го тура «Ротор» ворвался в топ-4 и в хорошем настроении подошёл к выезду в Екатеринбург. В первом тайме команда Дениса Бояринцева владела преимуществом и даже могла забивать – Александр Селихов выручил после удара Вячеслава Бардыбахина. К слову, вратарь «Урала» получил травму и после перерыва был заменён на Михаила Опарина.

Во втором тайме «Урал» захватил инициативу, что подтверждают итоговые 1,93 xG (ожидаемые голы) против 0,32. Самым настырным оказался 17-летний Максим Воронов – раз за разом напрягал Никиту Чагрова, который в очередной раз вытащил «Ротор». Не самая убедительная игра гостей, зато отобрали очки. И теперь делят четвёртое место.

«Челябинск» уничтожил «Родину»

«Родина» в последнее время набрала силу – четыре победы подряд с общим счётом 12:1. Казалось, «Челябинск» тоже не устоит под напором гостей. Голкипер Илья Тусеев в одиночку остановил московскую команду. Если бы не его сейвы (семь штук), то результат получился бы совершенно другим.

Зато у «Челябинска» с реализацией всё в порядке. В первом тайме забил Рамазан Гаджимурадов. После перерыва голами отметились Гаррик Левин (дважды) и Александр Жиров. Шансы «Родины» на камбэк растаяли, когда при счёте 0:2 был удалён Пап Гейе.

Игроки «Челябинска» Фото: ФК «Челябинск»

Отметим, что снова сработали эффективные стандарты Романа Пилипчука. Да и Левин раскрывается в гибридных ролях: начал матч как правый латераль, закончил — на левом краю полузащиты. На счету 22-летнего игрока уже четыре мяча в сезоне.

Первая победа «Сокола»

«Соколу» откровенно не везло на старте. И вот попался удобный соперник. «Торпедо» — словно Робин Гуд без принципов – раздаёт очки и бедным, и богатым. Правда, само ничего не собирает.

Команда Младена Кашчелана задушила соперников фирменным прессингом – «Сокол» ломал чужие розыгрыши в центре поля. На 18-й минуте хозяева вышли вперёд – боснийский новичок Алексея Гольянин забил свой дебютный гол.

После перерыва «Торпедо» завязло в оборонительных построениях соперника. По статистике «Сокол» даже был острее – 1,27 xG против 1,12. Сомнительный старт Дмитрия Парфёнова в новой команде. Запах Второй лиги пока не так силён (хотя уже ощущается), но автозаводцы продолжают идти в зоне вылета. «Сокол» не побеждал 10 туров. Наконец-то прорвало.

«Волга» «сгорела» в матче с «Нефтехимиком»

«Волга» столкнулась с колоссальными кадровыми проблемами в обороне. Вне состава оказались Айдар Хабибуллин ( в итоге попал в заявку, но в старте не вышел), Константин Ковалёв и Дэвид Кокоев. В итоге в центр обороны опустился профильный опорник Руслан Шагиахметов. Справа в защите вышел вингер Денис Рахманов.

«Нефтехимик» воспользовался этой ситуацией. Сначала со штрафного забил Давид Кокоев (не путать с упомянутым выше Дэвидом Кокоевым). Затем Иван Бобёр увеличил преимущество гостей. У «Волги» были неплохие моменты (хозяева наиграли на 1,39 xG), но подвела реализация. Казалось, гол Георгия Уридия вернёт интригу в матч, однако «Нефтехимик» сразу же ответил двумя результативными атаками – забили Андрей Никитин и Ислам Машуков.

Камиль Ибрагимов Фото: ФК «Нефтехимик»

Причём последний гол получился максимально комичным. Вратарь «Волги» Владимир Шайхутдинов побежал в чужую штрафную на угловой (при счёте 1:3) и не успел вернуться назад. В итоге сфолил на красную карточку. В ворота встал центральный защитник Камиль Ибрагимов. Увы, но Младена Петрича из него не получилось. Машуков не промахнулся с «точки».

Необычный результат для «Нефтехимика». Обычно команда Кирилла Новикова выдаёт «низовые» матчи. Однако здесь «Волга» сделала всё для обилия голов.

«Арсенал» еле выжил во встрече с «Уфой»

Омари Тетрадзе продолжает удивлять. «Уфа» играет смело – уже 10 забитых голов в последних пяти матчах. Правда, оборона потеряла надёжность – восемь пропущенных в трёх последних турах.

«Арсенал» на правах фаворита сразу полез вперёд. На 30-й минуте хозяева заработали пенальти – Данил Липовой оказался на газоне после столкновения с Константином Трояновым. К мячу подошёл Амур Калмыков, удар которого отразил Алексей Чернов, подменивший Александра Беленова. «Уфа» ответила голом Дилана Ортиса.

После перерыва «Арсенал» взвинтил темп и отыгрался – передачу Калмыкова в автогол превратил Эдарлин Рейес. Но уже через несколько минут Залимхан Юсупов разрядил фирменную «пушку» со штрафного (уже второй раз за сезон). За несколько секунд до финального свистка «Арсенал» всё-таки выцарапал ничью – Даниил Печников пробил издали точно в девятку. Обзор матча обязателен к просмотру хотя бы ради двух финальных голов.

На счету «Арсенала» всего одна победа в последних пяти турах. Лидеры всё дальше. У Дмитрия Гунько очевидные проблемы.

Костромской «Спартак» обыграл «Чайку»

«Спартак» постоянно пропускает – за 11 туров всего один раз ушёл с поля без пропущенных голов (в матче с «Торпедо», когда победил 1:0). Но кого это волнует, если команда так добирает в атаке?

«Чайка» дала настоящий бой, однако команду Дмитрия Комбарова, как обычно, подвела оборона. «Спартак» держал атакующий темп на протяжении всей игры. Защитник-бомбардир Денис Жилмостных прервал молчание и отметился дублем – теперь на его счету шесть голов. Также у «Спартака» отличились Егор Назаренко и Максим Игнатьев (положил прямым ударом со штрафного). «Чайка» ответила голами Егора Гуляева (с пенальти) и Артёма Соколова.

Костромской «Спартак» обыграл «Чайку» Фото: ФК «Спартак» Кострома

Эта победа стала для костромского «Спартака» шестой подряд на выезде. 26 очков в 11 турах (всего одно поражение) – у нас новый лидер!

«Шинник» засушил «КАМАЗ»

Команда Артёма Булойчика теперь играет по антибразильской системе – вы не забьёте нам, мы вам тоже ничего не забьём. Пока работает. Уже третьи 0:0 за последний месяц. Сломался даже привычно яркий «КАМАЗ». Команды накопили 0,74 xG на двоих и нанесли всего три удара в створ. Хотя хозяева выглядели ярче – в частности перебили соперника по угловым (11 против 3).

«КАМАЗ» сохранил позиции в верхней части таблицы. «Шинник» идёт в середине с интересной разностью мячей (7:7).

«СКА-Хабаровск» прервал серию без побед

Поездка на Дальний Восток не удалась: из-за задержки рейса «Черноморец» оказался на поле практически сразу после выхода из самолёта. Хотя сами футболисты сказали, что эта ситуация никак не повлияла на настрой и физическое состояние.

В первом тайме «СКА-Хабаровск» доминировал и создал серию моментов. После перерыва Вадим Евсеев всё-таки разбудил «Черноморец» – Саид Алиев упустил выгодный шанс. В какие-то моменты гости даже владели инициативой. Всё испортила ошибка в обороне –защитник Станислав Пузанов и вратарь Максим Матюша одновременно вышли на перехват навеса с фланга. В итоге мяч отскочил к Василию Алейникову, который отправил его в пустые ворота.

У «Черноморца», скорее всего, остались вопросы к судейству – в одном из эпизодов центрдеф «СКА» Давид Шавлохов сыграл рукой в своей штрафной. Арбитры не разглядели здесь нарушение. Таким образом, Евсеев проиграл первый матч на посту главного тренера «Черноморца». Ну а СКА победил впервые за восемь туров.