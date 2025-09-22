Топ-матчи вторника: Ари и Смолов в Кубке России, плей-офф ЧМ по волейболу и яркий хоккей

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
- 🏐 10:30: Тунис — Чехия, ЧМ-2025, мужчины, 1/8 финала
- 🏒 12:30: «Адмирал» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 15:00: ПСК — «Урал», Кубок России, 1/32 финала
- 🏐🎦 15:00: Сербия — Иран, ЧМ-2025, мужчины, 1/8 финала
- 🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 19:30: «БроукБойз» — «Сокол», Кубок России, 1/32 финала
- 🏒 19:30: СКА — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «Саутгемптон», Кубок лиги, 1/16 финала
- ⚽️ 22:30: «Леванте» — «Реал» Мадрид, Примера, 6-й тур
Время в материале указано по Москве.
🏐 10:30: Тунис — Чехия, ЧМ-2025, мужчины, 1/8 финала
Интрига: неожиданная пара в плей-офф
Ни тех, ни других, в общем-то, в 1/8 финала не ждали. Но реальность такова! Тунис обыграл в африканском противостоянии Египет и дерзких хозяев с Филиппин. Чехи же оказались впереди самой Бразилии! Предсказывать, как сложится эта игра, очень сложно. Европейская команда кажется фаворитом, однако и африканцы уже показали, что сбрасывать их со счетов не стоит.
🏒 12:30: «Адмирал» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: ЦСКА прервёт серию неудач?
ЦСКА отлично начал сезон под руководством Никитина, однако затем проиграл три встречи, пропустив 16 шайб за три матча. Сам главный тренер на последней пресс-конференции сказал, что команда только строится и ещё предстоит много работы. «Адмирал» же в последней встрече мог одержать третью победу подряд, но сначала в самой концовке упустил преимущество, а потом забил в овертайме не по правилам. Не ударит ли это по психологии «моряков»?
⚽️ 15:00: ПСК — «Урал», Кубок России, 1/32 финала
Интрига: любительский клуб обыграет «Урал»?
ПСК — клуб из Краснодарского края с эмблемой в стиле мадридского «Атлетико». Любительская команда прошла уже три стадии в Кубке. Впереди — встреча с «Уралом». Получится ли совершить сенсацию и пройти одного из лидеров Первой лиги?
🏐🎦 15:00: Сербия — Иран, ЧМ-2025, мужчины, 1/8 финала
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: равный матч в плей-офф ЧМ-2025
И те и другие были в шаге от вылета, но смогли пробиться в плей-офф. Сербы в решающий момент внезапно разгромили Бразилию. Иран же уже, казалось, проиграл встречу Филиппинам, однако видеоповтор вернул команду Роберто Пьяццы в матч. Удалось победить — и теперь персы сразятся с Сербией. В этом матче может быть всё что угодно. Ни один результат не сможет удивить.
🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: нас ожидает град голов?
Встреча двух ярко атакующих команд – всегда праздник. При этом игра в обороне у «Металлурга» и «Спартака» пока не отлажена. Особенно это касается москвичей, которые пропускают много во всех матчах. У магнитогорцев до сих пор без шайб остаются новички Ткачёв и Толчинский. Сможет ли из них кто-то прервать безголевую серию?
⚽️ 19:30: «БроукБойз» — «Сокол», Кубок России, 1/32 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: медиафутбольный топ пройдёт ещё один раунд?
«БроукБойз» с Фёдором Смоловым и Ари в составе рвутся к встречам с клубами РПЛ. Впереди у медиаклуба битва с «Соколом». Команда из Саратова занимает 16-е место в Первой лиге и только стартует в Кубке. Тяжело предугадать, как покажет себя «Сокол» в турнире. Тем более интригующей кажется встреча.
🏒 19:30: СКА — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: проснётся ли Голдобин?
Николай Голдобин резво начал регулярный чемпионат, однако затем немного сбавил, набрав в последних встречах лишь одно очко. СКА же в это время одержал четыре яркие победы, сумев поправить положение в турнирной таблице. Приезд в Санкт-Петербург «Авангарда» — отличная возможность проверить свои силы. Справится ли Ларионов с активной командой Ги Буше?
⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «Саутгемптон», Кубок лиги, 1/16 финала
Интрига: «Ливерпуль» продолжит победную серию?
«Ливерпуль» одержал пять побед в пяти турах АПЛ + стартовал с трёх очков в Лиге чемпионов. Пока что для команды Арне Слота сезон складывается идеально. Впереди — матч в Кубке лиги с «Саутгемптоном» из Чемпионшипа. Получится ли у мерсисайдцев продлить победную серию уже в третьем турнире?
⚽️ 22:30: «Леванте» — «Реал» Мадрид, Примера, 6-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Реал» останется первым в Примере?
«Реал» одержал пять побед в пяти турах Примеры и возглавляет таблицу. Впереди — встреча с «Леванте», занимающим 16-е место. Команда Хаби Алонсо нужно набрать ещё три очка, иначе есть перспектива пропустить вперёд «Барселону».