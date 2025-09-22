За чем следить 23 сентября: «Реал» в Примере, «Ливерпуль» — в АПЛ, «Адмирал» против кризисного ЦСКА — в КХЛ и Сербия — Иран!

Топ-матчи вторника: Ари и Смолов в Кубке России, плей-офф ЧМ по волейболу и яркий хоккей

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 23 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏐 10:30: Тунис — Чехия, ЧМ-2025, мужчины, 1/8 финала

Интрига: неожиданная пара в плей-офф

Ни тех, ни других, в общем-то, в 1/8 финала не ждали. Но реальность такова! Тунис обыграл в африканском противостоянии Египет и дерзких хозяев с Филиппин. Чехи же оказались впереди самой Бразилии! Предсказывать, как сложится эта игра, очень сложно. Европейская команда кажется фаворитом, однако и африканцы уже показали, что сбрасывать их со счетов не стоит.

🏒 12:30: «Адмирал» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2025, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ЦСКА прервёт серию неудач?

ЦСКА отлично начал сезон под руководством Никитина, однако затем проиграл три встречи, пропустив 16 шайб за три матча. Сам главный тренер на последней пресс-конференции сказал, что команда только строится и ещё предстоит много работы. «Адмирал» же в последней встрече мог одержать третью победу подряд, но сначала в самой концовке упустил преимущество, а потом забил в овертайме не по правилам. Не ударит ли это по психологии «моряков»?

Никитин — о последнем поражении: «Фронт работы понятен». Игорь Никитин высказался о третьем подряд поражении ЦСКА

⚽️ 15:00: ПСК — «Урал», Кубок России, 1/32 финала

Интрига: любительский клуб обыграет «Урал»?

ПСК — клуб из Краснодарского края с эмблемой в стиле мадридского «Атлетико». Любительская команда прошла уже три стадии в Кубке. Впереди — встреча с «Уралом». Получится ли совершить сенсацию и пройти одного из лидеров Первой лиги?

🏐🎦 15:00: Сербия — Иран, ЧМ-2025, мужчины, 1/8 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: равный матч в плей-офф ЧМ-2025

И те и другие были в шаге от вылета, но смогли пробиться в плей-офф. Сербы в решающий момент внезапно разгромили Бразилию. Иран же уже, казалось, проиграл встречу Филиппинам, однако видеоповтор вернул команду Роберто Пьяццы в матч. Удалось победить — и теперь персы сразятся с Сербией. В этом матче может быть всё что угодно. Ни один результат не сможет удивить.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: нас ожидает град голов?

Встреча двух ярко атакующих команд – всегда праздник. При этом игра в обороне у «Металлурга» и «Спартака» пока не отлажена. Особенно это касается москвичей, которые пропускают много во всех матчах. У магнитогорцев до сих пор без шайб остаются новички Ткачёв и Толчинский. Сможет ли из них кто-то прервать безголевую серию?

⚽️ 19:30: «БроукБойз» — «Сокол», Кубок России, 1/32 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: медиафутбольный топ пройдёт ещё один раунд?

«БроукБойз» с Фёдором Смоловым и Ари в составе рвутся к встречам с клубами РПЛ. Впереди у медиаклуба битва с «Соколом». Команда из Саратова занимает 16-е место в Первой лиге и только стартует в Кубке. Тяжело предугадать, как покажет себя «Сокол» в турнире. Тем более интригующей кажется встреча.

Звёзды точно сыграют с «Соколом»: Эксклюзив Президент «БроукБойз» подтвердил участие Смолова и Ари в матче Кубка России с «Соколом»

🏒 19:30: СКА — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: проснётся ли Голдобин?

Николай Голдобин резво начал регулярный чемпионат, однако затем немного сбавил, набрав в последних встречах лишь одно очко. СКА же в это время одержал четыре яркие победы, сумев поправить положение в турнирной таблице. Приезд в Санкт-Петербург «Авангарда» — отличная возможность проверить свои силы. Справится ли Ларионов с активной командой Ги Буше?

⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «Саутгемптон», Кубок лиги, 1/16 финала

Интрига: «Ливерпуль» продолжит победную серию?

«Ливерпуль» одержал пять побед в пяти турах АПЛ + стартовал с трёх очков в Лиге чемпионов. Пока что для команды Арне Слота сезон складывается идеально. Впереди — матч в Кубке лиги с «Саутгемптоном» из Чемпионшипа. Получится ли у мерсисайдцев продлить победную серию уже в третьем турнире?

⚽️ 22:30: «Леванте» — «Реал» Мадрид, Примера, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» останется первым в Примере?

«Реал» одержал пять побед в пяти турах Примеры и возглавляет таблицу. Впереди — встреча с «Леванте», занимающим 16-е место. Команда Хаби Алонсо нужно набрать ещё три очка, иначе есть перспектива пропустить вперёд «Барселону».