Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 23 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: Ари и Смолов в Кубке России, плей-офф ЧМ по волейболу и яркий хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 23 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 23 сентября: «Реал» в Примере, «Ливерпуль» — в АПЛ, «Адмирал» против кризисного ЦСКА — в КХЛ и Сербия — Иран!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 23 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏐 10:30: Тунис — Чехия, ЧМ-2025, мужчины, 1/8 финала

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
23 сентября 2025, вторник. 10:30 МСК
Тунис
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: неожиданная пара в плей-офф

Ни тех, ни других, в общем-то, в 1/8 финала не ждали. Но реальность такова! Тунис обыграл в африканском противостоянии Египет и дерзких хозяев с Филиппин. Чехи же оказались впереди самой Бразилии! Предсказывать, как сложится эта игра, очень сложно. Европейская команда кажется фаворитом, однако и африканцы уже показали, что сбрасывать их со счетов не стоит.

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Чехия проиграла Бразилии, но именно она прошла дальше:
Конец великой Бразилии. Команду надломило то самое поражение от России в финале Олимпиады?
Конец великой Бразилии. Команду надломило то самое поражение от России в финале Олимпиады?

🏒 12:30: «Адмирал» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА прервёт серию неудач?

ЦСКА отлично начал сезон под руководством Никитина, однако затем проиграл три встречи, пропустив 16 шайб за три матча. Сам главный тренер на последней пресс-конференции сказал, что команда только строится и ещё предстоит много работы. «Адмирал» же в последней встрече мог одержать третью победу подряд, но сначала в самой концовке упустил преимущество, а потом забил в овертайме не по правилам. Не ударит ли это по психологии «моряков»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Никитин — о последнем поражении:
«Фронт работы понятен». Игорь Никитин высказался о третьем подряд поражении ЦСКА

⚽️ 15:00: ПСК — «Урал», Кубок России, 1/32 финала

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
ПСК
Динская
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: любительский клуб обыграет «Урал»?

ПСК — клуб из Краснодарского края с эмблемой в стиле мадридского «Атлетико». Любительская команда прошла уже три стадии в Кубке. Впереди — встреча с «Уралом». Получится ли совершить сенсацию и пройти одного из лидеров Первой лиги?

Статистика Кубка России
Как дела у «Урала» в Первой лиге?
«Спартак» Кс — уже первый, а «Торпедо» собирается вылетать? Главное в туре Первой лиги
«Спартак» Кс — уже первый, а «Торпедо» собирается вылетать? Главное в туре Первой лиги

🏐🎦 15:00: Сербия — Иран, ЧМ-2025, мужчины, 1/8 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
23 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Сербия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: равный матч в плей-офф ЧМ-2025

И те и другие были в шаге от вылета, но смогли пробиться в плей-офф. Сербы в решающий момент внезапно разгромили Бразилию. Иран же уже, казалось, проиграл встречу Филиппинам, однако видеоповтор вернул команду Роберто Пьяццы в матч. Удалось победить — и теперь персы сразятся с Сербией. В этом матче может быть всё что угодно. Ни один результат не сможет удивить.

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Это та пара, в которой шансы абсолютно равны:
Расклады на первый раунд плей-офф мужского волейбольного ЧМ. Кто пройдёт дальше?
Расклады на первый раунд плей-офф мужского волейбольного ЧМ. Кто пройдёт дальше?

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: нас ожидает град голов?

Встреча двух ярко атакующих команд – всегда праздник. При этом игра в обороне у «Металлурга» и «Спартака» пока не отлажена. Особенно это касается москвичей, которые пропускают много во всех матчах. У магнитогорцев до сих пор без шайб остаются новички Ткачёв и Толчинский. Сможет ли из них кто-то прервать безголевую серию?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Разин — о резонансной теме:
«Зачем копать? Жалко, матом нельзя ругаться». Разин — о лишении Яковлева капитанства

⚽️ 19:30: «БроукБойз» — «Сокол», Кубок России, 1/32 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Broke Boys
Не начался
Сокол
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: медиафутбольный топ пройдёт ещё один раунд?

«БроукБойз» с Фёдором Смоловым и Ари в составе рвутся к встречам с клубами РПЛ. Впереди у медиаклуба битва с «Соколом». Команда из Саратова занимает 16-е место в Первой лиге и только стартует в Кубке. Тяжело предугадать, как покажет себя «Сокол» в турнире. Тем более интригующей кажется встреча.

Статистика Кубка России
Звёзды точно сыграют с «Соколом»:
Эксклюзив
Президент «БроукБойз» подтвердил участие Смолова и Ари в матче Кубка России с «Соколом»

🏒 19:30: СКА — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проснётся ли Голдобин?

Николай Голдобин резво начал регулярный чемпионат, однако затем немного сбавил, набрав в последних встречах лишь одно очко. СКА же в это время одержал четыре яркие победы, сумев поправить положение в турнирной таблице. Приезд в Санкт-Петербург «Авангарда» — отличная возможность проверить свои силы. Справится ли Ларионов с активной командой Ги Буше?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
«Авангард» потерял Якупова на длительный срок:
Серьёзный удар по «Авангарду». С речью выступил даже канадский тренер
Серьёзный удар по «Авангарду». С речью выступил даже канадский тренер

⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «Саутгемптон», Кубок лиги, 1/16 финала

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» продолжит победную серию?

«Ливерпуль» одержал пять побед в пяти турах АПЛ + стартовал с трёх очков в Лиге чемпионов. Пока что для команды Арне Слота сезон складывается идеально. Впереди — матч в Кубке лиги с «Саутгемптоном» из Чемпионшипа. Получится ли у мерсисайдцев продлить победную серию уже в третьем турнире?

Статистика Кубка лиги
На выходных «Ливерпуль» оказался сильнее в дерби:
«Ливерпуль» затащил в дерби. У команды Слота — неожиданный герой
«Ливерпуль» затащил в дерби. У команды Слота — неожиданный герой

⚽️ 22:30: «Леванте» — «Реал» Мадрид, Примера, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» останется первым в Примере?

«Реал» одержал пять побед в пяти турах Примеры и возглавляет таблицу. Впереди — встреча с «Леванте», занимающим 16-е место. Команда Хаби Алонсо нужно набрать ещё три очка, иначе есть перспектива пропустить вперёд «Барселону».

Турнирная таблица Примеры
В прошлом туре «Реал» обыграл «Эспаньол»:
«Реал» выиграл битву лидеров неожиданным оружием. Мбаппе забил, но лучшим стал защитник
«Реал» выиграл битву лидеров неожиданным оружием. Мбаппе забил, но лучшим стал защитник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android