За сколько «Балтика» собрала свой основной состав. Ещё больше уважения после такой суммы!

«Балтика» продолжает удивлять! Причём калининградцы поражают не только результатами, но ещё и тем, что вошли в группу лидеров РПЛ, играя фактически командой Первой лиги. В летнее трансферное окно вернувшийся в элиту клуб подписал большую группу новичков, однако в стартовом составе закрепился пока лишь один из них (расскажем ниже). По всей видимости, остальным требуется больше времени, чтобы привыкнуть к крутым нагрузкам Андрея Талалаева и адаптироваться к его футболу. Сколько же стоил «Балтике» тот состав, которым она разрывает РПЛ, и как эти игроки попали в Калининград?

Брайан Хиль, € 1,5 млн

Брайан Хиль Фото: ФК «Балтика»

Трансфер Хиля – самый дорогой для нынешней «Балтики» и второй по стоимости, по данным Transfermarkt, за всю историю клуба. Нападающего выкупили в январе 2025 года у «Депортес Толима» за € 1,5 млн. Привозить в Россию легионера из Сальвадора, казалось бы, рискованная затея. Ранее в РПЛ приезжал только один игрок из этой страны – форвард Родольфо Селайя, который провёл всего один матч за «Аланию» и растворился в безвестности. Но с Хилем – совсем другая история. Талалаев ещё в феврале после трансфера пообещал, что сальвадорец выстрелит в РПЛ.

«Мы планомерно его подводим, – объяснял тренер «Балтики». – Человек приехал из другого чемпионата… То, что он умеет, мы знаем и уверены, что это реализуем. Мы постепенно подведём его к чемпионату. А вообще, это задумка, чтобы он адаптировался к России – кухне, культуре, и уже в Премьер-Лиге стал грозной силой».

Действительно, сейчас Хиль – лучший бомбардир «Балтики» в РПЛ. Только за первые шесть туров забил пять голов. Теперь калининградский клуб при желании перепродаст нападающего сборной Сальвадора значительно дороже. Впрочем, на самом деле Брайан – сын колумбийского футболиста Кристиана Хиля. Может, и по менталитету он ближе к игрокам из этой страны?

Натан Гассама, € 500 тыс.

Натан Гассама Фото: ФК «Балтика»

Француза с малийскими корнями подписывали ещё два года назад под прежнего тренера «Балтики» Сергея Игнашевича. Летом 2023-го калининградский клуб выкупил Гассама за € 500 тыс. у софийской «Славии». Вообще, у Натана был шанс попасть в серьёзный клуб Лиги 1, ведь он воспитанник «Нанта». Однако выше дубля «канареек» центральный защитник не поднялся. Дальше его затянуло в болото французского чемпионата – фарм-клуб «Труа», «Шоле». Болгария оказалась лучшим трамплином для взлёта. Через «Славию» Натан долетел до РПЛ.

Кевин Андраде, € 400 тыс.

Кевин Андраде Фото: ФК «Балтика»

Андраде – ещё один легионер, которого занесло в Калининград трансферным ветром из Колумбии. Этого центрального защитника тоже покупали для Игнашевича. В январе 2024-го «Балтика» приобрела Кевина за € 400 тыс. у «Америки Кали». Интересно, что ни за какие сборные Андраде не играл. В родной Колумбии есть защитники посильнее, а с Сальвадором его ничто не связывает. Но в команде Талалаева он действительно хорош. Не просто так получил капитанскую повязку после 5-го тура, когда травмировался Андрей Мендель. Андраде также забил победный гол «Акрону» в 7-м туре.

Сергей Варатынов, € 250 тыс.

Сергей Варатынов Фото: ФК «Балтика»

Про 22-летнего Варатынова мало кто знал до нынешнего сезона. Именно в «Балтике» молодой центральный защитник дебютировал в РПЛ два месяца назад. Хотя Сергей воспитывался в московских «Торпедо» и «Локомотиве», был капитаном юношеской сборной России U16. Но большим столичным клубам Варатынов не пригодился, поэтому пришлось пробиваться через Вторую лигу со «Строгино» и Первую лигу с «Химками». Там центрбек заиграл как раз у Талалаева. Неудивительно, что с приходом этого тренера «Балтика» взяла Варатынова – заплатила € 250 тыс. за игрока, ставшего у химчан запасным в РПЛ.

Максим Петров, € 250 тыс.

Максим Петров Фото: ФК «Балтика»

24-летний атакующий полузащитник тоже оказался не нужен «Локомотиву». Видимо, из-за не самых выдающихся физических данных – с ростом 165 см трудно было пробиться в большой футбол. Одарённый хавбек играл за фарм-клуб железнодорожников, уходил в аренду в «Аланию». Хотя в сезоне-2021/2022 Петров получал шансы и в РПЛ – 14 матчей, восемь из них в основе. Летом 2023-го Максим отправился доказывать в Первую лигу – в «Нефтехимик». А там приглянулся Талалаеву, у которого многое построено на физике. Бывает и такое. Заплатив нижнекамцам € 250 тыс., калининградцы получили в лице Петрова ценную фигуру.

Владислав Саусь, € 150 тыс.

Владислав Саусь Фото: РИА Новости

22-летний латераль, чьё имя прогремело на старте этого чемпионата, тоже проводит дебютный сезон в РПЛ. Это если не считать один выход Сауся на замену в «Зените» в 2023 году, когда он сыграл несколько минут в матче с «Факелом». Владислав был в топ-клубе из Санкт-Петербурга с 17 до 20 лет. Выступал за молодёжку, за дубль во Второй лиге, несколько раз ездил на сборы с основой. Но в штабе «Зенита» посчитали, что парень сырой для РПЛ. Сауся отправили в аренду в «Шинник», а летом 2024-го продали за € 150 тыс. в «Балтику». Всего за год хавбек поднялся с калининградцами в элиту, а уже в июле забил победный гол «Спартаку» в Москве.

Николай Титков, € 80 тыс.

Николай Титков Фото: ФК «Балтика»

Титков продолжает список игроков, которых потерял «Локомотив» и удачно нашла «Балтика». Железнодорожником Николай стал в 2018 году перед своим 18-летием, попрощавшись с академией «Мастер-Сатурна». Полузащитник принадлежал «Локо» в течение шести лет, начинал в фарм-клубе во Второй лиге и потом несколько сезонов отыграл на правах аренды за «Оренбург». Там более-менее стабильно выходил на замену в РПЛ в сезоне-2022/2023. Но, прямо скажем, особо не запомнился. Другое дело – в «Балтике». Калининградцы год назад тоже арендовали Титкова, а летом 2025-го выкупили за смешные деньги (по данным Transfermarkt, это всего € 80 тыс.). Талалаев раскрыл хавбека.

Максим Бориско, свободный агент

Максим Бориско Фото: ФК «Балтика»

Основной голкипер «Балтики» – её главный старожил, хотя Бориско всего 25. Максим выступает за калининградский клуб с лета 2019-го. Уезжал он из родного Краснодара, где начинал в «Кубани», которая стала перед его уходом «Урожаем». За эти шесть лет Бориско был и основным вратарём «Балтики», поднявшись в 2021 году до первого номера молодёжной сборной России, и запасным – сидел на скамейке под Евгением Латышонком. Однако после трансфера конкурента в «Зенит» Максим прочно застолбил за собой место в стартовом составе. У Талалаева в чемпионате играет только Бориско.

Мингиян Бевеев, свободный агент

Мингиян Бевеев Фото: ФК «Балтика»

29-летний Бевеев – тот самый единственный новичок, которому Талалаев сразу дал место в стартовом составе. Наверное, это неудивительно, ведь речь идёт об игроке с впечатляющими физическими возможностями, одно время считавшемся даже кандидатом в сборную России. В РПЛ Мингиян поиграл за «Урал», но бо́льшую часть карьеры провёл всё же в низших дивизионах. Долго пробивался наверх, а в прошлом сезоне снова оказался в Первой лиге с екатеринбургской командой. «Урал» отпустил Бевеева в «Балтику» как свободного агента.

«Сильные стороны Бевеева? Работоспособность и универсальность. В минувшем сезоне он в Первой лиге за «Урал» играл и справа, и слева, и в обороне, и в атаке. Это не первый мой заход на Бевеева. Я помню, как с Русланом Газзаевым в «Ахмате» уговаривали его перейти, но он выбрал «Урал». Сейчас с ним пообщались, и человек сразу дал согласие. Это подчёркивает, что мы идём правильным тренерским путём», – рассуждал летом Талалаев в интервью для «Матч ТВ».

Илья Петров, свободный агент

Илья Петров Фото: ФК «Балтика»

Иногда складывается впечатление, что у «Балтики» как минимум четверо Петровых на поле. Настолько хороши однофамильцы. На самом деле, их только двое. 29-летний Илья – из Нижнего Новгорода, там начинал в профессиональном футболе, а в 2016 году в статусе игрока молодёжной сборной России отправился в столичное «Динамо». Однако покорить Москву полузащитнику не удалось. Потом Петров попутешествовал по России и даже заскочил на полгода в португальскую «Лейрию». Казалось, это футболист только для Первой лиги, где Илья провёл 11 сезонов. Однако теперь в «Балтике», которая подписала хавбека год назад свободным агентом из хабаровского СКА, Петров доказывает, что это не так. Жаль, что раньше в элите его не разглядели.

Андрей Мендель, свободный агент

Андрей Мендель Фото: ФК «Балтика»

В первых пяти турах «Балтику» выводил на поле в качестве капитана 30-летний Мендель. Потом получил перелом пятой плюсневой кости и выбыл как минимум до октября. Об этом хавбеке большинство болельщиков узнало в сезоне-2022/2023, когда он заиграл в РПЛ в «Факеле». До того Андрей катался по клубам Второй и Первой лиг. Но с «Факелом» Мендель из РПЛ не вылетал, поскольку ещё летом 2024-го уехал из Воронежа свободным агентом, не договорившись о новом контракте. Андрея позвал в «Балтику» тёзка Талалаев – хавбек согласился и как же угадал! В Калининграде Мендель перезагрузил карьеру. Наверное, он и сам от себя не ожидал такого мощного возвращения в элиту.

Таким образом, один из лидеров РПЛ заплатил лишь за 7 из 11 игроков стартового состава. Общая сумма, потраченная на их трансферы, составила всего € 3,13 млн. Только в это летнее окно 11 новичков топ-клубов элиты стоили дороже.