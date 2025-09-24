Месси — король дублей, а Алексей Миранчук остался без плей-офф! Сезон в МЛС — чума

В МЛС осталось менее месяца до финиша регулярного чемпионата! 19 октября клубы сыграют последние матчи, после чего стартует плей-офф. Североамериканская лига нам интересна прежде всего из-за Лионеля Месси, Алексея Миранчука и Магомеда-Шапи Сулейманова. Как дела у игроков и их клубов? Рассказываем.

Главное из регламента: кто выходит в плей-офф?

Для начала – немного базовой информации:

регулярный сезон МЛС закончится 19 октября;

плей-офф (со стыковым раундом) продлится с 22 октября по 6 декабря;

раунд плей-ин состоит из одного матча;

в 1/8 финала сыграют по восемь клубов из Западной и Восточной конференции;

в 1/8 финала команды сыграют два встречи, далее – по одной;

до финала клубы встречаются в плей-офф с соперниками по своим конференциям;

финал состоится на стадионе одного из финалистов, у которого будет лучший результат в регулярном чемпионате.

У Месси — стабильный успех. Но не без скандалов

Лионель Месси Фото: Megan Briggs/Getty Images

Лео разрывает МЛС. Он – лучший бомбардир лиги (22 мяча) и первый по системе «гол+пас» (22+10). А в последних 11 матчах чемпионата аргентинец оформил дубль семь (!) раз. Ещё дважды Месси забил по одному мячу, и всего две встречи завершились без его голов.

«Интер Майами» ещё не гарантировал себе место в плей-офф, но с вероятностью в 99% окажется там. Команда идёт пятой в Восточной конференции, набрав 52 очка после 28 матчей. А по потерянным очкам «Интер Майами» и вовсе первый! Клуб из Флориды на восемь очков отстаёт от лидирующей «Филадельфии Юнион» при трёх играх в запасе. Если же в концовке случится чудо и «Интер Майами» провалится, то есть шанс свалиться в зону стыков за 1/8 финала. Отрыв – всего два очка (опять же при трёх встречах в запасе).

Хотя один трофей Месси в 2025-м уже упустил. «Интер Майами» добрался до Кубка лиг, однако в финале разгромно уступил «Сиэтл Саундерс» (0:3). После матча Луис Суарес обнял сзади за шею полузащитника соперников Обеда Варгаса. А дальше в потасовку вмешался Серхио Бускетс. Он ударил Варгаса кулаком в челюсть, пока соперник праздновал победу вместе с одноклубником Коди Бейкером. Затем Бускетс схватил сзади за шею и Бейкера. А чуть позже Суарес плюнул в лицо директору службы безопасности соперника Джину Рамиресу.

Луис Суарес устроил стычку в матче «Интер Майами» — «Сиэтл Саундерс» Фото: Alika Jenner/Getty Images

С чувством юмора у человека всё хорошо: Видео «Думал, он укусит меня». Сотрудник «Сиэтла» — о плевке Луиса Суареса

Месси же был настроен к соперникам дружелюбнее и не полез в драку. Однако по ходу встречи Лео поссорился с аргентинским форвардом «Сиэтла» Педро де ла Вегой.

Экс-игрок МЛС Алан Гордон рассказал, что во время конфликта сказал Лео сопернику: «Месси сказал ему в лицо: «Ты никогда не будешь играть за сборную, пока я там». Он фактически внёс его в черный список прямо на поле. Так и было. На мой взгляд, это отвратительно».

Однако последние новости о карьере Месси – положительные. Лео не собирается никуда уходить! Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 38-летний футболист близок к подписанию нового контракта с «Интер Майами». Переговоры находятся на финишной прямой, сторонам осталось прояснить всего несколько моментов и получить одобрение МЛС.

Миранчук пролетел мимо плей-офф. А как вообще сыграл?

Алексей Миранчук Фото: atlutd.com

У российского полузащитника «Атланты Юнайтед» дела складываются не так успешно, как у Месси. Миранчук забил шесть мячей и оформил два ассиста в 30 встречах МЛС. А его «Атланта» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции и потеряла шансы на выход в плей-офф. Хотя в прошлом году клуб добрался до четвертьфинала, выбив в первой стадии «Интер Майами».

Однако вопросов к самому Алексею у руководства «Атланты» нет. «Что касается руководства клуба, то оно довольно Алексеем, рассчитывает на него. Понятно, что результаты [команды] оставляют желать лучшего. Но мы все понимаем, что футбол — коллективная игра, очень многое зависит от партнёров. Однако Алексеем довольны, он чувствует себя очень комфортно в команде, чувствует их доверие», — отметил Владимир Кузьмичёв, агент полузащитника.

Контракт Миранчука с «Атлантой» рассчитан до конца 2027 года. У Алексея остаётся ещё минимум две попытки выиграть МЛС.

Шапи скоро тоже заканчивает сезон. Но тут всё было ожидаемо

«Спортинг Канзас-Сити» занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Западной конференции МЛС. Клуб изначально не был главным кандидатом на попадание в плей-офф. Когда Магомед-Шапи Сулейманов перебрался в США, то понимал риски. Чуда не произошло. «Спортинг» уже точно не попадёт в плей-офф и закончит сезон через три встречи.

Индивидуально год для Шапи получился не самым ярким. За 31 матч российский вингер забил всего два мяча и оформил три ассиста. Но при этом стал важным игроком стартового состава (26 встреч с первой минуты). А самое важное – Сулейманов сам выбрал опыт в Северной Америке. «Мне самому интересно. К тому же в Греции были постоянные задержки зарплаты, которые тоже на это повлияли. Но в первую очередь было любопытство, как там, в другой части света. Тем более что через год тут чемпионат мира», — рассказал Шапи «Спорт-экспрессу» в июне.

Как дела у остальных заметных игроков лиги? Мюллер и Сон просто разрывают

Главная неожиданность сезона – провал действующего чемпиона. «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает последнее, 30-е место в сводной таблице МЛС. У команды всего четыре победы в 30 матчах и 21 очко. Проблемой для клуба из Калифорнии стали травмы. Лидер команды – полузащитник Рики Пуч – пропустил весь сезон из-за повреждения крестообразных связок. Также в большом проценте встреч «Лос-Анджелес» не смог рассчитывать на Марко Ройса.

Зато всё здорово у другого немца – Томаса Мюллера. Легенда «Баварии» теперь зажигает в «Ванкувер Уайткэпс»: клуб идёт на втором месте в Западной конференции и уже отобрался в плей-офф. Вероятно, мы увидим Мюллера с канадцами минимум в четвертьфинале. За три игры за «Ванкувер» немец забил уже четыре мяча, оформил хет-трик во встрече с лидером МЛС – «Филадельфией Юнион» (7:0)!

Томас Мюллер Фото: Rich Lam/Getty Images

Вообще, на вершине МЛС находятся не самые привычные клубы. Помимо «Филадельфии» (первое место, главная звезда – форвард Тай Барибо) и «Ванкувера» (четвёртый, главная звезда – Мюллер), в общей таблице в топ-5 расположились «Цинциннати» (второй, главная звезда – полузащитник Эвандер), «Сан-Диего» (новичок лиги, третий, главная звезда – вингер Ирвин Лосано) и «Миннесота Юнайтед» (пятая, главная звезда – форвард Келвин Йебоа). В прошлом плей-офф МЛС в четвертьфинале играла только последняя команда.

Ещё одна важная история – список лучших ассистентов МЛС. Месси занимает только четвёртое место (10 голевых передач), а первый – экс-игрок «Рубина» Андерс Дрейер! Датчанин выступал за казанцев всего полгода (осень 2021-го), однако за этот период забил восемь мячей в 14 матчах. А теперь Дрейер разрывает в «Сан-Диего»: 16 ассистов в 31 игре и статус лучшего распасовщика МЛС (и всего два гола). Также Андерс дважды получил награду лучшему игроку месяца (июнь и август).

«Лос-Анджелес» вместе с голкипером Уго Льорисом и форвардом Сон Хын Мином уверенно шагнул в плей-офф. По потерянным очкам клуб из Калифорнии занимает третью строчку при реальном четвёртом месте. Но «Лос-Анджелес» вряд ли опустится выше, а значит, в 1/8 финала ответную встречу проведёт дома. Сон после перехода в МЛС сыграл семь матчей, за которые забил шесть мячей и оформил три ассиста! А Льорис за 27 встреч пропустил всего 31 гол и провёл девять «сухих» встреч. «Лос-Анджелес» будет грозной силой в плей-офф.

Сон Хын Мин Фото: Chris Gardner/Getty Images

Экс-вингер «Наполи» Ирвин Лосано вместе с «Сан-Диего» также отобрался в плей-офф. Мексиканец оформил «9+8» в 25 матчах МЛС после трансфера из ПСВ. А взятый «Шарлотт» в аренду у «Галатасарая» вингер Уилфрид Заха забил семь мячей и отдал шесть голевых передач в 28 играх. Его клуб занимает третье место в Восточной конференции, но опережает зону плей-ин всего на три очка. Впереди у «Шарлотт» три решающие встречи.