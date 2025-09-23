Оранжевый Арбат и очень вежливый Кокорин. Как «Чемп» сближал читателей

Весь 2025 год мы празднуем юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Забавно, но некоторые из событий, о которых расскажу, происходили, когда я ещё не был сотрудником «Чемпа». Более того, когда мне прямым текстом предложили присоединиться к команде, я решил уйти работать в очень крутое агентство. Но в жизни бывает интереснее, чем в кино. Ровно через месяц, сидя за ноутбуком в современном офисе, я решил, что больше не хочу заниматься только организацией мероприятий. Тут же написал директору по маркетингу портала Лене Константиновой и спросил: «В силе ли предложение?» Молниеносное «да» убедило, что надо идти в «Чемпионат».

Уверен, что кто-то из моих коллег обязательно отмечал в своих ностальгических текстах невероятный офис «Чемпионата». Поверьте, лучше место для современной спортивной редакции придумать сложно. В первый рабочий день я влюбился в его атмосферу и детали с отсылками к спорту. А спустя ещё пару дней с интересом наблюдал, как по нашему офису ходит Марио Фернандес…

Незнакомые футболисты и поющий Черданцев

Сколько себя помню в спортивной индустрии, «Чемпионат» всегда был частью моей профессиональной жизни. В 2011 году, придя студентом в PR-отдел «Радио Спорт», я сразу сформировал круг ближайших партнёров, куда вошёл тогда ещё «Чемпионат.ру». Спустя пару лет, уже когда я работал в ивент-агентстве, мне посчастливилось делать «Любительскую лигу «Чемпионата». В лиге было несколько дивизионов, где играли не только опытные любители, но и обычные читатели портала.

Будущие участники ЛЛЧ просто списывались друг с другом на самых разных ветках на сайте, договаривались о встрече и, плохо зная друг друга, выходили на поле академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова. Отдельно запомнилась команда КВЭЛ – «Кто Все Эти Люди?». В этом и был смысл футбольной лиги «Чемпа»: обычные парни просто кайфовали от новых знакомств и любимой игры.

Дмитрий Капущак и Сергей Семак Фото: Из личного архива Дмитрия Капущака

А 19 мая 2015 года «Чемпионат» в прямом смысле стал мне как родной. Мне посчастливилось организовывать 10-летие портала в ресторане-кораблике рядом с причалом у гостиницы «Украина». И вот совпадение: в этот же день праздновал день рождения и я! Лучше подарка придумать было нельзя, ведь специальным гостем вечеринки был кумир моего детства Роналдо.

Отдельно запомнились сразу несколько моментов: наш впечатляющий, но нелегальный салют с противоположного от ресторана берега; очень вежливый Саша Кокорин, который беспрекословно выполнял все мои просьбы; Георгий Черданцев, распевавший «С днём рождения тебя!», когда меня поздравляли коллеги. Видео с его раскатистым поздравлением до сих пор есть где-то в интернете.

Дмитрий Капущак и Нобель Арустамян Фото: Из личного архива Дмитрия Капущака

От UFC до «Союзмультфильма»

«Чемпионат» — место реализации амбиций. Например, мы долгие годы были партнёрами EA Games, в частности серии игр FIFA. Желание сделать свой онлайн-турнир привело к тому, что захотелось организовать событие для игроков любого уровня. В итоге наш турнир охватил более 2,5 тысячи человек – от совсем любителей до супермастеров. Соревнование стало самым масштабным на то время. Многие известные фиферы тех и лет и звёзды современного медиафутбола прошли через него.

Более двух сотен организаций, клубов и событий становились партнёрами «Чемпионата» в середине и конце 2010-х. Все они были по-своему уникальны и близки нам по духу. Особняком стоят международные партнёрства. Нам довелось организовать голосование за самые яркие события года в UFC, которое вышло за рамки России и привлекло фанатов MMA со всего мира. Хотя сам лендинг был исключительно на русском. Непосредственно после пандемии мы наладили контакт с коллегами из НХЛ. Несколько месяцев выбирали лучшего россиянина в лиге и знали, что за голосованием пристально следили за океаном.

Премия НХЛ и «Чемпионата» Фото: NHL.com

Одна из самых ярких коллабораций брендов случилась с «Союзмультфильмом». Нам очень захотелось обыграть образы любимых героев детства в спортивных реалиях. Не могу сказать, что проект дался легко, так как было много правовых ограничений, но все персонажи получились очень колоритными и стали украшением целой коллекции оранжевых свитеров. Как-то спустя год после релиза я встретил незнакомого мне человека в метро в нашем худи с волком из «Ну, погоди!» и понял: так выглядит народное признание креатива.

Худи от «Чемпионата» и «Союзмультфильма» Фото: Из личного архива Дмитрия Капущака

От финала Лиги чемпионов до Гран-при России Формулы-1

В офлайне отдельно запомнился проект «Фестиваль финалов» в 2019 году. Его мы проводили в пространстве Tesla Place (ныне «MTC Live Холл»). Площадка очень современная, с гигантскими экранами и проекцией 360°. Всё здорово, только для атмосферного просмотра матча требовалось собрать полторы тысячи человек. Мог ли это сделать «Чемп» в короткие сроки? Как выяснилось — да. На просмотр финала Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» в вечер буднего дня пришло чуть меньше тысячи зрителей, а вот на финале Лиги чемпионов уже были аншлаг и эмоции, сравнимые с атмосферой на стадионе.

В год перенесённого Евро-2020 родилась идея максимально сблизить наш «Чемпионат» и чемпионат Европы по футболу. Хорошие друзья из Hard Rock Cafe в самом центре Москвы на Старом Арбате разрешили нам полностью забрендировать культовый ресторан. Целый месяц он был «Домом болельщика сборной России» под эгидой «Чемпионата». Всё в оранжевых цветах, ежедневные показы матчей и серия вечеринок сблизили нас с читателями. Лучше рекламу в дни главного футбольного события придумать было сложно.

Оранжевый Арбат Фото: Из личного архива Дмитрия Капущака

Вообще, быть в контакте с читателями — одна из основных задач маркетинга. Несколько лет «Чемп» делал серию футбольных и спортивных квизов в самых разных местах Москвы. Крупные опен-эйры очень часто были украшены нашими яркими оранжевыми спортивными или просто развлекательными зонами. А в 2021-м, к сожалению, пока последнем году, когда в России проходил этап гонок Формулы-1, мы стали, возможно, первым медиа в мире, которое сделало свою развлекательную зону прямо на территории соревнований.

Зона «Чемпионата» на Гран-при России Формулы-1 Фото: Из личного архива Дмитрия Капущака

Дом почти на восемь лет

В итоге «Чемпионат» стал моим рабочим домом почти на восемь лет! Приходил я в маркетинг на должность PR-менеджера, и карьерный путь привёл меня на должность директора по маркетингу. А вместе с этим посчастливилось поработать с десятками сильнейших спецов! Спасибо Диме Сергееву и Паше Головину, что когда-то решили сделать теперь уже культовый сайт о спорте.

С Днём рождения, любимый «Чемп»!