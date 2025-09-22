ЦСКА «горел» худшей команде РПЛ. Но два «привоза» защитника «Сочи» всё перевернули. Видео

Заключительный матч 9-го тура Мир РПЛ прошёл на юге России. Худшая команда лиги снова проиграла, но на этот раз её соперником был один из лидеров.

ЦСКА приехал в город-курорт с серией из трёх матчей без побед во всех турнирах. В августе армейцы потеряли очки в домашней игре с «Краснодаром» (1:1), в сентябре уступили на выезде «Ростову» (0:1). А на этой неделе команда Фабио Челестини пропустила в концовке кубковой встречи с «Балтикой», после чего оказалась хуже в серии пенальти.

«Сочи», в свою очередь, по-прежнему располагался на дне таблицы РПЛ. Нынешний тренер черноморского клуба Игорь Осинькин ни разу не обыгрывал ЦСКА — три ничьих, семь поражений. Всё намекало на то, что красно-синие наберут три очка во встрече с худшей командой чемпионата. Тяжело было представить, что армейцы снова оступятся.

Вышедший в стартовом составе ЦСКА Тамерлан Мусаев рисковал быстро уйти с поля. Жёсткое столкновение с Кириллом Кравцовым на стандарте привело к повреждению лица армейца. Игорь Акинфеев показывал, что нужна замена, однако Тамерлан остался в игре.

Иван Обляков — самый активный футболист первой половины. Полузащитник ЦСКА бил с разных позиций, однако всякий раз чего-то не хватало. То мяч пролетит мимо створа, то голкипер «Сочи» Юрий Дюпин спасёт. Гости атаковали гораздо опаснее, но ушли на перерыв, проигрывая в счёте.

Антон Зиньковский вспомнил, как пару лет назад огорчил Акинфеева дальним ударом. Тогда атакующий футболист играл за «Спартак», теперь — за «Сочи». Роскошный удар с дальней дистанции — идеальное попадание в самый угол. ЦСКА устроился на 0:1 во второй встрече РПЛ подряд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Челестини выпустил в перерыве двух бразильцев — Алеррандро и Энрике Кармо. И ЦСКА отыгрался на старте второго тайма. Мяч попал в руку защитника Александра Солдатенкова после рикошета от его же бедра. «Это не может быть пенальти», — сказал кто-то с акцентом, пока арбитр Алексей Сухой смотрел повтор на мониторе. Однако судья указал на «точку», несмотря на протесты Осинькина. Обляков спокойно реализовал шанс — Дюпин прыгнул в противоположный угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через 10 минут Солдатенков снова оказался в центре внимания. На этот раз он не успел за Матвеем Кисляком и высоко задрал ногу в штрафной площади «Сочи». Здравствуй, второй пенальти. Обляков пробил в другой угол, но снова переиграл Дюпина. Вот так два эпизода с участием Солдатенкова изменили счёт в другую сторону. ЦСКА впервые в сезоне забил после 60-й минуты.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Александр Коваленко заставил болельщиков московского клуба понервничать. Его хлёсткий удар в дальний угол едва не стал голевым — мяч прошёл рядом со штангой. В концовке Челестини снял с игры Алеррандро, который вышел на поле в перерыве, и выпустил вместо него Родриго Вильягру (первый матч в сезоне).

ЦСКА одержал волевую победу на юге России Фото: ПФК ЦСКА

В добавленное время Дюпин прибежал на стандарт в штрафную ЦСКА, а в результате мяч оказался в воротах «Сочи». Контратака армейцев привела к тому, что Кисляк бил уже по пустому створу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА одержал первую победу в сентябре и поднялся на второе место в РПЛ. А вот как планирует спасаться «Сочи», пока вообще непонятно.