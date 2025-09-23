Сборная 9-го тура РПЛ. Доминация «Зенита» и оживший бомбардир «Спартака»

Завершился 9-й тур МИР Российской Премьер-Лиги. А это значит, что пора собирать символическую сборную звёзд недели. Место в команде лучших игроков заработали представители сразу восьми клубов: «Зенита», «Ахмата», «Ростова», ЦСКА, «Акрона», «Пари НН», «Спартака» и московского «Динамо». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-5-2, причём в этот раз она получилась не совсем сбалансированной – с очень атакующими флангами! А имя главного тренера-героя вы и сами легко назовёте.

Вратарь: Денис Адамов («Зенит»)

Денис Адамов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Новый первый номер сине-бело-голубых Адамов крепко схватился за свой шанс и не отдаёт обратно место в основе Евгению Латышонку. Денис опять попал в символическую сборную тура – помог «Зениту» одержать сухую выездную победу в матче с чемпионом. Особенно запомнился сейв Адамова на первых минутах матча, а всего «Краснодар» нанёс по его воротам 18 ударов и четыре раз попал в створ.

Защитник: Максим Осипенко («Динамо» Москва)

Максим Осипенко Фото: ФК «Динамо»

Московское «Динамо» переехало «Оренбург» на его искусственном поле, а автором победного гола с пенальти стал центральный защитник бело-голубых. Ещё Осипенко поучаствовал в первом забитом мяче москвичей: после его заброса столкнулись вратарь и защитник хозяев, сделав шикарный подарок нападающему гостей. Да и с прямыми обязанностями Осипенко в целом справился (была бы игра «на ноль», если бы не «привоз» от Бактиёра Зайнутдинова) – совершил 11 успешных оборонительных действий.

Защитник: Надер Гандри («Ахмат»)

Надер Гандри Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тунисец стал одним из героев матча в Нижнем Новгороде, которая продлила беспроигрышную серию «Ахмата» под руководством Станислава Черчесова. Гандри поучаствовал в победном голе в компенсированное время – именно после его удара и сейва вратаря мяч в сетку добил Мануэл Келиану. Центральный защитник совершил 10 успешных оборонительных действий, выиграл 100% единоборств (шесть из шести!) и отдал пять точных длинных передач.

Защитник: Виктор Мелёхин («Ростов»)

Виктор Мелёхин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов» сумел остановить «Балтику», не пропустив в Калининграде, а по нынешним временам это большое дело. Сильный матч выдали центральные защитники ростовчан, и в первую очередь хочется отметить Мелёхина. Виктор вышел победителем в 12 из 15 единоборств, совершил 12 успешных оборонительных действий, заработал на себе три фола и даже едва не стал автором голевого паса – отдал две передачи под удар.

Полузащитник: Матвей Кисляк (ЦСКА)

Матвей Кисляк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА расправился с «Сочи», а ключевой вклад внёс Кисляк, несмотря на то что автором двух голов с пенальти стал Иван Обляков. Именно Матвей заработал победный 11-метровый, а в концовке добил сочинскую команду своим голом. В активе центрального полузащитника 15 выигранных единоборств из 18, семь успешных оборонительных действий, включая четыре отбора, семь заработанных на себе фолов, три обводки и два паса под удар.

Полузащитник: Стефан Лончар («Акрон»)

Стефан Лончар Фото: ФК «Акрон»

«Акрон» обидным образом упустил победу над «Рубином», отдав преимущество в два мяча, а больше всех, наверное, был расстроен Лончар. Ведь его двух голевых передач на Дмитрия Пестрякова и Кристияна Бистровича оказалось недостаточно, чтобы тольяттинцы заработали три очка и премиальные. Всего же за матч черногорский полузащитник отдал три паса под удар – это лучший результат среди игроков обеих команд.

Полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит»)

Вильмар Барриос Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Зенит» после тяжёлого начала матча в Краснодаре крепко прихватил чемпиона в центре поля, а опорник Барриос как всегда «выжигал». Колумбиец снова превратился в цепкого бульдога, от которого почти невозможно убежать. Вильмар выиграл семь из девяти единоборств, совершил восемь успешных оборонительных действий, включая пять отборов, и вдобавок заработал на себе пару фолов.

Полузащитник: Максим Глушенков («Зенит»)

Максим Глушенков Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Глушенков в Краснодаре напомнил самого себя первых месяцев в «Зените» и вполне наиграл на звание лучшего в этом туре. Главные действия правого вингера – победный гол ударом между ног Станиславу Агкацеву и прекрасная голевая передача на Луиса Энрике после гроссмейстерской паузы. Всего за матч Максим нанёс два удара и сделал два паса под удар, кроме того, здорово поработал на команду, например, выиграл пять из семи единоборств.

Полузащитник: Луис Энрике («Зенит»)

Луис Энрике Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Луис Энрике проснулся после вызова в сборную Бразилии и в матче с чемпионом России совершил свои первые результативные действия в новом сезоне РПЛ. У вингера сине-бело-голубых голевая передача на Максима Глушенкова и классный гол ударом головой. Всего за матч Луис Энрике четыре раза пробил по воротам соперника, сделал два паса по удар, заработал на себе три фола и выиграл 8 из 14 единоборств.

Нападающий: Хуан Босельи («Пари НН»)

Хуан Босельи Фото: ФК «Пари НН»

Несмотря на поражение «Пари НН» в матче с «Ахматом», игрок нижегородской команды заслужил место в символической сборной тура. Уругвайский нападающий сделал всё, чтобы его команда добилась положительного результата, и забил отличный гол при счёте 0:1. Всего за матч у Босельи три удара по воротам и один пас под удар, он заработал на себе пять фолов, совершил два отбора и выиграл более половины единоборств (9 из 17).

Нападающий: Манфред Угальде («Спартак»)

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартаку» пришлось помучиться в домашнем матче с «Крыльями Советов», но одна замена, сделанная в перерыве, перевернула всю игру. Манфред в этот вечер напомнил того Угальде, который забивал как машина и становился лучшим бомбардиром РПЛ. Костариканский нападающий нанёс четыре удара по воротам за тайм и оформил дубль, добыв для красно-белых волевую победу.

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»)

Сергей Семак Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В 9-м туре победами сделали заявку на попадание в символическую сборную тура сразу несколько тренеров – Валерий Карпин («Динамо» Москва), Станислав Черчесов («Ахмат»), Фабио Челестини (ЦСКА) и даже Деян Станкович («Спартак») с трибуны. Но главный герой, конечно же, Сергей Семак. «Зенит» переиграл на выезде чемпиона, причём всухую и вполне по делу. Нельзя сказать, что петербургская команда весь матч провела ровно, однако вряд ли кто-то будет доминировать над «Краснодаром» на его поле в течение 90 минут. В целом план Семака по контригре и нейтрализации атаки противника, прежде всего Джона Кордобы, сработал, и экс-чемпион вернулся домой с тремя очками.

Сборная 9-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 9-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Как обычно вспоминаем и самых достойных кандидатов из тех, кто не попал в символическую сборную. Футболистов, сыгравших в этом туре на высоком уровне, наберётся ещё как минимум на одну команду. Это защитники Нино, Дуглас Сантос (оба – «Зенит»), Дмитрий Чистяков («Ростов»), Дмитрий Пестряков («Акрон») и Максим Сидоров («Ахмат»), полузащитники Иван Обляков (ЦСКА), Джавад Хоссейннежад («Динамо» Мх), Бителло («Динамо» М), Наиль Умяров («Спартак») и Мануэл Келиану («Ахмат») и нападающий Жак-Жюльен Сиве («Рубин»). Кого ещё мы забыли включить в этот список? Делитесь своим мнением в комментариях!