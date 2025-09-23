«Карасёва подтягивают за то, чего нет». Разбор судейства в 9-м туре РПЛ

Кажется, сезон МИР РПЛ только стартовал, а тем временем мы всего в одной неделе от трети чемпионата. 9-й тур подарил новое «класико» в Краснодаре, камбэк «Спартака», скандал в матче с «Локомотивом» в Каспийске и победу ЦСКА благодаря двум пенальти. Как вы уже поняли по предыдущему предложению, у арбитров было полно работы. А вот как они с ней справились, сейчас узнаем.

Специально для «Чемпионата» судейство в 9-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Пари НН» — «Ахмат» — 1:2

Всё плохо у Чистякова. На 25-й минуте он, занимая хорошую позицию, ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Пари НН». Вопрос именно в позиции. Она была абсолютно открытая, но почему-то Чистяков решил, что футболист хозяев сыграл рукой. При этом арбитр находился в статике, наклонил корпус вперёд, показывая, что всматривается в момент. Исправился только после вмешательства VAR.

На 38-й минуте ошибочно не назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» и продолжил игру, после чего вмешался VAR в лице Фисенко. «Нижний» возмущается, что это не пенальти и что контакт лёгкий. Но сейчас понятие степени воздействия никто не может определить в динамике, только сам факт контакта. А остальное уже после просмотра повтора. Для Чистякова в динамике это, возможно, был лёгкий контакт, однако после вмешательства VAR он назначил пенальти — значит, увидел там что-то другое. Мелкадзе, которому попали по ноге, после этого не сделал шага вперёд. Соответственно, все основания для 11-метрового у Чистякова были изначально.

И на 50-й минуте не показал жёлтую игроку «Ахмата» Сидорову за неуважение к игре. Тот откровенно задержал руками соперника.

Оценка Чистякова — 7,3.

Артём Чистяков (слева) Фото: ФК «Пари НН»

«Акрон» — «Рубин» — 2:2

Хорошая игра для Москалёва. Были моменты, о которых можно поговорить, но арбитра нужно оценивать не по отдельно вырванным моментам, а исходя из контекста всей игры. На 2-й и 14-й минутах он правильно поступил, не показав игрокам жёлтую. И для меня главное, что одинаково к обеим командам. Было бы плохо, если бы сначала показал жёлтую, а потом – нет.

На 16-й минуте, исходя из предыдущих действий, Москалёв верно не показал вторую жёлтую игроку «Акрона». Все эти наступы были на носок, и мяч всегда находился очень близко. Целью всё-таки был мяч, а не нога. И для судейства, и для команд это очень хорошо и правильно.

Оценка Москалёва — 8,4.

«Динамо» Махачкала — «Локомотив» — 1:1

На 65-й минуте Казарцев правильно показал вторую жёлтую Зелимхану Бакаеву. Думаю, здесь была командная работа, потому что всё происходило на боковой линии. Наверняка кто-то ему подсказал. Для меня это не прямая красная, но попадание по лицу было.

На 90+1-й минуте Казарцев назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». Верно поступил Бобровский на VAR, который изучил географию и подсказал, что это штрафной, а не пенальти. Некоторым не понравился сам характер нарушения. Однако по трансляции говорить и степени удара локтем в спину нельзя. По той планке единоборств, которая была у Казарцева, могу только сказать, что такое решение не характерно для этой игры. И это только проблема департамента. А проблема Казарцева в том, что он принял решение с паузой. Не могу сказать, что арбитр ошибся, но по общей картине игры это даже не похоже на нарушение.

Оценка Казарцева — 7,9.

Василий Казарцев Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«Оренбург» — «Динамо» Москва — 1:3

Ключевой момент — назначение 11-метрового в ворота «Оренбурга». Не знаю, почему VAR полез. Думаю, Цыганок запросил ракурс со своей позиции, потому что не поверил своим глазам. А на повторе видно, что Сергееву подбили пятку. Это фол по неосторожности.

На 22-й минуте Цыганок ошибочно показал жёлтую Квеквескири за грубую игру. На месте руководителя я бы понимал, почему он так сделал. Манера отбора давала повод Цыганку так поступить. Но по повтору видно, что никакого контакта не было и что Маухуб обманул арбитра. Резервный, думаю, тоже этого увидеть не мог. Проблема в том, как отбирал мяч игрок «Оренбурга». С позиции арбитра это действительно выглядело как фол.

В конце первого тайма ошибочно показал жёлтую игроку «Оренбурга» Чичинадзе за грубую игру. Может, контакт и был, однако отбор получился нормальным.

На 81-й минуте игрок «Оренбурга» Савельев врывался в штрафную, ему положили руку на маску, и он упал. Это не фол, контакт был незначительный и на продвижение нападающего не влиял. Не было и дополнительного движения. Цыганок и VAR правильно поступили, что продолжили игру.

Оценка Цыганка — 8,1.

«Спартак» — «Крылья Советов» — 2:1

Простая игра для Левникова. И никаких скандалов с тренерами не было. Даже интересно почему.

Оценка Левникова — 8,4.

Кирилл Левников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Балтика» — «Ростов» — 0:0

Очень сложная игра для Буланова. Он старался, где-то давал поиграть, потом сажал на свисток. Может, где-то выбрал неправильный подход к игрокам, на него давили, особенно Талалаев. Но я бы не говорил, что он провалился. Молодец, управлял игрой, всё время думал, как её сберечь, чтобы не было драки, хотя она намечалась. В итоге сберёг. Всё отлично. Плюс не было эпизодов, связанных с 11-метровыми и удалениями. Это хорошо. И для меня это заслуга департамента, потому что Буланов расцветает именно при нынешнем руководстве.

Оценка Буланова — 8,5.

«Краснодар» — «Зенит» — 0:2

Карасёв пытался объяснять игрокам, за что даёт фолы, а потом понял, что это не работает. И перестал общаться.

Непонятна только карточка Петрову. Но, анализируя весь матч, я не буду снижать за это оценку. Это управление игрой, и в такой встрече это ключевая работа для арбитра. В остальном жёлтые были только за фолы без намерения сыграть в мяч и за неспортивное поведение.

Карасёв прошёл игру спокойно, и я думаю, что для полного психологического восстановления это хороший матч. Было видно, как он действует, что он старается, не пренебрегает общением с футболистами, насколько это возможно. И что арбитр подготовился и должно случиться что-то серьёзное, чтобы он ошибся.

Момент с Петровым в конце — это не мегарешение, но Карасёв видел, что фола не было и это не 11-метровый. Симуляции со стороны игрока «Краснодара» тоже не было, Петров просто подпрыгнул. А потом все встали и побежали дальше.

В моменте с первым голом «Зенита» Карасёва подтягивают за то, чего нет. Выпрыгнули два игрока, оттолкнулись в воздухе, нормальная борьба. Но нет, надо искать, кто на ком сфолил. Хорошая работа Карасёва. Он начинает подниматься, и пускай так будет дальше.

Оценка Карасёва — 8,5.

Сергей Карасёв Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Сочи» — ЦСКА — 1:3

Тем, кто не понял первого пенальти в пользу ЦСКА, нужно вспомнить эпизод с Карасёвым в матче «Акрон» — «Оренбург». Тогда Мажич и ЭСК сказали, что арбитр ошибочно не назначил 11-метровый. Мяч тоже отскочил от ноги в отставленную руку. И тогда ключевым фактором стало то, что мяч летел в ворота. То же самое здесь. Сухой, находясь в хорошей позиции, должен был самостоятельно принимать решение. Солдатенков блокировал мяч, и тот отскочил в руку, увеличивавшую площадь тела. Мяч после удара летел в створ — это ключевой момент. Поэтому Сухой и запросил повтор из-за ворот, чтобы увидеть траекторию полёта мяча. А как только убедился, что удар шёл в створ, изменил решение на верное — пенальти в ворота «Сочи».

На 65-й минуте Сухой правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи» за фол по неосторожности. Солдатенков, не играя в мяч, попал по колену Кисляку. Да, тот, возможно, чуть-чуть дорисовал, однако это его работа. Сам контакт был, и сила здесь не имеет значения. Сухой находился в хорошей позиции и самостоятельно и быстро назначил 11-метровый.

Оценка Сухого — 7,9 (8,4).