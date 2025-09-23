Скидки
Главная Футбол Статьи

Золотой мяч — 2025: кто выиграл, кто на каком месте, итоги голосования и других номинаций — Дембеле, Ямаль, Рафинья, Доннарумма

Дембеле — лучший в мире! А как распределились остальные места и кто взял другие награды?
Анатолий Романов
«Золотой мяч» — 2025
Аудио-версия:
Комментарии
Тройка лучших «Золотого мяча» многим можем показаться неожиданной.

Завершилась церемония вручения «Золотого мяча» – 2025, проходившая в парижском театре Шатле. Стали известны лучший игрок сезона по опросу France Football и победители других престижных номинаций. Все имена героев этого года в футболе и результаты голосования – в нашем материале.

«Золотой мяч». Как распределились места?

Имя нового обладателя «Золотого мяча» до последнего держалось в секрете. Публиковались «инсайды» о победах Ламина Ямаля и Усмана Дембеле, но за несколько часов до начала церемонии Marca сообщила, что никто из главных претендентов на награду не знает итогов голосования. Все понимали только, что у «Золотого мяча» будет новый хозяин. Год назад трофей выиграл полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который пропустил бо́льшую часть прошедшего сезона из-за травмы. И та церемония – скандал. Представители «Реала» рассчитывали, что приз получит Винисиус, а узнав, что это не так – устроили бойкот.

Ну а сегодня лишь незадолго до полуночи по Москве мы узнали имя нового короля – это Дембеле!

Полузащитник «ПСЖ» стал шестым французом, завоевавшим «Золотой мяч». Ямаль – только второй. Вот как распределились места по итогам голосования:

  • 1. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции)
  • 2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании)
  • 3. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии)
  • 4. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта)
  • 5. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии)
  • 6. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко)
  • 7. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции)
  • 8. Коул Палмер («Челси», сборная Англии)
  • 9. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», сборная Италии)
  • 10. Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии);
  • 11. Педри («Барселона», сборная Испании);
  • 12. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);
  • 13. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);
  • 14. Дезире Дуэ («ПСЖ», сборная Франции);
  • 15. Виктор Дьёкереш («Арсенал», сборная Швеции);
  • 16. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);
  • 17. Роберт Левандовски («Барселона», сборная Польши);
  • 18. Скотт Мактоминей («Наполи», сборная Шотландии);
  • 19. Жоау Невеш («ПСЖ», сборная Португалии);
  • 20. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);
  • 21. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, сборная Гвинеи);
  • 22. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», сборная Аргентины);
  • 23. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);
  • 24. Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании);
  • 25. Дензел Думфрис («Интер», сборная Нидерландов);
  • 26. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);
  • 27. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);
  • 28. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов);
  • 29. Флориан Вирц («Ливерпуль», сборная Германии);
  • 30. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции).
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ «ЗОЛОТОГО МЯЧА»

Фото: NurPhoto via Getty Images

Остальные награды у мужчин. Доннарумма взял трофей Яшина, «ПСЖ» — команда года

Приз лучшему вратарю года, названный в честь легендарного российского голкипера Льва Яшина, получил ушедший из «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. Таким образом, прервалась серия аргентинца Эмилиано Мартинеса, который брал Трофей Яшина в 2023-м и 2024-м. Кстати, Доннарумма тоже уже выигрывал эту награду – в 2021 году. Но потом его обходили Тибо Куртуа и Мартинес. Интересно, что в прошедшем сезоне итальянцу помогла выиграть Трофей Яшина конкуренция с первым номером сборной России Матвеем Сафоновым – Джанлуиджи преодолел спад и вернулся на пик формы к плей-офф Лиги чемпионов.

Джанлуиджи Доннарумма с призом

Фото: Thibault Camus/AP/ТАСС

Трофей Копа (приз лучшему молодому футболисту года) достался Ямалю. Это было ожидаемо, ведь вингер «Барселоны» считался и реальным претендентом на «Золотой мяч». В 2024-м Ламин также стал обладателем Трофея Копа, так что просто сохранит его у себя.

Победителя в номинации «Лучший тренер года» тоже легко назвал бы любой ещё задолго до церемонии. Разумеется, награда досталась Луису Энрике, возглавляющему «ПСЖ». По иронии судьбы в эти же часы его команда играла на выезде с «Марселем» (поэтому Луиса Энрике не было в театре Шатле) и потерпела первое поражение в нынешнем чемпионате Франции.

«ПСЖ» был признан и лучшим клубом года. А вот лучшим нападающим стал шведский новичок «Арсенала» Виктор Дьёкереш, который в прошедшем сезоне наколотил 54 мяча в 52 матчах за «Спортинг». Он получил Трофей Герда Мюллера.

Любопытные факты из истории награды:
Главное из истории «Золотого мяча». Приз однажды украли, а ещё у него есть забытая версия
«Золотой мяч» и остальные награды у женщин. Бонмати — игрок года, «Арсенал» — лучшая команда

Свои заслуженные награды получили в этот вечер и герои года в женском футболе. «Золотой мяч» третий год подряд завоевала Айтана Бонмати из «Барселоны». 27-летняя футболистка, играющая на позиции полузащитника, победила с каталонским клубом в чемпионате Испании и дошла до финала Лиги чемпионов в прошедшем сезоне.

Трофей Яшина вручался и лучшему вратарю в женском футболе. Его обладательницей стала 24-летняя Ханна Хэмптон, выступающая за «Челси» и сборную Англии. С клубной командой она выиграла английский чемпионат, а с национальной – Евро-2025.

Лучший тренер года в женском футболе – Сарина Вигман, возглавляющая сборную Англии. Любопытно, что сама она из Нидерландов. Лучший клуб года – лондонский «Арсенал», который выиграл женскую Лигу чемпионов и стал вице-чемпионом Англии.

Трофей Копа для девушек также забирает игрок из «Барселоны». Эту награду получила 19-летняя Вики Лопес. А Трофей Герда Мюллера – у Эвы Пайор из той же «Барселоны». Эта 28-летняя футболистка забила 47 голов в 62 матчах клубного сезона.

Помимо того, четвёртый год подряд вручался Приз Сократеса. Эта награда для спортсменов или организаций за гуманитарную деятельность вне футбола. Трофей Сократеса достался фонду Xana Fundacion, названному в честь дочери Луиса Энрике, которая ушла из жизни в возрасте девяти лет из-за остеосаркомы. Организация оказывает поддержку семьям детей с серьёзными заболеваниями. Получала приз Сира Мартинес – старшая дочь Луиса Энрике.

Кто должен был завоевать «Золотой мяч», по мнению авторов и читателей «Чемпионата»:
Комментарии
Новости. Футбол
