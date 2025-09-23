Дембеле — лучший в мире! А как распределились остальные места и кто взял другие награды?

Завершилась церемония вручения «Золотого мяча» – 2025, проходившая в парижском театре Шатле. Стали известны лучший игрок сезона по опросу France Football и победители других престижных номинаций. Все имена героев этого года в футболе и результаты голосования – в нашем материале.

«Золотой мяч». Как распределились места?

Имя нового обладателя «Золотого мяча» до последнего держалось в секрете. Публиковались «инсайды» о победах Ламина Ямаля и Усмана Дембеле, но за несколько часов до начала церемонии Marca сообщила, что никто из главных претендентов на награду не знает итогов голосования. Все понимали только, что у «Золотого мяча» будет новый хозяин. Год назад трофей выиграл полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который пропустил бо́льшую часть прошедшего сезона из-за травмы. И та церемония – скандал. Представители «Реала» рассчитывали, что приз получит Винисиус, а узнав, что это не так – устроили бойкот.

Ну а сегодня лишь незадолго до полуночи по Москве мы узнали имя нового короля – это Дембеле!

Полузащитник «ПСЖ» стал шестым французом, завоевавшим «Золотой мяч». Ямаль – только второй. Вот как распределились места по итогам голосования:

1. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции)

2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании)

3. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии)

4. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта)

5. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии)

6. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко)

7. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции)

8. Коул Палмер («Челси», сборная Англии)

9. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», сборная Италии)

10. Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии);

11. Педри («Барселона», сборная Испании);

12. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);

13. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);

14. Дезире Дуэ («ПСЖ», сборная Франции);

15. Виктор Дьёкереш («Арсенал», сборная Швеции);

16. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);

17. Роберт Левандовски («Барселона», сборная Польши);

18. Скотт Мактоминей («Наполи», сборная Шотландии);

19. Жоау Невеш («ПСЖ», сборная Португалии);

20. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);

21. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, сборная Гвинеи);

22. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», сборная Аргентины);

23. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);

24. Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании);

25. Дензел Думфрис («Интер», сборная Нидерландов);

26. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

27. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);

28. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов);

29. Флориан Вирц («Ливерпуль», сборная Германии);

30. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции).

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ «ЗОЛОТОГО МЯЧА» Фото: NurPhoto via Getty Images

Остальные награды у мужчин. Доннарумма взял трофей Яшина, «ПСЖ» — команда года

Приз лучшему вратарю года, названный в честь легендарного российского голкипера Льва Яшина, получил ушедший из «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. Таким образом, прервалась серия аргентинца Эмилиано Мартинеса, который брал Трофей Яшина в 2023-м и 2024-м. Кстати, Доннарумма тоже уже выигрывал эту награду – в 2021 году. Но потом его обходили Тибо Куртуа и Мартинес. Интересно, что в прошедшем сезоне итальянцу помогла выиграть Трофей Яшина конкуренция с первым номером сборной России Матвеем Сафоновым – Джанлуиджи преодолел спад и вернулся на пик формы к плей-офф Лиги чемпионов.

Джанлуиджи Доннарумма с призом Фото: Thibault Camus/AP/ТАСС

Трофей Копа (приз лучшему молодому футболисту года) достался Ямалю. Это было ожидаемо, ведь вингер «Барселоны» считался и реальным претендентом на «Золотой мяч». В 2024-м Ламин также стал обладателем Трофея Копа, так что просто сохранит его у себя.

Победителя в номинации «Лучший тренер года» тоже легко назвал бы любой ещё задолго до церемонии. Разумеется, награда досталась Луису Энрике, возглавляющему «ПСЖ». По иронии судьбы в эти же часы его команда играла на выезде с «Марселем» (поэтому Луиса Энрике не было в театре Шатле) и потерпела первое поражение в нынешнем чемпионате Франции.

«ПСЖ» был признан и лучшим клубом года. А вот лучшим нападающим стал шведский новичок «Арсенала» Виктор Дьёкереш, который в прошедшем сезоне наколотил 54 мяча в 52 матчах за «Спортинг». Он получил Трофей Герда Мюллера.

«Золотой мяч» и остальные награды у женщин. Бонмати — игрок года, «Арсенал» — лучшая команда

Свои заслуженные награды получили в этот вечер и герои года в женском футболе. «Золотой мяч» третий год подряд завоевала Айтана Бонмати из «Барселоны». 27-летняя футболистка, играющая на позиции полузащитника, победила с каталонским клубом в чемпионате Испании и дошла до финала Лиги чемпионов в прошедшем сезоне.

Трофей Яшина вручался и лучшему вратарю в женском футболе. Его обладательницей стала 24-летняя Ханна Хэмптон, выступающая за «Челси» и сборную Англии. С клубной командой она выиграла английский чемпионат, а с национальной – Евро-2025.

Лучший тренер года в женском футболе – Сарина Вигман, возглавляющая сборную Англии. Любопытно, что сама она из Нидерландов. Лучший клуб года – лондонский «Арсенал», который выиграл женскую Лигу чемпионов и стал вице-чемпионом Англии.

Трофей Копа для девушек также забирает игрок из «Барселоны». Эту награду получила 19-летняя Вики Лопес. А Трофей Герда Мюллера – у Эвы Пайор из той же «Барселоны». Эта 28-летняя футболистка забила 47 голов в 62 матчах клубного сезона.

Помимо того, четвёртый год подряд вручался Приз Сократеса. Эта награда для спортсменов или организаций за гуманитарную деятельность вне футбола. Трофей Сократеса достался фонду Xana Fundacion, названному в честь дочери Луиса Энрике, которая ушла из жизни в возрасте девяти лет из-за остеосаркомы. Организация оказывает поддержку семьям детей с серьёзными заболеваниями. Получала приз Сира Мартинес – старшая дочь Луиса Энрике.