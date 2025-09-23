Дембеле повторяет путь Роналдиньо. Но некоторые итоги голосования за «Золотой мяч» — позор

Про «Золотой мяч» можно говорить всё что угодно, но со своей главной функцией он справляется. Это не определение лучшего футболиста. Это запуск массовых споров, из которых каждый всё равно выходит при своём. Нет объективных критериев. А значит, спорить можно бесконечно.

В каких-то вопросах консенсус найти проще. 11-е место Педри необъяснимо. Сложно сказать, что есть больший стыд: такая низкая позиция испанского гения или вопли в театре Шатле, когда «Мяч» вручили Дембеле? Такое ощущение, что новость, что Ламин Ямаль привёз на церемонию два десятка гостей, сильно задела Усмана. И, чтобы не отставать, француз тоже привёл целую ораву своих фанов. Президент «ПСЖ», который был в зале, вероятно, одобрил.

Почему так далеко друг от друга оказались соседи по «парижскому» центру поля — Витинья и Жоау Невеш? Они вместе феерили в «золотом» «ПСЖ», вместе выиграли Лигу наций со сборной Португалии. Не Хави с Иньестой, конечно. Но оба — топ-игроки, которые особенно хороши в связке. В итоге Витинья — третий, а Невеш — 19-й, ниже Скотта Мактоминея. Мактом провёл великий сезон, Шотландия может гордиться, не с чем спорить. Но как победитель всего и вся (кроме клубного чемпионата мира) Невеш может быть ниже, непонятно.

Ещё один итог церемонии: у Усмана Дембеле «Золотой мяч» есть, а у Андреса Иньесты — нет и уже не будет! Это беспредел похлеще 11-го места Педри или 19-го места Невеша. И вопрос не в том, что зря дали Дембеле. За Иньесту по сей день очень обидно! Впрочем, скорее всего, болельщики переживают из-за этого гораздо больше самого Андреса. «Барселонский» гений всегда был амбассадором спокойствия — и на поле, и за его пределами. Всем нам есть чему поучиться!

Что же касается Дембеле, его победа не вызывает большого негатива. С ней можно не соглашаться, однако совершенно очевидно, что Усман находился в первом круге кандидатов. Он был самым ярким игроком самой успешной команды сезона. Его партнёры по «ПСЖ», которых тоже номинировали, не были столь же ярки. Разве что Доннарумма — но, чтобы «Золотой мяч» получил вратарь, сойтись должно слишком многое. Сезон-2024/2025 — не тот случай.

Рафинья, Ямаль и Мохамед Салах показали себя блестяще, сияли. Но у Дембеле есть Лига чемпионов! В год без большого турнира сборных это ключевой фактор.

Усман Дембеле с трофеем Лиги чемпионов Фото: Carl Recine/Getty Images

На церемонии, разумеется, показали голы и финты Усмана. Они прекрасны. Однако главный хайлайт года с участием Дембеле — это его взгляд! Взгляд в финале Лиги чемпионов — когда «Интер» разыгрывал от ворот и Дембеле готовился душить прессингом Яна Зоммера. Это взгляд тигра, который заприметил идущую на водопой газель и готовится её разорвать. И Дембеле рвал! И в финале ЛЧ, и в целом во второй части прошлого сезона.

Талант Усмана никто никогда не оспаривал. Он гениально одарённый игрок, это было ясно давно. Но он не знал, как пользоваться своим талантом. Он растрачивал его.

Дембеле понятия не имел, что такое рабочая этика и дисциплина. На поле он давал качество, только когда ему этого хотелось, когда он вставал с той ноги. Хотя вообще-то у него обе ноги — те, он же амбидекстр. Дембеле мог выдать гениальную игру, а после этого — пропасть на несколько матчей. Плюс у него были травмы, многие из которых он получал из-за неправильного образа жизни. Не так давно Усман сам это признал. Плохо питался, не занимался восстановлением — это мешало.

До сих пор Дембеле олицетворяли две истории. Первая — как он бросил дом в Дортмунде со всеми вещами и в спешке умчал в «Барселону». Владелец дома был в шоке, когда увидел, какой адский беспорядок оставил Усман. Трудно было поверить, что в этом доме жил человек.

А вторая история — это концовка полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в 2019-м. «Барселона» ведёт 3:0, Дембеле выходит на поле в добавленное время, получает шанс забить четвёртый и бездарно его губит. Дальше — улыбка во весь рот и абсолютная безмятежность на лице. Чем всё закончилось, вы знаете. В ответной встрече Дембеле не сыграл, а «Ливерпуль» устроил великую ремонтаду — за несколько лет до того, как слово «ремонтада» вошло в общемировой футбольный обиход.

Усман Дембеле в «Барселоне» Фото: Maja Hitij/Getty Images

Трудно сказать, что с Дембеле сделал Луис Энрике. Однако Усман изменился. К таланту добавилась голова! Пожалуй, впервые в карьере Дембеле стал главным лидером команды — человеком, который ведёт за собой. Он взял на себя ответственность и справился с ней.

Роль Усмана на поле стала как никогда многогранной. Энрике отвязал его от конкретной позиции и дал свободу. Дембеле может оказаться где угодно: и слева, и справа, и на месте центрфорварда, и на месте «десятки». Неизвестно, на что Дембеле ориентируется больше: на интеллект или на чуйку. Может быть, и на то, и на другое сразу. Эти вещи часто идут вместе. Но факт в том, что в новой, свободной роли новый, дисциплинированный Дембеле выдал лучшие полсезона в жизни.

Символично, что приз Усману вручил Роналдиньо. Они ведь похожи. Два невероятных гения, у которых всегда были большущие проблемы с дисциплиной — и на поле, и в жизни. В жизни у Рони проблем, пожалуй, случалось побольше. Но это уже детали, сути дела не меняют.

Прайм Роналдиньо оказался короток. Он был очень сильно подвержен настроению — а это плохо соотносится со стабильностью. Рони показывал свой максимальный уровень недолго — однако до чего же он был ярок! Как раз в то время бразилец выиграл Лигу чемпионов с «Барсой» и «Золотой мяч». Так же и с Дембеле: он давно на радарах, мало кто спорил с тем, что он сильный футболист. Но последние полгода — это запредел! Таким Дембеле не был никогда. И неизвестно, как долго он ещё таким пробудет.

В этом году на «ЗМ» не было такой явной дихотомии, как в прошлом. Тогда за приз бились антиподы — Винисиус и Родри. Антиподы во всём. Один — скромняга и незаметный, однако при этом очень важный герой центра поля. Второй — резонёр, которого природа щедро одарила физически и который раскладывает мячи по девяткам. Самая благодатная почва для споров! Бурлило очень долго — и до премии, и во время, и после.

В этом году стилевой разброс главных кандидатов не такой большой. Дембеле, Ямаль, Рафинья, Салах — они все фронтмены. У каждого есть сочные нарезки с голами и финтами. Тут не про продвинутые метрики — тут про яркость, которая понятна каждому любителю футбола. Это не хорошо и не плохо — просто вот так. Речь не о том, что Дембеле, Рафинья, Ямаль и Салах — одномерные и одинаковые. Ни в коем случае! Просто между ними гораздо меньше отличий, чем между Вини и Родри.

И тем не менее — всё равно бурлит! И бурлить будет! Ничто так не возбуждает людей, как споры, из которых нет логического выхода и которые можно продолжать бесконечно. А значит, «Золотой мяч» будет жить, кто бы что ни говорил. Премия работает, а Дембеле — с победой!