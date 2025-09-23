«Ямаль заслуживал «Золотой мяч» гораздо больше». Мир бурлит после победы Дембеле

Усман Дембеле — обладатель «Золотого мяча»! Вингер «ПСЖ» опередил конкурентов и стал шестым французом, взявшим награду. Он обошёл Ламина Ямаля, Рафинью (оба — «Барселона»), Витинью («ПСЖ») и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»). Также Дембеле стал первым в XXI веке обладателем «Золотого мяча», взявшим трофей с первой номинации. А как мировые СМИ отреагировали на успех Усмана?

Одна из главных сюжетных линий — борьба за награду между Дембеле и Ямалем. Некоторые журналисты считают, что испанец был более достойным претендентом. «Если бы «ПСЖ» не выиграл Лигу чемпионов, Дембеле не получил бы «Золотой мяч». Мы должны поблагодарить Луиса Энрике, что он позволил Усману взять награду, и это ещё одно большое достижение в списке тренера», — отмечается в материале Cadena SER.

Marca также считает, что Ямаль заслужил награду: «Нестабильный Дембеле при Луисе Энрике превратился в мобильного нападающего, способного прессинговать, отходить назад и выдавать великолепную серию из ассистов и голов. Блестящий игрок, жемчужина великой команды «ПСЖ». Но мы бы поставили на первое место Ламина за его способность добиваться более ярких и артистичных результатов. «Барса» не попала в финал Лиги чемпионов и на клубный чемпионат мира — туда, где можно было набрать голоса. Однако это не его вина. В любом случае в свои 18 лет он установил новый рекорд, заняв второе место, что стало прелюдией к ожидающему его триумфу».

Ламин Ямаль Фото: Stephane Cardinale/Getty Images

Главный редактор France Football Венсан Гарсия рассказал, что интриги в голосовании не получилось: «Если говорить о тенденции, то, честно говоря, никакого соревнования не было. Усман победил с большим отрывом. Он получил значительную поддержку наших экспертов, присуждающих «Золотой мяч».

Шон Уолш из Goal — за вингера парижан: «Прости, Ламин Ямаль! Усман Дембеле заслужил «Золотой мяч» 2025 года — история искупления звезды «ПСЖ» стала главной в прошлом сезоне».

Экс-игрок мадридского «Реала» ведущий программы El Larguero Альваро Бенито признаёт победу Усмана: «Конечно, Дембеле заслужил награду. Он провёл лучший сезон в карьере в «ПСЖ». Команда стала лучшей в Европе, а он показал выдающийся футбол и очень хорошую статистику».

А отец Ламина Ямаля Мунир Насрауи возмущён итогами голосования (ещё бы).

Мунир Насрауи отец Ламина Ямаля «Он величайший… Я не скажу, что это кража — скорее моральный ущерб. Ламин Ямаль, безусловно, лучший игрок в мире. Не только потому, что он мой сын, но и потому, что он действительно лучший. Должен сказать, что здесь произошло что-то странное. В следующем году «Золотой мяч» – наш, он будет у испанцев».

Журналист The Independent Мигель Делани солидарен с отцом Ламина: «Ямаль заслуживал получить трофей гораздо больше. Он, безусловно, и так лучший игрок мира. Ламин играет на уровне, превосходящем любого в мире, делая то, что другие и представить себе не могли. Он делает это в самых важных матчах. Не вина Ямаля, что «Барселона» не смогла обыграть «Интер» в том сенсационном полуфинале Лиги чемпионов. Он был одним из тех, кто приложил больше всех усилий, чтобы этого избежать. Может быть, Ямаль упустил эту награду, потому что ещё слишком молод и есть ощущение, что ему нужно дорасти до этого уровня? Он был бы первым подростком, получившим эту награду.

И всё же, даже если свести это к простому выбору между ними, Ямаль выступил на более высоком уровне, чем Дембеле. Единственным реальным отличием стала победа «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Как и в нескольких случаях ранее, не создаётся впечатления, что «Золотой мяч» 2025 года в полной мере выполнил задачу определить лучшего. Ямаль сделал гораздо больше».

Daily Mail восхищается трансформацией вингера «ПСЖ»: «От непрофессионального ребёнка, играющего в PlayStation до двух часов ночи, до «Золотого мяча». Усман Дембеле преодолел страх перед дисциплиной и был признан лучшим футболистом мира».

«Дембеле — среди гигантов», — заголовок на первой полосе издания Le Parisien.

Усман Дембеле Фото: Kristian Skeie/Getty Images

«Ещё не зная, какой ногой он лучше играет — левой или правой, Усман Дембеле при Луисе Энрике переосмыслил себя как центральный нападающий, продемонстрировав невероятную работу в прессинге, а также технику и лидерство. Он наконец-то обрёл эффективность в плане результативности — области, которая долгое время тормозила его прогресс», — отмечается в материале L’Equipe.

Грэм Хантер из ESPN рад, что топ-2 «Золотого мяча» оккупировали техничные вингеры: «Пусть учёные и аналитики бесконечно используют свои алгоритмы и искусственный интеллект, пытаясь помочь тренерам лишить соперников пространства, изобретательности, времени, креативности и острых ощущений.

Публика же любит игроков со змеевидными бёдрами, тех, кто показывает защитнику одно, а делает противоположное. Любители риска и искатели острых ощущений. Футбол — это развлечение, азарт, и он для тех, кто лжёт языком тела, оставляя соперников растерянными, одинокими и покинутыми. Да здравствует Усман, да здравствует Ламин Ямаль!»

Sport.es призывает Ламина не расстраиваться: «Дубля не получилось: Усман Дембеле победил Ламина Ямаля. Отличный сезон «ПСЖ» предпочли невероятному таланту нападающего «Барсы», Ламину пришлось довольствоваться вторым подряд «Копа Трофи», который вручается лучшему футболисту до 21 года. Ямаль, несомненно, выиграет самый престижный трофей в будущем. Ему суждено поднять его над головой ещё много раз».

«Всё это было бы невозможно без Луиса Энрике. Тренер «ПСЖ» дал французу необходимые навыки, чтобы тот стал лучшим игроком в мире. Он превратил его в центрфорварда и позволил блистать как в прессинге, так и в качестве бомбардира. Это настоящее достижение для игрока, над которым насмехались в «Барселоне», — написал журналист AS Андрес Онрубия.

The Guardian отмечает, что триумф Дембеле — это и триумф президента «ПСЖ»: «Возвращение «Золотого мяча» в Париж — ещё один момент восхождения для руководителя парижского клуба и самого влиятельного человека в европейском футболе Нассера ​​Аль-Хелаифи. Он присутствовал на церемонии и обратился к публике, что стало первым признаком того, что Дембеле, возможно, выиграет приз».