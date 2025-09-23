Невероятный Обляков, тройка из «Зенита» или защитник «Динамо». Кто лучший в 9-м туре РПЛ?

9-й тур Мир РПЛ завершён, и пришло время определить лучшего футболиста. По традиции отобрали для вас несколько кандидатов. Наибольшее представительство — у «Зенита». Всё-таки клуб из Санкт-Петербурга обыграл на выезде действующего чемпиона страны. Ваша задача — распределить футболистов по местам.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Максим Глушенков («Зенит»)
Максим — один из творцов важной победы «Зенита» в Краснодаре. На 60-й минуте Глушенков открыл счёт — мяч пролетел между ног вратарю Станиславу Агкацеву. А в концовке Максим мягко забросил на Луиса Энрике, который установил окончательный результат. Помимо этого, Глушенков заработал на себе два фола, отдал 16 точных передач в финальную треть поля (больше всех в «Зените»), выиграл четыре единоборства из шести. Плюс у него четыре удачных обводки из четырёх. После матча Максим назвал «Краснодар» обычной командой и выразил недовольство тем, что его не признали лучшим футболистом встречи.
Луис Энрике (Зенит)
Бразилец, как и Глушенков, набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Сначала отдал результативную передачу на Максима — мяч прошёл между ног соперника. А на последних минутах головой замкнул навес россиянина. До встречи в Краснодаре Энрике не оформил ни одного результативного действия в РПЛ (речь о нынешнем сезоне). Теперь у него их сразу два. Луис — лучший футболист «Зенита» по ударам (три) и заработанным на себе фолам (три) в матче на юге России. Помимо этого, он два раза успешно применил дриблинг на четырёх попытках и сделал два перехвата.
Денис Адамов («Зенит»)
Голкипер «Зенита» отыграл «на ноль» в главном матче тура. Особенно запомнился сейв Адамова на первой же минуте. Забей тогда «Краснодар», и кто знает, как бы всё завершилось. Адамов продлил серию без пропущенных мячей в РПЛ до четырёх встреч. Похоже, Денис не намерен терять место основного голкипера сине-бело-голубых. В Краснодаре Адамов сделал три сейва, все — после ударов из пределов штрафной площади.
Иван Обляков (ЦСКА)
Полузащитник ЦСКА был очень хорош во встрече с «Сочи». Иван нанёс четыре удара до перерыва, но мяч ни разу не оказался в сетке. Зато во второй половине Обляков дважды реализовал пенальти и перевернул ход встречи. Помимо этого, Иван проделал огромный объём работы, временами он оказывался чуть ли не на всех позициях на поле. А ещё Обляков выиграл три единоборства из шести, выполнил один перехват и совершил один отбор.
Манфред Угальде («Спартак»)
Закрывающий лицо руками на трибуне Деян Станкович — главный хайлайт первой половины матча «Спартака» и «Крыльев Советов». В перерыве дисквалифицированный серб выпустил на поле Манфреда Угальде. И костариканца наконец-то прорвало! Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона оформил первые голы в нынешней кампании. Через 25 минут после перерыва «Спартак» превратил 0:1 в 2:1 — Угальде сделал дубль. Три удара (три — в створ), четыре возврата мяча на чужой половине поля, 14 точных передач из 17, один отбор — статистика Манфреда в прошедшем туре.
Лучшим был другой игрок
Возможно, в нашем списке нет футболиста, который, на ваш взгляд, проявил себя ярче других в туре. К примеру, Матвей Кисляк из ЦСКА был хорош во встрече с «Сочи», а динамовец Бителло сыграл полезно в матче с «Оренбургом». Или лучшим был Надер Гандри из «Ахмата»? Или Вильмар Барриос из «Зенита»? Пишете в комментариях, кто ещё должен быть в списке.
Максим Осипенко («Динамо»)
В трёх предыдущих гостевых матчах РПЛ бело-голубые забили всего один мяч. А в Оренбурге оформили сразу три гола. Один из них на счету защитника Осипенко, который реализовал пенальти. Кроме того, Максим выиграл девять единоборств из 12, совершил 11 перехватов и два отбора. У Осипенко 27 возвратов мяча — лучший показатель в составе «Динамо». К слову, Максим оформил первый гол в РПЛ в составе столичной команды. До этого у него не было ни одного результативного действия в форме «Динамо».
Виктор Мелёхин («Ростов»)
Донской клуб не проигрывает в РПЛ на протяжении четырёх матчей подряд. В двух из них «Ростов» не пропустил ни одного мяча. На этот раз команда Джонатана Альбы сгоняла по нулям с «Балтикой». Защитник Мелёхин выиграл 14 единоборств из 17 (82%). Это самый высокий показатель среди всех участников встречи. А ещё Виктор совершил 12 перехватов, два отбора и сделал два выноса. По количеству возвратов мяча (28) Мелёхин стал вторым в «Ростове» после Дмитрия Чистякова (29).
Стефан Лончар («Акрон»)
Клуб из Тольятти снова не победил в РПЛ, хотя был очень близок к этому. Хозяева растеряли преимущество в два гола во встрече с «Рубином», а второй мяч пропустили на 86-й минуте. Лончар провёл на поле чуть меньше часа, но за это время отдал голевой пас (данные с официального сайта лиги). С его передачи забил Кристиян Бистрович. Кстати, это первый голевой пас Стефана в нынешнем розыгрыше РПЛ. Черногорец отдал 13 точных передач из 19, выиграл пять единоборств из 10, совершил один отбор и пробежал 8,2 км.
Максим Сидоров («Ахмат»)
Фланговый защитник заработал на себе четыре фола в матче с «Пари НН». Это самый высокий показатель в команде вместе с Лечи Садулаевым. Сидоров отдал 37 точных передач из 44, выиграл 13 единоборств из 16, совершил семь успешных отборов и выполнил девять перехватов. «Ахмат» выдал приличный отрезок с приходом Станислава Черчесова — 12 очков в шести встречах. Сидоров после назначения нового тренера регулярно играет в стартовом составе. Судя по всему, пока Черчесов им доволен.