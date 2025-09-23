Тур РПЛ решили замены. Но какие разные истории у «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара»

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей новой рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14:42 мск.

Изменение доступного тренерам количества замен — одно из самых влиятельных, наряду с изменением правила розыгрыша от ворот, обновлений в футболе за последние 20 лет. Это повлияло на всё: от очевидного перекоса игры в сторону физики и персональных ориентировок в обороне (больше замен — меньше заботишься о том, хватит ли команде сил играть с педалью в пол) до уменьшения голов прямыми ударами со штрафных.

Один из главных итогов появления двух дополнительных замен — матчи зачастую становятся калейдоскопом. Целостность игры разбивается на отрезки, иногда диаметрально противоположные по сути происходящему на поле. Тренеры преследуют объяснимую цель повлиять на игру, изменив её динамику к лучшему для своей команды. Но зачастую это приводит не к улучшению динамики, а к увеличению хаоса на поле. В прошедшем туре РПЛ было сразу несколько классических историй, когда замены повлияли на ход игры напрямую – как в хорошем, так и в плохом смысле.

«Акрон» — «Рубин»: переход на три центральных защитника лишает команду игры впереди

Заур Тедеев Фото: fcakron.ru

Уже сложившаяся классика современного футбола: команда, которая ведёт в счёте, выпускает дополнительного центрального защитника, хотя примеров, когда это повлияло в худшую сторону, примерно столько же, сколько удачных. Это пример механистического, картезианского видения, которое распространено в футболе: мне надо не пропустить: значит, надо больше защитников. Вместо железного улучшения ты в итоге играешь в рулетку с непредсказуемым финалом. Однако даже если собрать тренеров всех вместе и показать им все концовки встреч, где пропущенные случаются примерно так же часто, как успешная защита результата, ничего не поменяется: механистическое мышление укоренилось слишком сильно.

В районе 60-й минуты матча с «Рубином» «Акрон» (вёл по ходу игры 2:0) выпустил вместо полузащитника Лончара центрального защитника Эшковала. Важно оговориться, что «Акрон» переходил на пять защитников при атаках «Рубина» и до этой замены: Константин Марадишвили садился между двумя центральными защитниками, оформляя 5-4-1.

Фото: Кадр из трансляции

Однако важно, что Марадишвили и заменённый Лончар – динамичные, готовые участвовать и в обороне, и в атаке, но всё же полузащитники. Поэтому когда «Акрон» забирал мяч, Марадишвили выдвигался в опорную зону и дирижировал атаками команды. Так тольяттинская команда получала возможность и обороняться числом, закрывая последнюю линию в пять игроков, и качественно атаковать, разворачивая атаки с одного фланга на другой и имея достаточно игроков между линий.

Посмотрите на скрин: атака «Акрона» на фланге упёрлась в плотные казанские ряды, но рядом всегда есть Марадишвили. И ему можно отдать мяч для разворота игры – буквально выполняет функцию связующего. С Лончаром на поле «Акрон» имеет не только связующего, но и дополнительного игрока, готового действовать между линий. Владения мячом у команды Заура Тедеева получаются и более длинными, и более качественными.

Фото: Кадр из трансляции

Тедеев после матча чётко скажет: выпускали защитника, чтобы выигрывать больше борьбы. Это обычные картезианские слова, которые отбрасывают весь остальной игровой контекст. Важно не только выигрывать борьбу, но и продолжать атаковать, и желательно делать это качественно. А с такой заменой ты и посыл даёшь строго оборонительный, и лишаешь свою же команду возможностей атаковать долго и убедительно .

В сценарии с выходом дополнительного центрального защитника относительно твоей обычной игры происходит следующее.

Нет одного полузащитника – нет диспетчера для атак, значит, что диспетчером придётся становиться одному из футболистов, действующих между линий; Это, в свою очередь, значит, что игроков между линий станет меньше, что приведёт к тому, что атаки начнут захлёбываться без перевода с одной стороны на другую; Уже это ведёт к тому, что ты будешь чаще терять мяч, а твои владения станут короче по времени; Соответственно, ты больше времени станешь проводить в обороне (при этом чем дальше, тем больше), значит, эпизодов борьбы в твоей штрафной станет больше; Если эпизодов борьбы в твоей штрафной станет больше, то и вероятность, что ты проиграешь больше эпизодов в своей штрафной, увеличивается; С увеличением этой вероятности ты увеличиваешь шансы на пропущенный мяч; И при этом этом ничего не можешь поделать с динамикой, так как сам лишил себя возможности отодвинуть игру.

Вот как печально это выглядит на поле. Три центральных защитника в розыгрыше участия не принимают, у «Акрона» нет постоянного полузащитника под разворот атаки, а разворачивать и некуда – пропал один стабильный игрок между линиями.

Фото: Кадр из трансляции

Такая ошибка механистического видения поднимает выше среднего шансы на то, что счёт 2:0 будет упущен — как и случилось в этой игре. «Рубин» поучаствовал уже в третьем подобном матче за сезон.

«Сочи» — ЦСКА: замены способствуют улучшению динамики игры

Фабио Челестини Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фабио Челестини после матча скажет: «В первом тайме у нас был ужасный контроль». В отличие от многих команд, которые решались включиться в открытую рубку с ЦСКА, поднимая линии своей обороны всё выше, «Сочи» отказался делать это. Хозяева расположились компактно на своей половине поля, перекрывая для армейцев ширину и глубину. Это быстро выявило важную проблему: в квадрате полузащитников, которого добивается Челестини, одним из разыгрывающих игроков оказывался Артём Бандикян. Он должен был служить балансом на случай потери мяча. Эта опция баланса при переходе в оборону важна, когда соперник стремится оказывать давление. Однако «Сочи» делать этого не хотел. Кисляк или Обляков отходили за мячом к центральным защитникам, но одного из них регулярно в розыгрыше не было, а компактность сочинского блока исключила из игры лучшие качества Артёма Шуманского.

В итоге ЦСКА имел мешанину, где балансирующий игрок постоянно оказывался в розыгрыше. Хороший разыгрывающий игрок был регулярно зажат между линиями в позиции «десятки». Хорошо бегущий по диагонали за спины игрок был лишён возможности атаковать глубину, так как соперник оборонялся компактно. А пара нападающих (к Мусаеву присоединялся Круговой справа) не создавала лишнего игрока между линий.

Фото: Кадр из трансляции

Замены, которые сделал Челестини в перерыве, были направлены на изменение этой динамики.

Алеррандро вышел вместо Шуманского – компактность делает невозможными рывки по диагонали в пространство, нужен более прямолинейный нападающий;

Энрике Кармо, левоногий атакующий игрок, вышел вместо правого защитника Ди Лусиано.

Выход Кармо особенно интересен: левша вместо правши, да ещё и с очевидным атакующим перекосом. Задача Челестини – сжать «Сочи» как можно сильнее: действующий из фланга левша будет нарушать компактность соперника по ширине, правша её только поддерживал. Кроме того, изящным образом решилась и проблема балансирующего игрока в розыгрыше: Бандикян ушёл на формальную позицию правого защитника, располагаясь на случай перехода достаточно близко к центральным защитникам ЦСКА. Это позволило спустить в розыгрыш Облякова, который составляет лучшую пару разыгрывающих с Кисляком.

Круговой ушёл налево, так как справа уже был игрок, готовый смещаться по диагонали – Кармо. И вместе с Мусаевым и Алеррандро они добились того, чего не было в первом тайме: дополнительного игрока между линий в плотном блоке «Сочи».

Фото: Кадр из трансляции

Важная оговорка. Здесь нет аналитики по результату — если бы ЦСКА, скажем, не забил второй мяч, изменения от Челестини всё равно нужно было бы отмечать как положительные. Гостям действительно всё равно не хватало выдумки (и скоростной выносливости Глебова), о чём честно и сказал тренер после матча. Но свою работу он сделал максимально чётко.

«Спартак» — «Крылья Советов»: перебор вариантов иногда приводит к результату

Деян Станкович на трибуне Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Здесь мы начинаем говорить о московском «Спартаке» – и текст рискует стать бесконечным. Поэтому давайте коротко. Дополнительных объяснений не требуется: в отличие от Челестини, чьи замены дозированные и направленные именно на изменение динамики при чётко понятном плане, Д еян Станкович похож на медика, который однажды успешно воспользовался дефибриллятором, оживив пациента, и начал лупить током по всем, кто попадается ему под руку . Состав и стартовая динамика «Спартака» всё более рандомны, а после одной неудачной попытки отвергаются даже реально хорошо работающие варианты. Теперь тренер идёт ещё дальше и начинает перебирать варианты прямо по ходу первого тайма.

Если оценивать по результату — да, иногда это приводит к победам, особенно если учитывать тот факт, какая глубина состава у «Спартака». Однако в целом систематику или иногда просто логику в решениях Станковича находить сложно. Кажется, что его логика выбора состава и системы исходит из одной цели – держать игроков в тонусе, чтобы те не засыпали за рулём. Это имело бы смысл при серии из семи-восьми побед, однако Деян руководствуются этими принципами в каждом туре и при любой ситуации. Есть тип тренеров, которые после неточного паса игрока отправляют разминаться футболиста его позиции максимально показательно, даже если эпизод произошёл на третьей минуте. Это прокатывает как разовый метод, но иметь это методологией кажется, мягко говоря, не лучшей стратегией.

«Краснодар» — «Зенит»: посмотри, как прекрасен мир без замен

Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

И, наконец, центральный матч тура. Думаю, вне зависимости от клубных пристрастий все сойдутся во мнении, что игра «Краснодара» и «Зенита» получилась крайне цельной и максимально динамичной. Этому как раз способствовал тот факт, что команды обходились без замен: Мурад Мусаев сделал лишь одну перестановку, Сергей Семак – две (плюс две в самой концовке для того, чтобы убить время, игравшее на «Зенит»). При этом, если посмотреть на фитнес-статистику, то, скажем, «Сочи» в матче с ЦСКА и пробежал значительно больше и тех и других (124,5 км против 103,5 км у «Краснодара» и 106,5 км — у «Зенита»), и сделал значительно больше ускорений (349 против 215 у «Краснодара» и 232 — у «Зенита»). Однако игра в Краснодаре смотрелась гораздо живее и динамичнее, чем в Сочи. Почему так?

Один из тех, кто вышел на замену:

Потому что те связи, которые футболисты обрели по ходу встречи, чаще оказываются важнее абстрактной свежести, которую ты вносишь в игру с заменами. Выход на поле нового футболиста абсолютно всегда и в любой игре связан с тем, что ему нужно время, чтобы (клише!) – попасть в игру. Португальские тренеры, большинство из которых были строго против смены правила трёх замен на пять замен, любят использовать термин «температура команды»: игрок, выходящий на поле, должен потратить некоторое время, чтобы стать одной температуры с партнёрами. Иногда – буквально . Когда за второй тайм таких игроков будет пять с каждой из сторон, игра рискует просто развалиться. Именно поэтому, скажем, Паулу Фонсека в «Лионе» в пяти первых турах использовал всего шесть замен до 75-й минуты, две из которых были вынужденными. Это не только не помешало его команде, но и способствовало отличному старту — 12 очков в пяти матчах.

Матч «Краснодара» и «Зенита» показал, что искусство замен (или — как теперь — отказа от не являющихся необходимыми замен) в современном футболе влияет не только на итоговый результат, но и на зрелищность матча. Раз за разом игры, где уже разогретые до нужной температуры команды футболисты входят в эндшпиль, становятся максимально привлекательными для просмотра. То, что было нормой при трёх заменах, сейчас проявляется далеко не всегда.