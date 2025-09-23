«Алексей не хочет делать промежуточные шаги». Агент Батракова — о будущем лидеров «Локо»

Подкаст «Премьер-лига несправедливости» вышел в 111-й раз. Гостем последнего выпуска стал бывший руководитель академии «Локомотива», ныне — агент Владимир Кузьмичёв. Обсудили события вокруг МИР Российской Премьер-Лиги, ситуацию с будущим Алексея Батракова и Дмитрия Баринова, а также работу тренера «Спартака» Деяна Станковича.

О Деяне Станковиче

— Когда Станкович пришёл, то провёл хорошо первый круг. О «Спартаке» заговорили как о команде, вернувшейся к борьбе за первое место. На протяжении длительного времени была привлекательная игра, которая помогала набирать очки. Я искренне считал, что «Спартак» проанализировал и принял правильное решение [о назначении Станковича]. Тем сильнее было разочарование, когда клуб вложил серьёзные средства и команда должна сделать шаг вперёд, но получилось наоборот. Я связываю это с работой главного тренера. Произошёл сбой, а Станкович не может найти его причину.

О будущем Никиты Чернова в «Спартаке»

— Это футболист, вызывавшийся в сборную России. Ему было важно оказаться в клубе, где на Никиту рассчитывают и он сможет набрать кондиции. А также показать, что его недооценили. Зимой нужно будет принимать решение. Если «Спартак» скажет нет, то у нас по регламенту будет возможность заняться поиском нового клуба. Поэтому сейчас важно доказать состоятельность главному тренеру и получить игровое время, чтобы все видели — Никиту рано списывать со счетов.

О работе спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао

— По именам новичков «Спартака» — ярко, дорого и интересно, а на поле не всё так хорошо получается. Была задача поменять центральных защитников, и они с ней справились. Покупка Жедсона — прямо дорого. Здесь нужно посмотреть.

Об адаптации Георгия Джикии в «Антальяспоре»

— С первой игры он проводит все матчи в основе. Георгий комфортно себя чувствует, приносит пользу. Соответственно, отношение к нему хорошее. Он пришёл, и его тепло приняли. Был только вопрос с заявкой, а больше ничего не напрягало.

До «Химок» мог перейти в «Локомотив»? Да, так и было. Когда мы общались с руководством «Локо», то они сказали: если у них не сложится с трансфером Монтеса, они рады будут видеть Джикию. Но в итоге Георгий подписал контракт с «Химками».

Джикия побывал в «Спартаке», тем более чемпионском, поэтому у него есть вкус к победам. Думаю, если ставящий перед собой большие задачи российский клуб будет заинтересован в Георгии, то он рассмотрит предложение. Почему открыто отказал «Динамо»? Он серьёзно изучал историю «Спартака» и знает, что отношения у клубов непростые. Поскольку он был капитаном, для него это не пустые слова. Джикия на самом деле так думает.

О потенциальном переезде Алексея Батракова в Европу

— Как не соблазнился на предложение из Саудовской Аравии? Алексей не по годам серьёзный парень. И он правильно видит развитие своей карьеры. Батраков считает, что должен отдать родному клубу свою игру и талант, находясь на поле. Он чётко сказал, что этот сезон проведёт в «Локомотиве» и постарается принести максимальную пользу.

Придут ли за ним летом 2026 года? Очевидный факт, что за Алексеем смотрят. Конечно, да [придут]. Это будет уже два полноценных сезона, когда он в РПЛ показывает стабильно высокий уровень. Также начнёт действовать опция для европейских клубов. € 20 млн? Без цифр. От европейских посредников очень много информации. Например, про City Football Group. Батраков заслуживает внимания, но все понимают, что трансфер в Англию сейчас невозможен. У нас сложилось понимание, как двигаться дальше. Алексей не хочется делать промежуточные шаги.

Два сезона — полная картина, по которой можно проанализировать игрока. Надеемся, что предложение будет сразу от большого клуба. По мне, самые подходящие чемпионаты для Алексея — Испания и Италия.

О переговорах с «Локомотивом» по контракту Дмитрия Баринова и сорвавшемся переходе

— Не знаю, откуда взялся ЦСКА. Я не говорил, клуб не подтверждал. Давайте будем говорить так — интересовался большой российский клуб. Зимой я в первый раз пришёл к «Локо» и спросил у руководства про Баринова. Хотелось услышать позицию по поводу продления контракта (истекает летом 2026 года. — Прим. «Чемпионата»). На что руководство спокойно отреагировало и сказало: «Куда торопиться? Время ещё есть». Но для всех оно измеряется по-разному. Нам бы хотелось проговаривать условия. Я получил чёткий ответ: «О продлении говорить рано. Но если поступит предложение от европейского клуба в размере € 2 млн или от российского – в размере € 3 млн, то мы пойдём навстречу. И готовы отпустить за такую цену».

Позиция Димы: он не хочет уходить из «Локомотива». Если с ним продлевают соглашение, он чувствует уверенность в завтрашнем дне. Баринов — выпускник, прошедший академию и молодёжку.

Мы начали рассматривать вариант с другим клубом только из-за того, что «Локо» не планировал на тот момент продление. Конечно, такая позиция не устроит любого профессионального футболиста. В летнее трансферное окно появилось предложение от АЕКа, который «Локомотив» отклонил из-за того, что якобы не получил официальный оффер. Мы сразу сказали, что это будет самовыкуп и игрок готов заплатить сумму, о которой идёт речь. На это получили отказ от «Локо», после чего появился российский клуб. Сумма увеличилась до € 3 млн, мы обсуждали детали. Но в последний день трансферного окна «Локомотив» сказал нет. Якобы они решили продлить соглашение. Однако на сегодняшний день всё находится в той же ситуации.

Может, «Локо» не устраивают наши пожелания. Или надеются, что скоро будет играть Годяев. Возможно, совокупность факторов. Ситуация не даёт уверенности футболисту. Дима находится в статусе капитана «Локомотива». Он не бросит играть и не станет саботировать тренировки. Но это говорит об отношении к одному из лидеров. Считаю, что это не совсем правильно.

О трансфере Кристиана Рамиреса в «Локомотив»

— Приход Руденко и Бакаева — в плюс «Локомотиву». Трансфер Комличенко — спорно. Воробьёв выигрывает конкуренцию, как и у Сулейманова до этого. А приобретение Рамиреса — худший трансфер за всё окно в РПЛ. Он своим выходом уже скольких очков лишил? Сейчас он точно лидер в списке худших. Посмотрим, что будет дальше.

О переходе Антона Миранчука в «Динамо»

— «Локомотив» его не рассматривал, хотя я общался с ними. Какая может быть обида, если они сделали тогда всё, чтобы Антон не продлил контракт? Я этим вопросом занимался: там не было ни копейки подписного бонуса, агентских. Вопрос стоял в зарплате. «Локо» был готов чуть выйти за рамки, но на своих условиях.

Кроме «Динамо», никто не проявил интерес. Тут всё сложилось. Даже в сборной было видно, что Карпин видит в Миранчуке большого игрока. Если бы не он, то, возможно, и не было бы интереса от «Динамо».

О Максиме Глушенкове

— Он творческая личность. Ему нужно не только вдохновение, но и чтобы в него верили и где-то закрывали глаза на капризы. Максим — яркий игрок, дающий результат и приковывающий внимание. Надо понимать его характер, ничего не сделаешь. Находите нужные слова.