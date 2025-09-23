Как я голосовала за «Золотой мяч» от России

«Золотой мяч» вручён. Ежегодная церемония прошла накануне вечером в Париже. Лучшим среди мужчин признан вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, а среди женщин – полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати – для неё это третий трофей подряд. Как и всегда, в голосовании за эту награду принимают участие журналисты из разных стран. От России за «Золотой мяч» среди женщин голосовала я. Как так вышло? Рассказываю во всех подробностях.

Давайте знакомиться, если вы не читали мои тексты

Ульяна Лукьянченко Фото: Из личного архива Ульяны Лукьянченко

Я Ульяна Лукьянченко: веду телеграм-канал о женском футболе «Кудри Кукурельи» и пишу статьи для «Чемпионата» с 2022 года. Тогда поучаствовала в создании на портале раздела о женском футболе и подробно освещала чемпионат Европы в Англии, на котором должна была выступить сборная России. Из-за отстранения наша команда там не сыграла, тем не менее сам Евро стал прорывным – открыл новые имена, привлёк будущих постоянных зрителей женских чемпионатов, а ещё показал, что такое переполненный «Уэмбли» и как выглядит победа сборной Англии на крупном турнире (мужская команда таким похвастаться не могла).

В 2023 году в Австралии и Новой Зеландии прошёл чемпионат мира, который тоже получился интригующим и вызвал бурные последующие обсуждения. Вспоминать об этом сейчас не буду, скажу только, что самые крутые истории старалась сразу подсвечивать здесь – на «Чемпе».

Обозревать Лигу чемпионов среди женских команд я предложила профессиональной футболистке харизматичной защитнице «Зенита» Веронике Куропаткиной. Она в авторских колонках делилась мыслями о событиях в главном (и единственным до этого года) женском еврокубке. С сезона-2025/2026 к Лиге чемпионов прибавился ещё один турнир – Кубок Европы.

Кроме больших турниров, я рассказывала и о российском футболе. Здесь ставила перед собой цель раскрыть личности футболисток, которые играют в российской Суперлиге – они все интереснейшие люди. Прочитайте любое интервью в разделе «Женский футбол» – и (надеюсь) придёте к такому же выводу.

Конечно, и наш, и мировой футбол далеки от идеала – проблем безумно много, и некоторые из них ужасно демотивируют. Этим могу объяснить спад в написании текстов в этом году (зато прокомментировала матч женского Кубка Африки в паре с Владимиром Стогниенко…). Но тут случилось то, что всколыхнуло моё сердечко и заставило взбодриться. Мне пришло важное сообщение в мессенджере.

Как со мной связались из France Football

Сперва мне написала комментатор Наталья Юрина. Она сказала, что представитель издания France Football связался с ней, чтобы найти журналиста, пишущего про международный женский футбол в России. И спросила, можно ли дать мой контакт. Я подумала, что французским коллегами понадобится помощь в фактуре с каким-нибудь текстом про женский чемпионат России – и с благодарностью согласилась.

Через пару минут редактор France Football поприветствовал меня в том же мессенджере.

— Вы журналист и следите за женским футболом, да?

— Да.

— Вы следите за Лигой чемпионов, Олимпийскими играми, ЧМ, Евро, Кубком Америки, национальной лигой США, Суперлигой Англии, Лигой F в Испании и Премьер-лигой во Франции?

— Да, стараюсь ничего не пропускать где-то с 2022 года… — отвечаю, не очень понимая, зачем ему нужна такая информация.

— Супер. Мы регулярно обновляем наше жюри для голосования за «Золотой мяч»…

Далее я отлетела в стратосферу от желания написать про этот диалог всем близким. Получила всю нужную техническую информацию и пошла ждать письмо на почту. В оговоренный день оно пришло: внутри ссылка на портал для голосования, инструкция и списки кандидатов на главные индивидуальные награды года в женском футболе.

«Золотой мяч» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Как проходит голосование и что просят учитывать организаторы?

В прошлые годы от России за «Золотой мяч» среди женщин голосовал прекрасный комментатор Роман Нагучев. А сейчас наград стало больше. Теперь жюри решает не только, кто получит «Золотой мяч», но и кто заберёт другие награды – «Трофей Копа» для лучшей молодой футболистки, «Трофей Яшина» для лучшего вратаря и «Трофей Круиффа» для лучшего тренера в женском футболе. Плюс в том же голосовании надо распределить свои голоса среди номинантов на лучший клуб.

Во время оценивания просят обращать внимание на следующие критерии:

индивидуальное выступление в сезоне;

достижения клуба и сборной;

честная игра (фэйр-плей).

На «Золотой мяч» претендуют 30 номинантов. Жюри выбирает 10 игроков и расставляет их от высшего балла к низшему. Первое место в личном рейтинге голосующего получает 15 баллов, второе – 10, третье – восемь, а 10-е – один. Кто наберёт больше всего очков – тот и победит .

В номинации для голкиперов пять номинантов, и нужно выбрать двух лучших. Первое место в рейтинге конкретного жюри получит два балла, второе – один балл. Точно такой же принцип для молодых игроков, для тренеров и для клубов.

Айтана Бонмати и Родри Фото: Michel Euler/AP Photo/ТАСС

Всё голосование происходит на специальном портале со сложным url, который приходит тебе на почту. Почта используется и для верификации. Сначала распределяешь свой топ-10 номинантов на «Золотой мяч» в специальных строчках. Начинаешь вводить фамилию – тыкаешь на всплывающее окно с полным именем игрока и рядом со строкой появляется фотография. Я распечатала себе список из 30 номинированных с их статистикой и подглядывала туда, пока распределяла свой топ-10.

Когда подтверждаешь свой выбор, переходишь к следующему окну – с голосованием за лучших вратарей. Здесь нужно выбрать двух голкиперов из пяти номинированных и внести их имена в строки на первое и второе места. Далее окно с такими же строками с голосованием за лучшую молодую футболистку, затем – за тренера и в самом конце – за клуб.

Весь процесс занял у меня минут 20. Во время голосования я несколько раз останавливалась, сравнивала, меняла свой выбор, двигала игроков туда-сюда, кого-то убирала, а кого-то добавляла. И, как мне кажется сейчас, перемудрила. Однако об этом позже. Само голосование устроено так, что ты можешь несколько раз вернуться и передумать. Но когда нажимаешь финальное «отправить» – больше уже не отредактировать.

Ханна Хэмптон Фото: Thibault Camus/AP Photo/ТАСС

За кого я голосовала и почему?

Рассказывать, за кого ты голосовал, до церемонии строго запрещено. А потом выбор всех членов жюри будет опубликован в специальном выпуске журнала France Football. Там будет показано, как распределились баллы в финальном голосовании.

В предыдущие четыре года «Золотой мяч» доставался футболисткам праймовой «Барселоны» Алексии Путельяс и Айтане Бонмати (обе выиграли награду по два раза подряд). По итогам этого сезона казалось, что «Золотой мяч» уедет из Каталонии и отправится в Англию. Лигу чемпионов выиграл лондонский «Арсенал», в финале справившись как раз с «Барселоной», а прошедший летом чемпионат Европы взяла сборная Англии. Англичанки Лия Уильямсон и Алессия Руссо и испанка Мариона Кальдентей были в числе моих фаворитов.

Отличный сезон выдал и лондонский «Челси» под руководством нового главного тренера Сони Бомпастор взявший домашний требл. Персонально восхищаюсь Люси Бронз и игрой Ханны Хэмптон.

Но напомню, что жюри оценивает и индивидуальные показатели, и достижения клуба в сезоне, и навыки фэйр-плей у конкретного игрока. Например, из-за последнего пункта я не поставила Ханну Хэмптон на первое место среди вратарей, а отдала предпочтение Анн-Катрин Бергер и Чиамаке Ннадози. Как раз в дни голосования Хэмптон рассказывала в интервью, как с радостью нашла и выбросила бутылку для воды со шпаргалкой по пенальти Каталины Коль, своей соперницы в финале чемпионата Европы. Звучит подло и не очень соответствует принципам фэйр-плей. Свои шпаргалки Хэмптон наклеила прямо на предплечья.

«Барселона» в прошедшем сезоне выиграла все внутренние турниры – Лигу F, Кубок и Суперкубок Испании, впервые в своей истории проиграла «Реалу» в «эль класико» и уступила «Арсеналу» в финале Лиги чемпионов. Алексия Путельяс и Айтана Бонмати – безусловные медийные гиганты и одни из моих любимых футболисток в мире, но я очень хотела, чтобы «Золотой мяч» в этом году достался не им.

Алексия Путельяс и Айтана Бонмати Фото: Getty Images

Считаю, что справедливой была бы победа игрока из английской Суперлиги, намного более конкурентного чемпионата, чем испанская Лига F. В Англии уже взрастили сильные команды и привлекли много зрителей на трибуны. Я, правда, похулиганила и, как упомянула выше, перемудрила. Поэтому в моей финальной десятке не было Айтаны Бонмати . А вот кто был:

Лия Уильямсон, защитница «Арсенала» и капитан сборной Англии. В этом сезоне она выиграла второй Евро подряд и стала обладательницей кубка Лиги чемпионов. А ещё вернулась после разрыва «крестов» и вообще классная ролевая модель. Алессия Руссо сыграла ключевую роль в победах «Арсенала» и сборной Англии в этом сезоне (как и в предыдущих). Люси Бронз для многих защитниц пример для подражания, она присоединилась к «Челси» в начале сезона и вместе с командой выиграла английскую Суперлигу, Кубок Англии и Кубок лиги. А победный для сборной Англии Евро отыграла до конца с травмой.

Места с 4-го по 10-е даю списком без подробностей: Мариона Кальдентей, Алексия Путельяс, Каролина Грэм Хансен, Эва Пайор, Сэнди Балтимор, Кристиана Джирелли, Клои Келли.

Но выиграла Айтана Бонмати Фото: Autissier Jean Baptiste/ZUMA/ТАСС

Конечно, надо понимать, что в этом голосовании всё очень субъективно и сильно зависит от контекста. Мой выбор сейчас отличался бы от моего выбора в августе.

***

Отмечу, что в номинациях среди женщин голосуют лишь 50 журналистов, а не 100, как у мужчин. И результаты голосования большинства показывает, что, во-первых, «Золотой мяч» очень европейская история для европейских же футболистов и журналистов, а во-вторых, многие идут на поводу у медийной активности футболисток, воспринимая их как символ лучшей игры и на поле. Но мы же тут вроде бы игрока в одном отдельно взятом сезоне оцениваем, разве не так?

Частично в голосовании в разных номинациях были представлены триумфаторы Кубка Америки и Кубка Африки, которые шли параллельно с чемпионатом Европы этим летом. Но ключевое внимание, конечно, у топ-5 европейских чемпионатов, Евро и Лиги чемпионов.

ЖФК «Арсенал» получает награду Фото: Thibault Camus/AP Photo/ТАСС

Тем не менее Айтана Бонмати взяла третий «Золотой мяч» подряд. И она действительно великая, к ней вопросов нет. Примечательно, что в этом году Бонмати получила приз из рук Андреса Иньесты, её любимого футболиста и примера для подражания. У Айтаны всё ещё крутая статистика – 21+15, три трофея, выход финал Евро и финал ЛЧ. Однако её победа напоминает шутку, что, каким бы ни был сезон, «Золотой мяч» достанется Месси.

Вот итоговая десятка по результатам всех голосований от France Football.

В этом году впервые вручались другие индивидуальные трофеи и ниже их обладатели.

«Трофей Яшина» – Ханна Хэмптон, «Челси».

Я отдала свои баллы Анн-Катрин Бергер из сборной Германии и «Готэма» и Чиамаке Ннадози из «Парижа» и сборной Нигерии. Благодаря классным сейвам Ннадози Нигерия взяла 10-й Кубок Африки и прошла групповой этап без пропущенных мячей. А с «Парижем» Чиамака смогла завоевать Кубок Франции, победив «ПСЖ» в послематчевой серии пенальти. Мне кажется, это тоже важно отмечать.

Джанлуиджи Доннарумма и Ханна Хэмптон Фото: Mohammed Badra/EPA/ТАСС

«Трофей Копа» – Вики Лопес, «Барселона».

Тут мы совпали с остальными судьями, ура.

«Трофей Круиффа» – Сарина Вигман-Глоцбах, сборная Англии.

Я голосовала за Соню Бомпастор из «Челси». Сарина Вигман великая, но футбол её команды на прошедшем Евро было тяжело смотреть. Бомпастор же привела «Челси» к треблу и крутой победной серии.

Сарина Вигман Фото: IMAGO/ТАСС

Лучший клуб – «Арсенал».

Или «Челси». Опять же, если оценивать прошлый сезон, то это кажется справедливым.

«Трофей имени Герда Мюллера» — Эва Пайор, «Барселона» и сборная Польши.

Тут судьи уже ни при чём, Эва Пайор забила больше всех (46 голов) и справедливо стала лучшим бомбардиром года.

А за кого голосовали вы?