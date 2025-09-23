Как я голосовала за «Золотой мяч» от России

«Золотой мяч» вручён. Ежегодная церемония прошла накануне вечером в Париже. Лучшим среди мужчин признан вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, а среди женщин – полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати – для неё это третий трофей подряд. Как и всегда, в голосовании за эту награду принимают участие журналисты из разных стран. От России за «Золотой мяч» среди женщин голосовала я. Как так вышло? Рассказываю во всех подробностях.
- Давайте знакомиться, если вы не читали мои тексты
- Как со мной связались из France Football
- Как проходит голосование и что просят учитывать организаторы?
- За кого я голосовала и почему?
Давайте знакомиться, если вы не читали мои тексты
Ульяна Лукьянченко
Фото: Из личного архива Ульяны Лукьянченко
Я Ульяна Лукьянченко: веду телеграм-канал о женском футболе «Кудри Кукурельи» и пишу статьи для «Чемпионата» с 2022 года. Тогда поучаствовала в создании на портале раздела о женском футболе и подробно освещала чемпионат Европы в Англии, на котором должна была выступить сборная России. Из-за отстранения наша команда там не сыграла, тем не менее сам Евро стал прорывным – открыл новые имена, привлёк будущих постоянных зрителей женских чемпионатов, а ещё показал, что такое переполненный «Уэмбли» и как выглядит победа сборной Англии на крупном турнире (мужская команда таким похвастаться не могла).
В 2023 году в Австралии и Новой Зеландии прошёл чемпионат мира, который тоже получился интригующим и вызвал бурные последующие обсуждения. Вспоминать об этом сейчас не буду, скажу только, что самые крутые истории старалась сразу подсвечивать здесь – на «Чемпе».
Обозревать Лигу чемпионов среди женских команд я предложила профессиональной футболистке харизматичной защитнице «Зенита» Веронике Куропаткиной. Она в авторских колонках делилась мыслями о событиях в главном (и единственным до этого года) женском еврокубке. С сезона-2025/2026 к Лиге чемпионов прибавился ещё один турнир – Кубок Европы.
Кроме больших турниров, я рассказывала и о российском футболе. Здесь ставила перед собой цель раскрыть личности футболисток, которые играют в российской Суперлиге – они все интереснейшие люди. Прочитайте любое интервью в разделе «Женский футбол» – и (надеюсь) придёте к такому же выводу.
Конечно, и наш, и мировой футбол далеки от идеала – проблем безумно много, и некоторые из них ужасно демотивируют. Этим могу объяснить спад в написании текстов в этом году (зато прокомментировала матч женского Кубка Африки в паре с Владимиром Стогниенко…). Но тут случилось то, что всколыхнуло моё сердечко и заставило взбодриться. Мне пришло важное сообщение в мессенджере.
Как со мной связались из France Football
Сперва мне написала комментатор Наталья Юрина. Она сказала, что представитель издания France Football связался с ней, чтобы найти журналиста, пишущего про международный женский футбол в России. И спросила, можно ли дать мой контакт. Я подумала, что французским коллегами понадобится помощь в фактуре с каким-нибудь текстом про женский чемпионат России – и с благодарностью согласилась.
Через пару минут редактор France Football поприветствовал меня в том же мессенджере.
— Вы журналист и следите за женским футболом, да?
— Да.
— Вы следите за Лигой чемпионов, Олимпийскими играми, ЧМ, Евро, Кубком Америки, национальной лигой США, Суперлигой Англии, Лигой F в Испании и Премьер-лигой во Франции?
— Да, стараюсь ничего не пропускать где-то с 2022 года… — отвечаю, не очень понимая, зачем ему нужна такая информация.
— Супер. Мы регулярно обновляем наше жюри для голосования за «Золотой мяч»…
Далее я отлетела в стратосферу от желания написать про этот диалог всем близким. Получила всю нужную техническую информацию и пошла ждать письмо на почту. В оговоренный день оно пришло: внутри ссылка на портал для голосования, инструкция и списки кандидатов на главные индивидуальные награды года в женском футболе.
«Золотой мяч»
Фото: Alex Caparros/Getty Images
Как проходит голосование и что просят учитывать организаторы?
В прошлые годы от России за «Золотой мяч» среди женщин голосовал прекрасный комментатор Роман Нагучев. А сейчас наград стало больше. Теперь жюри решает не только, кто получит «Золотой мяч», но и кто заберёт другие награды – «Трофей Копа» для лучшей молодой футболистки, «Трофей Яшина» для лучшего вратаря и «Трофей Круиффа» для лучшего тренера в женском футболе. Плюс в том же голосовании надо распределить свои голоса среди номинантов на лучший клуб.
Во время оценивания просят обращать внимание на следующие критерии:
- индивидуальное выступление в сезоне;
- достижения клуба и сборной;
- честная игра (фэйр-плей).
На «Золотой мяч» претендуют 30 номинантов. Жюри выбирает 10 игроков и расставляет их от высшего балла к низшему. Первое место в личном рейтинге голосующего получает 15 баллов, второе – 10, третье – восемь, а 10-е – один. Кто наберёт больше всего очков – тот и победит.
В номинации для голкиперов пять номинантов, и нужно выбрать двух лучших. Первое место в рейтинге конкретного жюри получит два балла, второе – один балл. Точно такой же принцип для молодых игроков, для тренеров и для клубов.
Айтана Бонмати и Родри
Фото: Michel Euler/AP Photo/ТАСС
Всё голосование происходит на специальном портале со сложным url, который приходит тебе на почту. Почта используется и для верификации. Сначала распределяешь свой топ-10 номинантов на «Золотой мяч» в специальных строчках. Начинаешь вводить фамилию – тыкаешь на всплывающее окно с полным именем игрока и рядом со строкой появляется фотография. Я распечатала себе список из 30 номинированных с их статистикой и подглядывала туда, пока распределяла свой топ-10.
Когда подтверждаешь свой выбор, переходишь к следующему окну – с голосованием за лучших вратарей. Здесь нужно выбрать двух голкиперов из пяти номинированных и внести их имена в строки на первое и второе места. Далее окно с такими же строками с голосованием за лучшую молодую футболистку, затем – за тренера и в самом конце – за клуб.
Весь процесс занял у меня минут 20. Во время голосования я несколько раз останавливалась, сравнивала, меняла свой выбор, двигала игроков туда-сюда, кого-то убирала, а кого-то добавляла. И, как мне кажется сейчас, перемудрила. Однако об этом позже. Само голосование устроено так, что ты можешь несколько раз вернуться и передумать. Но когда нажимаешь финальное «отправить» – больше уже не отредактировать.
Ханна Хэмптон
Фото: Thibault Camus/AP Photo/ТАСС
За кого я голосовала и почему?
Рассказывать, за кого ты голосовал, до церемонии строго запрещено. А потом выбор всех членов жюри будет опубликован в специальном выпуске журнала France Football. Там будет показано, как распределились баллы в финальном голосовании.
В предыдущие четыре года «Золотой мяч» доставался футболисткам праймовой «Барселоны» Алексии Путельяс и Айтане Бонмати (обе выиграли награду по два раза подряд). По итогам этого сезона казалось, что «Золотой мяч» уедет из Каталонии и отправится в Англию. Лигу чемпионов выиграл лондонский «Арсенал», в финале справившись как раз с «Барселоной», а прошедший летом чемпионат Европы взяла сборная Англии. Англичанки Лия Уильямсон и Алессия Руссо и испанка Мариона Кальдентей были в числе моих фаворитов.
Отличный сезон выдал и лондонский «Челси» под руководством нового главного тренера Сони Бомпастор взявший домашний требл. Персонально восхищаюсь Люси Бронз и игрой Ханны Хэмптон.
Но напомню, что жюри оценивает и индивидуальные показатели, и достижения клуба в сезоне, и навыки фэйр-плей у конкретного игрока. Например, из-за последнего пункта я не поставила Ханну Хэмптон на первое место среди вратарей, а отдала предпочтение Анн-Катрин Бергер и Чиамаке Ннадози. Как раз в дни голосования Хэмптон рассказывала в интервью, как с радостью нашла и выбросила бутылку для воды со шпаргалкой по пенальти Каталины Коль, своей соперницы в финале чемпионата Европы. Звучит подло и не очень соответствует принципам фэйр-плей. Свои шпаргалки Хэмптон наклеила прямо на предплечья.
«Барселона» в прошедшем сезоне выиграла все внутренние турниры – Лигу F, Кубок и Суперкубок Испании, впервые в своей истории проиграла «Реалу» в «эль класико» и уступила «Арсеналу» в финале Лиги чемпионов. Алексия Путельяс и Айтана Бонмати – безусловные медийные гиганты и одни из моих любимых футболисток в мире, но я очень хотела, чтобы «Золотой мяч» в этом году достался не им.
Алексия Путельяс и Айтана Бонмати
Фото: Getty Images
Считаю, что справедливой была бы победа игрока из английской Суперлиги, намного более конкурентного чемпионата, чем испанская Лига F. В Англии уже взрастили сильные команды и привлекли много зрителей на трибуны. Я, правда, похулиганила и, как упомянула выше, перемудрила. Поэтому в моей финальной десятке не было Айтаны Бонмати. А вот кто был:
- Лия Уильямсон, защитница «Арсенала» и капитан сборной Англии. В этом сезоне она выиграла второй Евро подряд и стала обладательницей кубка Лиги чемпионов. А ещё вернулась после разрыва «крестов» и вообще классная ролевая модель.
- Алессия Руссо сыграла ключевую роль в победах «Арсенала» и сборной Англии в этом сезоне (как и в предыдущих).
- Люси Бронз для многих защитниц пример для подражания, она присоединилась к «Челси» в начале сезона и вместе с командой выиграла английскую Суперлигу, Кубок Англии и Кубок лиги. А победный для сборной Англии Евро отыграла до конца с травмой.
Места с 4-го по 10-е даю списком без подробностей: Мариона Кальдентей, Алексия Путельяс, Каролина Грэм Хансен, Эва Пайор, Сэнди Балтимор, Кристиана Джирелли, Клои Келли.
Но выиграла Айтана Бонмати
Фото: Autissier Jean Baptiste/ZUMA/ТАСС
Конечно, надо понимать, что в этом голосовании всё очень субъективно и сильно зависит от контекста. Мой выбор сейчас отличался бы от моего выбора в августе.
Отмечу, что в номинациях среди женщин голосуют лишь 50 журналистов, а не 100, как у мужчин. И результаты голосования большинства показывает, что, во-первых, «Золотой мяч» очень европейская история для европейских же футболистов и журналистов, а во-вторых, многие идут на поводу у медийной активности футболисток, воспринимая их как символ лучшей игры и на поле. Но мы же тут вроде бы игрока в одном отдельно взятом сезоне оцениваем, разве не так?
Частично в голосовании в разных номинациях были представлены триумфаторы Кубка Америки и Кубка Африки, которые шли параллельно с чемпионатом Европы этим летом. Но ключевое внимание, конечно, у топ-5 европейских чемпионатов, Евро и Лиги чемпионов.
ЖФК «Арсенал» получает награду
Фото: Thibault Camus/AP Photo/ТАСС
Тем не менее Айтана Бонмати взяла третий «Золотой мяч» подряд. И она действительно великая, к ней вопросов нет. Примечательно, что в этом году Бонмати получила приз из рук Андреса Иньесты, её любимого футболиста и примера для подражания. У Айтаны всё ещё крутая статистика – 21+15, три трофея, выход финал Евро и финал ЛЧ. Однако её победа напоминает шутку, что, каким бы ни был сезон, «Золотой мяч» достанется Месси.
Вот итоговая десятка по результатам всех голосований от France Football.
- Айтана Бонмати, «Барселона».
- Мариона Кальдентей, «Арсенал».
- Алессия Руссо, «Арсенал».
- Алексия Путельяс, «Барселона».
- Клои Келли, «Арсенал».
- Патри Гихарро, «Барселона».
- Лия Уильямсон, «Арсенал».
- Эва Пайор, «Барселона».
- Люси Бронз, «Челси».
- Ханна Хэмптон, «Челси».
В этом году впервые вручались другие индивидуальные трофеи и ниже их обладатели.
«Трофей Яшина» – Ханна Хэмптон, «Челси».
Я отдала свои баллы Анн-Катрин Бергер из сборной Германии и «Готэма» и Чиамаке Ннадози из «Парижа» и сборной Нигерии. Благодаря классным сейвам Ннадози Нигерия взяла 10-й Кубок Африки и прошла групповой этап без пропущенных мячей. А с «Парижем» Чиамака смогла завоевать Кубок Франции, победив «ПСЖ» в послематчевой серии пенальти. Мне кажется, это тоже важно отмечать.
Джанлуиджи Доннарумма и Ханна Хэмптон
Фото: Mohammed Badra/EPA/ТАСС
«Трофей Копа» – Вики Лопес, «Барселона».
Тут мы совпали с остальными судьями, ура.
«Трофей Круиффа» – Сарина Вигман-Глоцбах, сборная Англии.
Я голосовала за Соню Бомпастор из «Челси». Сарина Вигман великая, но футбол её команды на прошедшем Евро было тяжело смотреть. Бомпастор же привела «Челси» к треблу и крутой победной серии.
Сарина Вигман
Фото: IMAGO/ТАСС
Лучший клуб – «Арсенал».
Или «Челси». Опять же, если оценивать прошлый сезон, то это кажется справедливым.
«Трофей имени Герда Мюллера» — Эва Пайор, «Барселона» и сборная Польши.
Тут судьи уже ни при чём, Эва Пайор забила больше всех (46 голов) и справедливо стала лучшим бомбардиром года.
А за кого голосовали вы?