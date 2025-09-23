Топ-события среды: российские футболисты в Европе, регулярка КХЛ и волейбольный ЧМ-2025

Насыщенное 24 сентября: Чалов и Оздоев в ЛЕ, Захарян в Ла Лиге, Суперкубок Единой лиги, матчи «Локо» и «СЮ» в хоккее, а также теннис!

🏐 10:30: Италия — Бельгия, ЧМ-2025, мужчины, 1/4 финала

Интрига: ждём второй спектакль от команд!

Эти команды уже встречались на групповом этапе и выдали лучший матч турнира. Сенсационная Бельгия влюбила в себя всех, но обыграть фаворита дважды за один турнир будет сложно. Тем более что сборная Италии явно прибавляет по ходу ЧМ-2025. Эту встречу нельзя пропускать!

🎾 11:00*: Полина Кудерметова (Россия) — Мэддисон Инглис (Австралия, Q), Пекин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Полина Кудерметова в Пекине до Кенин?

Полина Кудерметова начинает борьбу на «тысячнике» в Пекине матчем с квалифаером Мэддисон Инглис из Австралии. Девушки ранее на уровне основных сеток WTA не пересекались, а будущая победительница сразится во втором круге с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин.

⚽️ 12:00: «СКА-Хабаровск» — «Родина», Кубок России, 1/32 финала

Интрига: кто пройдёт в следующий раунд Кубка?

Два клуба второго российского дивизиона встретятся друг с другом в Кубке России. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счётом 1:0. Сейчас «Родина» занимает седьмое место в таблице Первой лиги, «СКА-Хабаровск» — 11-е. Московская команда в прошлом матче проиграла «Челябинску» (0:4) и прервала серию из четырёх побед. А дальневосточный клуб одолел «Черноморец» (1:0) и набрал три очка впервые за восемь встреч.

Тренер «Челябинска» разобрал победу в матче с «Родиной»: Эксклюзив Роман Пилипчук подробно объяснил, как «Челябинску» удалось разгромить «Родину»

🥇 🚴‍♀️ 🎦 12:30: Командная гонка на время, смешанная эстафета, 41,8 км

Интрига: защитит ли Австралия титул?

На ЧМ по шоссейным гонкам пройдёт смешанная эстафета на время. Первыми старт возьмут мужчины, а завершать придётся девушкам. Маршрут дистанции — холмистый, поэтому многое будет зависеть от спринтеров в командах и тех, кому предстоит финишировать. Сильнее окажется та команда, которая выставит на гонку в Руанде наиболее сбалансированный состав. Защитит ли чемпионский титул прошлого года Австралия? Узнаем уже совсем скоро!

На ЧМ куда безопаснее, нежели на «Вуэльте»! Мэр Мадрида — о срыве финала «Вуэльты»-2025: один из печальных дней на моей памяти

🏐 15:00: Польша — Турция, ЧМ-2025, мужчины, 1/4 финала

Интрига: очередная лёгкая прогулка для Польши?

Сборная Польши дошла уже до четвертьфинала, но не сыграла пока ни с одной топовой командой. Выглядят поляки пока что не идеально, однако запас прочности у них огромный. На очереди сборная Турции, которая смотрится здесь здорово. Шанс команды Слободана Ковача в подаче — она должна лететь как никогда! Ну и давления никакого — четвертьфинал для Турции уже огромный успех. Может быть, получится и что-то большее?

🏒 15:30: «Сибирь» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: прервёт ли «Салават» серию поражений?

Уфимцы провалили начало сезона, сумев набрать всего три очка в первых шести матчах регулярки и расположившись на последнем месте Восточной конференции. «Сибирь», несмотря на недавние победы, ушла недалеко – на счету команды Вадима Епанчинцева лишь на три очка больше. «Салават» приедет в Новосибирск после четырёх поражений подряд и, вероятно, без Александра Хмелевски – шансы на перелом тенденции невелики?

🏀 17:00: «Црвена Звезда» — ЦСКА, Суперкубок Единой лиги ВТБ, 1/2 финала

Интрига: чемпион Единой лиги справится с участником Евролиги?

Предсезонная подготовка позади, настало время сезона-2025/2026. Суперкубок Единой лиги ВТБ впервые в истории проходит за пределами России — в Белграде (Сербия), отчего приковывает к себе ещё больше внимания. ЦСКА уже встречался с «Црвеной Звездой» в прошлом розыгрыше турнира, правда, тогда у него был совсем другой формат. Действующий чемпион Единой лиги и обладатель Суперкубка сумеет выйти в финал?

🏒 19:00: «Локомотив» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: чья победная серия прекратится?

В последнее время команды смотрятся вполне неплохо – «Локомотив» после двух поражений победил в трёх матчах подряд, да и «Северсталь» после успешных игр с «Барысом» и «Сибирью» улучшила свои позиции. Предстоящие соперники уже встречались в Ярославле, и тогда железнодорожники победили со счётом 4:1. Как сложится игра на этот раз?

Лидер «Локомотива» в полном порядке: Александр Радулов стал третьим игроком старше 38 лет, оформившим хет-трик в КХЛ

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: вернётся ли «Торпедо» на победный путь?

До недавнего времени подопечные дебютанта КХЛ Алексея Исакова шли без поражений, победив во всех шести матчах на старте сезона. Однако в Санкт-Петербурге нижегородцы споткнулись о «Шанхай» и теперь приедут в Минск в надежде реабилитироваться за потерю очков. Команда Дмитрия Квартальнова тоже не подарок – смогут ли лидеры Запада увезти из Беларуси победу?

Что сказал главный тренер «Торпедо» о первом поражении в сезоне? Главный тренер «Торпедо» прокомментировал первое поражение команды в сезоне

⚽️ 19:30: «Текстильщик» — «Факел», Кубок России, 1/32 финала

Интрига: споткнётся ли «Факел» в матче с клубом третьего дивизиона?

«Факел» — один из претендентов на повышение в классе. Пока воронежская команда располагается на третьей строчке в таблице Первой лиги (11 матчей, 23 очка). До первого места — три очка. Правда, команда одержала всего одну победу в пяти предыдущих встречах. А что «Текстильщик»? Он занимает четвёртое место в группе «Золото» Второй лиги. У команды всего одна победа в четырёх прошлых матчах турнира.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Динамо» продолжит приходить в себя?

Перед дальневосточным выездом дела у бело-голубых шли откровенно плохо, но две победы с «Адмиралом» и «Амуром» наверняка успокоили болельщиков команды. Попробовать продлить победную серию москвичам предстоит в матче с «Шанхаем», который только что обыграл лидера КХЛ, да и вообще успел победить и действующих чемпионов. Просто динамовцам не будет точно – справятся ли?

Алексей Кудашов установил рекорд клуба: Алексей Кудашов побил рекорд Знарка и стал самым побеждающим тренером «Динамо» в КХЛ

⚽️ 19:45: ПАОК — «Маккаби» Тель-Авив, Лига Европы, 1-й тур

Интрига: что покажут Чалов и Оздоев в матче еврокубка?

ПАОК — третья команда греческого чемпионата. В прошлом туре он впервые потерял очки в турнире — сгонял по нулям с «Панетоликосом». Интересно, как в предстоящей встрече себя проявят россияне Магомед Оздоев и Фёдор Чалов. «Маккаби» одержал четыре победы подряд в чемпионате Израиля и оказался на второй строчке в таблице. Продлит ли клуб из Тель-Авива успешную серию?

Чалов забивал в Кубке Греции, но это не помогло его команде: Гол Чалова не помог ПАОКу избежать разгромного поражения от клуба Лодыгина в Кубке Греции

🏀 20:00: «Зенит» — «Дубай», Суперкубок Единой лиги ВТБ, 1/2 финала

Интрига: как проявят себя новички «Зенита»?

«Зенит» провёл сильное межсезонье, пригласив в команду много топовых баскетболистов (Димитриевича, Роберсона, Рэндольфа, Емченко, Мартюка и других). Клуб из Санкт-Петербурга намерен побороться за победу в Единой лиге, но, скорее всего, хотел бы забрать и Суперкубок. На пути сине-бело-голубых команда, которая была создана в 2024 году, — «Дубай» пока не обладает историей, однако под Евролигу усилился очень серьёзно. Удастся ли российскому клубу одолеть представителя лучшей лиги в Европе?

⚽️ 21:45: «Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Сити», Кубок лиги, 1/16 финала

Интрига: будут ли у «Манчестер Сити» проблемы в матче с клубом третьего дивизиона?

«Сити» приедет в гости к клубу Первой лиги — третьего английского дивизиона. К слову, «Хаддерсфилд» не одержал ни одной победы в двух предыдущих матчах. «Ман Сити» на прошлой неделе обидно упустил победу во встрече АПЛ с «Арсеналом» (1:1) — пропустил в добавленное время. Пока Хосепа Гвардиолы занимает девятое место в таблице чемпионата Англии. Непривычно низко для «Манчестер Сити». Сколько клуб АПЛ накидает мячей в ворота соперника в Кубке лиги?

⚽️ 22:00: «Црвена Звезда» — «Селтик», Лига Европы, 1-й тур

Интрига: кто стартует с победы в 1-м туре ЛЕ?

Обе команды вылетели из Лиги чемпионов на стадии квалификации. «Селтик» не справился с «Кайратом» — казахстанский клуб победил в серии пенальти. А сербская команда уступила «Пафосу» (1:2, 1:1). Теперь соперники зарубятся в общем этапе Лиги Европы. «Црвена Звезда» возглавляет таблицу чемпионата Сербии — семь побед в семи матчах. А «Селтик» лидирует в шотландской лиге, хотя опережает «Хартс» только по дополнительным показателям. Кто реабилитируется за неудачу в отборе ЛЧ?

⚽️ 22:30: «Реал» Сосьедад — «Мальорка», Примера, 6-й тур

Интрига: поможет ли Захарян «Реалу Сосьедад» одержать первую победу в сезоне?

Арсен Захарян дважды подряд выходил на поле в матчах чемпионата Испании. В обоих случаях россиянина выпускали на замену на 66-й минуте. Правда, Арсен обошёлся без результативных действий, а «Реал Сосьедад» дважды проиграл. Более того, клуб из Сан-Себастьяна оказался на 18-й строчке в таблице Примере — плачевный результат. «Мальорка», как и соперник, не одержала ни одной победы в чемпионате (две ничьих, три поражения). Правда, в прошлом туре она отобрала очки у «Атлетико» (1:1).

Приятная новость для Арсена: Карпин объяснил включение Захаряна в расширенную заявку сборной на октябрьские матчи

⚽️ 22:30: «Атлетико» Мадрид — «Райо Вальекано», Примера, 6-й тур

Интрига: «Атлетико» улучшит положение в таблице Примеры?

Что происходит с «Атлетико»? Одна победа в пяти турах, 12-е место в таблице чемпионата Испании. Ужас! Мадридский клуб открывал счёт во всех пяти встречах Примеры, но набрал только шесть очков из 15 возможных. «Райо Вальекано» выиграл в 1-м туре, а потом выдал серию из четырёх матчей без побед. 14-е место в Примере — сосед «Атлетико» по таблице. Красно-белые четыре раза обыграли «Райо» в пяти прошлых встречах.