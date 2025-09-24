Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Статьи

РПЛ, таблица ошибок судей после 9-го тура, против каких команд арбитры ошибаются чаще всего, Спартак, ЦСКА, Зенит, Краснодар, Локо

Таблица ошибок судей после 9-го тура. VAR больно бьёт по аутсайдерам!
Никита Паглазов
Таблица ошибок судей после 9-го тура РПЛ
Аудио-версия:
А ещё в топе пострадавших по-прежнему «Спартак» и ЦСКА.

В МИР Российской Премьер-Лиге состоялся 9-й тур. Как прошедшие матчи провели арбитры? Были ли ошибки и сколько раз ситуацию исправил VAR? В таблице приведены данные на основе экспертизы Игоря Федотова после 9-го тура.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Итоги прошедших восьми туров:
Ошибки, допущенные судьями в 9-м туре

В 9-м туре ни один судья не совершил серьёзной ошибки, которую не исправил VAR.

Таблица ошибок судей после 9-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Спартак»30-3
ЦСКА30-3
«Акрон»10-1
«Крылья Советов»10-1
«Зенит»000
«Оренбург»000
«Локомотив»000
«Рубин»000
«Ростов»000
«Пари НН»000
«Краснодар»01+1
«Ахмат»01+1
«Сочи»01+1
«Балтика»01+1
«Динамо» Махачкала02+2
«Динамо» Москва02+2
Полный разбор судейства в 9-м туре:
Ошибки, исправленные VAR в 9-м туре

Артём Чистяков отменил пенальти в ворота «Пари НН» на 25-й минуте встречи с «Ахматом» после вмешательства VAR. А на 38-й минуте назначил 11-метровый в пользу грозненцев, пообщавшись с видеоассистентами.

Василий Казарцев отменил пенальти в ворота «Локомотива» на 90+1-й минуте матча с махачкалинским «Динамо». Работавший на VAR Ян Бобровский подсказал, что нарушение произошло до штрафной площади.

Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Сочи» во встрече с ЦСКА после обращения к VAR. Защитник южан Александр Солдатенков сыграл рукой в своей штрафной.

Алексей Сухой

Алексей Сухой

Фото: ПФК ЦСКА

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Сочи»61-5
«Пари НН»52-3
«Динамо» Махачкала30-3
«Краснодар»31-2
ЦСКА21-1
«Спартак»330
«Рубин»220
«Крылья Советов»110
«Динамо» Москва110
«Ахмат»110
«Локомотив»23+1
«Балтика»01+1
«Зенит»12+1
«Акрон»13+2
«Ростов»04+4
«Оренбург»05+5
