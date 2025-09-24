Таблица ошибок судей после 9-го тура. VAR больно бьёт по аутсайдерам!

В МИР Российской Премьер-Лиге состоялся 9-й тур. Как прошедшие матчи провели арбитры? Были ли ошибки и сколько раз ситуацию исправил VAR? В таблице приведены данные на основе экспертизы Игоря Федотова после 9-го тура.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки, допущенные судьями в 9-м туре
В 9-м туре ни один судья не совершил серьёзной ошибки, которую не исправил VAR.
Таблица ошибок судей после 9-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|3
|0
|-3
|ЦСКА
|3
|0
|-3
|«Акрон»
|1
|0
|-1
|«Крылья Советов»
|1
|0
|-1
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Ростов»
|0
|0
|0
|«Пари НН»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Ахмат»
|0
|1
|+1
|«Сочи»
|0
|1
|+1
|«Балтика»
|0
|1
|+1
|«Динамо» Махачкала
|0
|2
|+2
|«Динамо» Москва
|0
|2
|+2
Ошибки, исправленные VAR в 9-м туре
Артём Чистяков отменил пенальти в ворота «Пари НН» на 25-й минуте встречи с «Ахматом» после вмешательства VAR. А на 38-й минуте назначил 11-метровый в пользу грозненцев, пообщавшись с видеоассистентами.
Василий Казарцев отменил пенальти в ворота «Локомотива» на 90+1-й минуте матча с махачкалинским «Динамо». Работавший на VAR Ян Бобровский подсказал, что нарушение произошло до штрафной площади.
Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Сочи» во встрече с ЦСКА после обращения к VAR. Защитник южан Александр Солдатенков сыграл рукой в своей штрафной.
Алексей Сухой
Фото: ПФК ЦСКА
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Сочи»
|6
|1
|-5
|«Пари НН»
|5
|2
|-3
|«Динамо» Махачкала
|3
|0
|-3
|«Краснодар»
|3
|1
|-2
|ЦСКА
|2
|1
|-1
|«Спартак»
|3
|3
|0
|«Рубин»
|2
|2
|0
|«Крылья Советов»
|1
|1
|0
|«Динамо» Москва
|1
|1
|0
|«Ахмат»
|1
|1
|0
|«Локомотив»
|2
|3
|+1
|«Балтика»
|0
|1
|+1
|«Зенит»
|1
|2
|+1
|«Акрон»
|1
|3
|+2
|«Ростов»
|0
|4
|+4
|«Оренбург»
|0
|5
|+5