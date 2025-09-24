Таблица ошибок судей после 9-го тура. VAR больно бьёт по аутсайдерам!

А ещё в топе пострадавших по-прежнему «Спартак» и ЦСКА.

В МИР Российской Премьер-Лиге состоялся 9-й тур. Как прошедшие матчи провели арбитры? Были ли ошибки и сколько раз ситуацию исправил VAR? В таблице приведены данные на основе экспертизы Игоря Федотова после 9-го тура.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ошибки, допущенные судьями в 9-м туре

В 9-м туре ни один судья не совершил серьёзной ошибки, которую не исправил VAR.

Таблица ошибок судей после 9-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Спартак» 3 0 -3 ЦСКА 3 0 -3 «Акрон» 1 0 -1 «Крылья Советов» 1 0 -1 «Зенит» 0 0 0 «Оренбург» 0 0 0 «Локомотив» 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Ростов» 0 0 0 «Пари НН» 0 0 0 «Краснодар» 0 1 +1 «Ахмат» 0 1 +1 «Сочи» 0 1 +1 «Балтика» 0 1 +1 «Динамо» Махачкала 0 2 +2 «Динамо» Москва 0 2 +2

Ошибки, исправленные VAR в 9-м туре

Артём Чистяков отменил пенальти в ворота «Пари НН» на 25-й минуте встречи с «Ахматом» после вмешательства VAR. А на 38-й минуте назначил 11-метровый в пользу грозненцев, пообщавшись с видеоассистентами.

Василий Казарцев отменил пенальти в ворота «Локомотива» на 90+1-й минуте матча с махачкалинским «Динамо». Работавший на VAR Ян Бобровский подсказал, что нарушение произошло до штрафной площади.

Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Сочи» во встрече с ЦСКА после обращения к VAR. Защитник южан Александр Солдатенков сыграл рукой в своей штрафной.

Алексей Сухой Фото: ПФК ЦСКА

Таблица ошибок, исправленных VAR