«Барселона» всё ещё «бездомная». Клуб удивительным образом никак не вернётся на «Камп Ноу»

«Барселона» должна была начать сезон-2025/2026 на обновлённом «Камп Ноу». Однако каталонцы до сих пор не вернулись на родной стадион. Также «Барса» проведёт ближайший домашний матч Лиги чемпионов с «ПСЖ» 1 октября на «Олимпик Льюис Компанис» (играли на нём в прошлом сезоне).

«Клуб продолжает активно работать над получением необходимых разрешений для открытия «Спотифай Камп Ноу» в ближайшие месяцы. «Барселона» выражает благодарность своим членам и болельщикам за понимание и поддержку в ходе столь сложного и в то же время захватывающего процесса возвращения на новый «Спотифай Камп Ноу», — говорится в заявлении «Барселоны».

Почему возвращение домой затянулось?

В июне 2025 года «Барселона» обещала, что сыграет на обновлённом «Камп Ноу» 10 августа. На эту дату была запланирована встреча с «Комо» на Кубке Жоана Гампера. Первое время «Барса» собиралась ограничивать посещаемость – максимум 60 тысяч человек. ESPN отметил, что клуб сыграет первые три матча Примеры на выезде, а затем уже начнёт домашние встречи на «Камп Ноу». Реконструкцию при этом планировали продолжить в перерывах между играми.

«Барселона» подала документы на получение разрешений от местных властей. Однако городской совет не выдал клубу лицензию, поэтому встречу перенесли на «Эстади Йохан Круифф». Интересно, что представители Ла Лиги посещали «Камп Ноу» и оказались довольны процессом. Но каталонским властям этого оказалось недостаточно.

А по информации журналиста Алекса Пинтанеля, представители УЕФА также остались недовольны темпами строительства. «Барса» попросила дать возможность провести первые два матча Лиги чемпионов на выезде, однако клубу отказали. УЕФА же отмечал, что, пока у каталонцев нет лицензии, играть на «Камп Ноу» не позволят. Именно поэтому встреча с «ПСЖ» состоится на «Олимпик Льюис Компанис».

Жоан Лапорта Фото: Eric Alonso/Getty Images

В конце июля издание AS сообщило тревожную для болельщиков новость: «Барселона» может не вернуться на «Камп Ноу» до января 2026 года. Президент ассоциации строителей и экс-кандидат в президенты клуба Хавьер Вилахоана заявил, что из-за проблем со строительством и разрешениями открытие возможно только в начале 2026 года. Однако всё оказалось не настолько плохо. 30 июля Marca показала, что на «Камп Ноу» началась укладка газона. А в начале августа Mundo Deportivo обрадовало: «Барселоне» разрешат сыграть с «Валенсией» в первом домашнем матче сезона на «Камп Ноу» при ограничении посещаемости в 27 тысяч зрителей.

Хотя параллельно клуб на всякий случай договорился с властями об использовании «Олимпик Льюис Компанис» до конца февраля 2026 года. Позже проблема всё же возникла: разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию от городского совета так и не получили, а домашняя игра 4-го тура Примеры с «Валенсией» приближалась.

Матч «Барселоны» с «Валенсией» Фото: David Ramos/Getty Images

В итоге пришлось проводить встречу на «Эстади Йохан Круифф» (вмещает 6 тысяч человек). Для этого «Барселона» даже получила от Ла Лиги специальное разрешение, потому что по регламенту минимальная вместимость стадиона клуба Примеры должна составлять 15 тысяч человек. Вариант с «Олимпик Льюис Компанис» оказался нереальным, так как 12 сентября на стадионе уже был запланирован концерт (с «Валенсией» сыграли 14 сентября).

Разрешения на возвращение на «Камп Ноу» до сих пор нет

Пока каталонцы готовились к получению лицензии, на стадион обрушились неприятности. В конце августа «Камп Ноу» подтопило из-за ливня, вода оказалась во внутренних помещениях стадиона. А в середине сентября в соцсетях появились видео с арены, на которых запечатлены бегающие крысы.

Ещё один прецедент: УЕФА разрешил «Барселоне» заменить стадион прямо во время общего этапа Лиги чемпионов. Регламент подобное запрещает, однако ситуацию признали форс-мажором. Клубу разрешили поменять «Камп Ноу» на «Олимпик Льюис Компанис» на встречу с «ПСЖ», а затем вернуться. До этого УЕФА также поставил первым в расписании гостевой матч «Барсы» с «Ньюкаслом», хотя раньше никогда ни под кого не подстраивался. Помогают всем миром!

Первый матч на «Камп Ноу» каталонцы могли провести ещё до встречи с «ПСЖ». 28 сентября ожидалось возвращение в матче Примеры с «Реалом Сосьедад», её планировали посетить максимум 27 тысяч болельщиков. Но, по информации AS, идея провалилась – лицензирование стадиона до сих пор не пройдено. Сыграть не получится и на «Олимпик Льюис Компанис»: всё из-за шоу фейерверков, которое пройдёт возле спортивного сооружения. Представление будет завершать фестиваль La Mercè, ежегодно проводящийся в столице Каталонии.

Каталонцы уже встретились с «Хетафе» на «Эстади Йохан Круифф» (21 сентября) – победили 3:0. Скорее всего, там же пройдёт игра с «Сосьедадом». А вот после «ПСЖ» следующая домашняя встреча Примеры с «Жироной» уже должна состояться на «Камп Ноу». Как и матч 3-го тура общего этапа ЛЧ с «Олимпиакосом» (по плану).

Однако разрешения на игру на родном стадионе у «Барсы» до сих пор нет. А значит, нельзя исключать, что сериал с возвращением домой получит ещё один сценарный твист.