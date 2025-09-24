Главный трансфер чемпионата после закрытия ТО. У Далера были варианты в Испании и Германии, но он выбрал Казань.

Большой камбэк в РПЛ! Почему Кузяев — не в Европе, не в ЦСКА и отказал Черчесову?

Далер Кузяев всё же возвращается в Мир РПЛ. Два года назад полузащитник уехал в скромный «Гавр», пойдя на серьёзное понижение в зарплате (во Франции получал всего около € 500 тыс. за сезон). И вот теперь — снова Россия. По нашей информации, Кузяев в среду подпишет контракт с «Рубином» до конца сезона.

Почему Кузяев всё-таки решил вернуться в Россию? Какие были варианты в Европе? И почему именно «Рубин», а не ЦСКА или «Ахмат»? Ответы на эти вопросы — в нашем тексте.

Мог ли Кузяев остаться в Европе?

Да, и очень этого хотел. После ухода из «Гавра» Далер вёл переговоры с несколькими европейскими клубами. Так, по нашей информации, изначально фокус Кузяева и его отца, который и выполняет роль агента, был на Испанию. Дело в том, что Кузяев недавно купил себе дом именно в этой стране.

По словам наших источников, продвинутые переговоры шли, например, с «Леванте», а также с клубом Сегунды, который ставит задачу выйти в Примеру. Однако «Леванте» в итоге решил Кузяева не подписывать, а с клубом Сегунды не сумел договориться уже отец Далера. Он посчитал, что € 350 тыс. в год — недостаточная зарплата для сына, хотя важно оговориться, что для самого Кузяева вопрос денег никогда не стоял на первом месте.

Позже та же ситуация произошла с «Ганновером». Клуб Второй Бундеслиги, по нашей информации, предлагал россиянину € 400 тыс. в год, но договориться тоже не получилось.

Почему не ЦСКА и «Ахмат», а «Рубин»?

После провала переговоров с европейскими клубами вариантов у Далера почти не осталось. Да, был вялотекущий интерес от клубов с Ближнего Востока, однако дальше разговоров дело пока не пошло. Конкретный интерес к Кузяеву был от ЦСКА. Москвичам нужен игрок в центр поля после провала переговоров по Баринову.

Клуб и игрок вели активные переговоры, Далер даже прошёл медосмотр. Но, по нашей информации, его результаты не до конца устроили армейцев. Из-за этого история сошла на нет.

«Ахмат» же хотел подписать Кузяева с момента назначения Станислава Черчесова главным тренером команды. Полузащитник был практически незаменимым игроком у тренера в сборной России, позже Черчесов хотел видеть Кузяева в «Ференцвароше», поэтому интерес к Далеру был логичен.

Однако «Рубин» оказался расторопнее. Переговоры с казанцами и грозненцами Далер вёл параллельно и всё-таки определился. На решение Кузяева больше всего повлияли два фактора.

Первый — Рашид Рахимов. Далер уже работал с ним ещё в «Тереке», где и вышел на свой первый пик. Второй — Кузяев родился в Набережных Челнах. По сути, сейчас он возвращается домой.

