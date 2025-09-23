5 итогов «Золотого мяча», которые бесят

Из года в год многие возмущаются результатами голосования по «Золотому мячу». Часто можно услышать, что эта премия утратила свою авторитетность. И всё же каждый год тема эмоционально обсуждается. Споров было бы много, в каком порядке не расположились бы футболисты. Объективности здесь не существует из-за размытых критериев, но даже это не объясняет некоторые результаты голосования. И речь даже не о первом месте Усмана Дембеле, что тоже неочевидно. Больше вопросов к другим позициям.

Педри — на 11-м месте

Пожалуй, мало что так раздражает, как низкая позиция Педри. Этого футболиста долгое время воспринимали как человека, который просто может отдать классную передачу. Только вот в прошедшем сезоне он вышел на новый уровень. Испанец настолько прибавил в обороне, что стал лучшим в «Барселоне» по отборам. Причём речь как о попытках, так и об удачных отборах. Сюда же первое место в команде по заблокированным пасам/ударам соперника. Плюс существенно добавил в дриблинге. Именно у него лучший процент удачных обводок в команде (66,3% – 57 из 86) среди всех игроков «Барсы», которые шли в дриблинг больше 10 раз за сезон.

И при этом его видение поля и обостряющие передачи никуда не делись. Даже если они не становились ассистами, то всё равно стабильно приносили пользу. Педри – идеальный футболист в каком-то смысле, если не брать игру головой. Понятно, почему он не выиграл «Золотой мяч», однако 11-е место – это преступно низко для него.

Рафинья — на пятом месте

Для него существовало только два места в рейтинге – первое и второе. В каком-то смысле ещё можно понять, что Витинья оказался выше. Он – ключевой конструктор атак «ПСЖ», благодаря которому существовала вся структура команды. А вот если сравнивать атакующих футболистов, то непонятно, как бразилец оказался ниже.

В прошедшем сезоне Рафинья выдал потрясающую статистику в Лиге чемпионов, став лучше и Дембеле, и Ламина Ямаля, и всех остальных. Одновременно оказался и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом турнира (13+8). Показательно, что по системе «гол+пас» Рафинья обошёл Ямаля и в чемпионате Испании тоже. Если сравнивать с Мохамедом Салахом, то у него и египтянина лучше цифры в национальной лиге, но голосующие явно видят приоритетным турниром Лигу чемпионов. А именно там Рафинья был бесподобен.

Палмер — на восьмом месте

Кажется, нас пытаются убедить в том, что клубный ЧМ – это очень важно. Другие аргументы не прослеживаются. Да, была ещё победа «Челси» в Лиге конференций, однако это третий еврокубок, в котором клуб не встретил ни одного сопоставимого соперника. Разве что «Бетис», но и тот сильно уступает лондонцам по своим возможностям.

Самое забавное, что Коул Палмер минувший сезон провёл слабее, чем позапрошлый. Сразу после перехода в «Челси» полузащитник отыграл стабильно весь год, а во втором круге у англичанина был спад. За последние 16 туров у него лишь 1+2 по «гол+пас», да и в целом смотрелся Коул неубедительно. Получается, можно провести весьма средненький сезон, но затащить в финале КЧМ – и вот ты уже в топ-10 лучших игроков года. Странно, что Дезире Дуэ только 14-й после дубля в финале Лиги чемпионов. Хотя на самом деле должен ли Палмер вообще оказаться в топ-30, если подавляющую часть сезона оставался игроком ротации?

Винисиус — на 16-м месте

Классический пример из поговорки: сначала ты работаешь на имидж, а потом он работает на тебя. Мы знаем, насколько крут бывает Винисиус. Не просто самый яркий игрок, но и человек, который делает результат. Ещё недавно соперники «Реала» думали, как строить игру через сдерживание Вини. И это не мешало ему включать турборежим и создавать момент за моментом.

В прошедшем сезоне всё изменилось. С приходом Килиана Мбаппе бразилец перестал блистать. Скромные 11+8 в чемпионате Испании – это хуже не только, чем у Рафиньи, Роберта Левандовского, Мбаппе, но и чем у Александра Сёрлота, Айосе Переса, а также у Анте Будимира. А ещё мы помним, что «Реал» в прошедшем сезоне упустил победы и в чемпионате, и в кубке, и в Лиге чемпионов. Так чем Винисиус заслужил 16-е место в списке лучших футболистов?

Перекос в сторону нападающих

Чем ближе к атаке ты играешь, тем больше у тебя шансов на признание. Это не новая тенденция, однако она всё так же разочаровывает. Выше ожидаемого оказались в том числе Ямаль и Мбаппе. Сюда же – упомянутые Винисиус и Палмер. После того как прошлый «Золотой мяч» получил Родри, были надежды, что начнут ценить футболистов всех позиций, но перекос никуда не делся. Радует, что хотя бы Витинья попал в топ-5.

Очевидно, насколько в современном мире возросло значение соцсетей. Клиповое мышление приводит к тому, что люди ориентируются на обзоры матчей или даже просто нарезки голов, хотя это искажает восприятие футбола. Как и новости. Вечеринка с карликами? Сначала пойдёт волна хейта, потом возобладают обратные настроения, ожнако всё это вместе создаёт культ звезды. Тяжело отделять футбол от информационного поля.