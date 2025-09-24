Почему от России в «Золотом мяче» Рафинья так низко? Все подробности голосования

«Золотой мяч» по итогам сезона-2024/2025 вручили 22 сентября, однако результаты голосования резонируют до сих пор. Так что с чистой совестью подводим итоги. От России, как и всегда, голосовал журналист Константин Клещёв. Мы пообщались с ним и задали главные вопросы: кто у него на первом месте, почему так низко оказался лидер «Барсы» Рафинья и как в топ-3 попал Джанлуиджи Доннарумма?

— Как давно вы голосуете за «Золотой мяч» от России?

— С 1993 года, больше 30 лет. Каждый год, без исключений. Как на работу!

— Как France Football пришёл к вам?

— В начале 1990-х я работал в газете «Спорт-экспресс», она наполовину принадлежала французам — Groupe Amaury. Это собственник France Football и L’Equipe. Им нужен был журналист, который говорит по-французски и разбирается в футболе. До меня голосовал известный Лев Россошик, но он был универсалом — его основным видом спорта был волейбол. И он в один момент сказал мне: «Ну что я, волейболист, голосую за футболистов? Давай ты будешь?» Французам моя кандидатура подошла, и с тех пор я общался с ними, сотрудничал и принимал участие в голосовании за «Золотой мяч».

Константин Клещёв Фото: Из личного архива Константина Клещёва

— Назовите главные критерии голосования.

— Они достаточно просты. Их придумал France Football, чтобы постараться избежать субъективизма и облегчить работу членам жюри. Первое — индивидуальные достижения в течение сезона: голы, голевые передачи, какие-то интересные действия. Конечно, предпочтение отдаётся нападающим по вполне понятным и объективным причинам. Поэтому и в списке номинантов на «Золотой мяч», и в числе его обладателей чаще всего присутствуют нападающие или атакующие полузащитники. Защитники и вратари получали награду крайне редко.

Второй критерий — это трофеи, которые выиграла команда претендента на «Золотой мяч». Тоже абсолютно понятно: если команда выигрывает, скорее всего, в ней собраны лучшие на данный момент футболисты. Третий — карьера игрока. То, насколько она была яркой, длительной. И фэйр-плей по ходу этой карьеры.

— Критерии расположены по степени значимости?

— Да, всё так. Когда члены жюри получают список из 30 номинантов, сначала смотрят на первый критерий — вся статистика расписана. За какой клуб играл, сколько забивал, как играл в сборной и на каких турнирах отличался. Довольно полная информация.

— Вы должны аргументировать решение для France Football?

— Нет, не должен. Отправляешь итог своего голосования, но никаких сопроводительных материалов не отсылаешь. Твой выбор понятен: любой из претендентов достоин быть в числе лучших. Не самым лучшим, конечно — тут отдельные критерии.

— Почему вы проголосовали за Дембеле?

— Его индивидуальные показатели сравнимы с индивидуальными показателями всех его конкурентов. Рафинья, Ямаль, Салах, Витинья индивидуально многого добились в прошлом сезоне, однако Усман им мало в чём уступает. А по количеству выигранных трофеев с Дембеле могут сравниться лишь его одноклубники, потому что «ПСЖ» выиграл всё, кроме клубного чемпионата мира, где играл в финале. Карьера Дембеле была извилистой. Если бы в период его игры за «Барселону» кто-то сказал мне, что Усман станет обладателем «Золотого мяча», я бы посмеялся и сказал, что такого быть не может. Но человек нашёл свою команду, своего тренера и совершенно заслуженно получил награду.

Международное жюри состоит из 100 человек. Решение принимают журналисты, чьи страны входят в топ-100 рейтинга ФИФА. Когда голосует столько человек, результат всё равно получается более-менее объективным.

Усман Дембеле Фото: Getty Images

— Кто-то скажет, что на уровне обладателя «Золотого мяча» Дембеле провёл лишь вторую половину сезона. Имеет ли это значение?

— Представим, что бегун первую часть дистанции пробежал медленно, а на финише накатил так, что обогнал всех конкурентов и выиграл. Мы будем говорить, что он не заслужил победу? Будем считать, что Дембеле оказался тем бегуном, который долго разгонялся. Как и весь «ПСЖ». Команда заняла 15-е место на общем этапе Лиги чемпионов — главного турнира прошлого сезона. А потом обыграла половину АПЛ, в том числе и «Ливерпуль», который тогда многие считали лучшей командой мира. Неважно, что первая часть сезона у Дембеле была не такой яркой. Смотрим на табло и видим, что везде «ПСЖ» на первом месте.

— Почему Ямаль существенно выше Рафиньи и в вашем, и в итоговом списке? Статистика у бразильца лучше, карьера тоже кажется объёмнее.

— Когда мы говорим о карьере, я вспоминаю Ламина на чемпионате Европы. Хотя понятно, что в этот раз он не учитывался. Однако карьера у Ямаля, несмотря на юные годы, уже задалась. В прошлом году его признали лучшим молодым футболистом мира, в этом — тоже. Ямаль — вундеркинд, явление в футболе.

Ещё не видел итогов голосования коллег, однако наверняка многие поставили Ламина на первое или второе место. Здесь играет роль исключительность футболиста — Ямаль как явление. То, что он творит на поле, не делает никто. В том числе и Дембеле. Испанец импровизирует, выдумывает и совершает настолько неожиданные ходы, что просто за голову хватаешься. Нужно быть гением, нужно быть Месси или Роналду, чтобы творить такие вещи. И здесь Ламин вне конкуренции. Если бы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, Ямаль и Рафинья были бы главными претендентами на победу. И тогда многие отдали бы предпочтение Ламину. Но у него всё впереди — он ещё получит «Золотой мяч», сомнений в этом мало.

Рафинья и Ламин Ямаль Фото: EPA/TASS

— Рафинья почти всё время назывался главным конкурентом Дембеле, однако у вас он шестой, а по итогу — пятый. Почему так низко?

— Я посчитал, что футболисты «ПСЖ», которых поставил в топ-5 — Мендеш, Витинья, Доннарумма, Дембеле — заслуживают быть выше Рафиньи. Если вспомнить, что творил Доннарумма… Наверное, без него «ПСЖ» не выиграл бы Лигу чемпионов. Нуну Мендеш справился со всеми звёздными нападающими, которых встретил на поле. Рафинья — выдающийся игрок. И я думаю, что первая пятёрка-шестёрка рейтинга — это те футболисты, которые не сильно уступают Дембеле. Но решают детали: француз был лучшим в сильнейшей команде мира. А в «Барселоне» лучший всё-таки Ямаль, а не Рафинья. Может, кто-то обвинит меня в субъективизме, но бывают и у нас какие-то предпочтения.

— Третье место Доннаруммы в вашем списке всё-таки кажется завышенным.

— Включите запись серии пенальти с «Ливерпулем», и всё станет ясно.

— Но у него получился не самый стабильный сезон, особенно в чемпионате Франции.

— Смотрим на табло — какое место занял «ПСЖ»? А я помню, как рассуждали: Сафонов, наверное, составит конкуренцию Доннарумме, Матвей попал в команду вовремя, а итальянец допустил несколько ошибок и уже не справляется. Много всякой ерунды было сказано. Однако это человек, который в самые важные моменты выходит на пик своего мастерства. Доннарумма доказал, что сегодня он сильнейший вратарь мира.

— Можно ли сказать, что в этом году было наиболее тяжёлое и конкурентное голосование?

— Всё было очень просто в эпоху Месси и Роналду. Они были на две головы выше остальных, хотя в 2010-м мне казалось, что «Золотой мяч» должен получить Снейдер, а в 2013-м — Франк Рибери. Но слишком уж велики были авторитет и вес Роналду и Месси, предпочтение отдавали им. Когда после ЧМ-2018 в России награду получил Модрич, стало понятно, что они прошли высшие точки в своей карьере. Здесь уже стало сложновато. В какие-то годы мне казалось, что должен получать Левандовски, Бензема получил, однако мог и раньше. Круг кандидатов расширился. Помните, как все возмущались, когда Месси получил свой последний «Золотой мяч» в 2023-м? Но в главном турнире он был лучшим, от этого никуда не деться.

Выбор действительно осложняется, потому что подросло очень яркое поколение футболистов высочайшего уровня. Они с одинаковым основанием будут претендовать на «Золотой мяч» в ближайшие годы, однако прежде всего я имею в виду, конечно, нападающих: Мбаппе, Холанда, Ямаля.

— Есть мнение, что уровень претендентов на «Золотой мяч» упал.

— Если посмотреть на всю историю награды, часто побеждали достаточно неожиданные люди. Например, Майкл Оуэн в 2001-м. Не хочу умалять чьих-то достоинств, потому что обладатель «Золотого мяча» по определению выдающийся футболист. Да, Дембеле не гений в сравнении с Месси или Роналду, но он лучший в прошлом сезоне. Мы обсуждаем, не кто гений, а кто был лучшим в конкрентном сезоне. Выбираем из тех, кто есть.

— Как вы относитесь к бойкоту церемоний мадридским «Реалом»?

— Категорически отрицательно. Президент «Реала» Флорентино Перес — а он принимает решение об участии или неучастии в церемонии — сильно упал в моих глазах. Почему это произошло? В прошлом году все были уверены, что «Золотой мяч» получит Винисиус. И в «Реале», чьи футболисты много раз получали награду, ждали корреспондента France Football для интервью с Винисиусом. Однако интервью до оглашения итогов решили не делать и не послали корреспондента ни к кому. Хотя раньше могли поехать и к двум, и к трём игрокам, чтобы запутать журналистов и букмекеров. И в «Реале» решили, что Винисиус «Золотой мяч» не получит. В итоге так и вышло, но никто об этом не знал, и даже для Родри победа была колоссальным удивлением.

В «Реале» считали, что Винисиус лучший, и я с ними согласен, однако не приезжать на церемонию вручения главной награды года — в высшей степени оскорбительно как для организаторов, так и для всего футбольного сообщества. Все же приехали! Треть времени на церемонии в 2024-м была посвящена «Реалу», она готовилась полтора месяца. И были колоссальные проблемы. Перес звонил главному редактору France Football, топал ногами — целая история была. Но там не сдались и по-прежнему придерживаются принципа не допускать утечек и держать имя обладателя «Золотого мяча» в тайне.

Винисиус Жуниор Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

— Ещё одна известная история — отмена вручения «Золотого мяча» в 2020 году. Как видите эту ситуацию?

— Я принял это решение, хотя мне очень хотелось, чтобы даже в тот год «Золотой мяч» был вручён. Но тогда были уж слишком неравные критерии для оценки претендентов. Где-то чемпионат был доигран, где-то — нет. Отсутствовали чёткие границы, чёткая статистика. Как вручать «Золотой мяч», если один футболист сыграл на 10 матчей больше, а второй — на 15 меньше? Во France Football приняли решение не вручать награду. Конечно, это был потерянный год, однако тогда мы много чего потеряли из-за пандемии. Лучше забыть об этом и идти дальше.

— В последнее время премию вообще много критикуют.

— Её критикуют последние лет 30, поверьте мне. «Золотой мяч» всё время критикуют. Как в принципе можно вручать индивидуальные призы в командном виде спорта? По большому счёту это нонсенс, но тем не менее их вручают, и все ждут, кому они достанутся. Ни одну награду не ждут так, как «Золотой мяч». Французы придумали это, организовали, развили. Сначала приз вручался лучшему европейскому футболисту, выступающему в Европе, а сейчас это мировая награда, которую хочет получить каждый. Сколько бы её ни критиковали.