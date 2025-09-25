«Зенит» откажется от покупки статусных бразильцев? Вот почему это хорошая идея

Собирать талантов, а не «сытых котов» в отсутствие еврокубков и при новом лимите – это похоже на грамотный план.

Любопытные новости стали появляться относительно трансферной деятельности «Зенита», когда закрылось летнее окно в РПЛ. После перестановок в руководстве петербуржцы не подписали ни одного новичка, а в сентябре стало известно о возможных изменениях в селекционной политике экс-чемпиона России. Причём от инсайдеров в Южной Америке.

Как сообщила Trivela, в «Зените» намерены скорректировать работу на футбольном рынке Бразилии и после дорогостоящих приобретений последних лет совершать «более точечные покупки». Согласно источнику, в Санкт-Петербурге отметили летние приобретения ЦСКА (очевидно, прежде всего Матеуса Алвеса) и составили список из молодых бразильцев – новых трансферных целей. А сайт ESPN, в свою очередь, уточнил, что речь идёт о шестерых игроках моложе 21 года, так как в «Зените» хотят омолодить состав. СМИ даже назвали несколько конкретных имён.

Целью номер один для «Зенита» называют вингера «Палмейраса» Рикельме Филлипи. Ему 19 лет, и он сыграл пока только один матч за первую команду клуба из Сан-Паулу. Но впечатлял в «Палмейрасе» U20, где набрал 28+4 в 68 матчах. Играл за юношескую сборную Бразилии, в том числе на чемпионате мира U17. По данным инсайдера Жорже Николы, петербуржцы обсуждали трансфер Филлипи за € 11,9 млн с учётом бонусов.

Ещё один потенциальный новичок «Зенита» в зимнее окно – нападающий «Коринтианса» Ги Негао. Этому парню 18 лет, и у него 11 матчей за первую команду. Семь раз вышел в основе, забил уже четыре мяча и сделал одну голевую передачу. В молодёжке «Коринтианса» Негао тоже забивал немало, пару раз сыграл за сборную Бразилии U17. За Ги, согласно ESPN, петербургский клуб готов выложить € 15 млн.

Следующее имя в южноамериканском шорт-листе «Зенита» – 20-летний центральный защитник Бруно Алвес. Это воспитанник «Крузейро» и кандидат в молодёжную сборную Бразилии. Интересно, что за первую команду он пока не выступал, только попадал в заявку на несколько матчей. А в «Крузейро» U20 у него 5+2 за 51 игру, стал капитаном. Если в Санкт-Петербурге уже был Бруну Алвеш, то почему бы и Бруно Алвесу не доехать?

Однако наиболее известный молодой бразильский футболист, которого связывают с «Зенитом», – Райан из «Васко да Гама». В свои 19 лет этот вингер близок к топ-10 в списке самых результативных игроков нынешнего чемпионата Бразилии по системе «гол+пас» и провёл уже под сотню матчей за первую команду. В сезоне-2025 Райан оформил 11+1 в 41 встрече всех турниров. Талант «Васко да Гама» много играл за сборные Бразилии U17 и U20, хорошо показал себя на юношеском чемпионате мира. Соответственно, и стоимость его уже под € 20 млн.

Райан Фото: Wagner Meier/Getty Images

«Райан – футболист, обладающий огромным талантом и играющий очень сбалансированно, – сказал на днях о вингере главный тренер «Васко да Гама» Фернандо Динис, возглавлявший ранее сборную Бразилии. – Он если не самый сильный, то один из лучших в стране. А ему всего 19 лет. Мы только узнаём его потенциал, и впереди у Райана долгий путь. Редко встретишь такого игрока».

Сколько бы ни критиковали бразильских звёзд РПЛ, а именно они делают разницу. Неслучайно в прошедшем матче двух последних чемпионов «Зенита» и «Краснодара» на поле одновременно появились 10 легионеров из Бразилии – это рекорд для представителей одной страны за всю историю чемпионатов России. Но изменение петербургским клубом трансферной политики без отказа от услуг бразильцев может оказаться хорошим ходом в складывающихся обстоятельствах.

Привозить готовых игроков уровня сборной Бразилии становится всё труднее и дороже. Да и на примере Жерсона видно, что в отсутствие еврокубков звёзды воспринимают РПЛ как какую-нибудь Саудовскую Аравию, ОАЭ или Катар. Когда финансовая мотивация перевешивает спортивную, высок риск, что игрок просто превратится в «сытого кота». Это будет проблемой для клуба и Сергея Семака. А для молодых бразильцев, помимо денег, важно самоутверждаться, чтобы расти в Европе и однажды попасть в топ-лигу или хотя бы в ту же Саудовскую Аравию уехать, куда пока не зовут.

С точки зрения «Зенита» это ещё и вопрос бизнеса. Примеры Малкома, Клаудиньо или Педро, по которому тоже нынешним летом было большое предложение от «Аль-Аттихада», доказывают: клуб может серьёзно зарабатывать на перепродаже своих бразильцев в Саудовскую Аравию или Катар. Молодые ещё не такие дорогие – есть возможность их привозить в Санкт-Петербург за адекватные суммы, как в истории с Педро.

Будущий лимит на легионеров в РПЛ по схеме «6+5» только подталкивает к этому решению. Как создать максимальную конкуренцию при таких ограничениях? Пусть россияне конкурируют за место в основе с россиянами, а пять легионеров – с пятью другими легионерами на тех же позициях. Футболистов одинаково высокого уровня собрать сложно, ведь мало кто захочет сидеть на скамейке. Альтернативный вариант – молодые южноамериканцы будут подменять опытных лидеров вроде Вендела, Дугласа Сантоса или Нино, понимая, что пока не могут стабильно играть в основе из-за лимита. Но когда звёзды уйдут, их места займут уже адаптированные, созревшие и подготовленные бразильцы. Этот путь прошёл и Педро, который стал играть более заметную роль в «Зените» после продажи Клаудиньо.

Конечно, на каждого Педро может прийтись свой Роберт Ренан, однако в целом ставка на талантливую молодёжь должна дать результат. С этой философией в свои лучшие годы раскручивал бразильцев «Шахтёр», преуспевший в еврокубках. Так что зимнее трансферное окно для «Зенита» обещать быть интереснее летнего.