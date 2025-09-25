Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ, сезон-2025/2026: как Деян Станкович меняет схемы Спартака, тактика, трансферы, как влияет на игру команды

«Спартак» уже год экспериментирует со схемами. Станковичу пора остановиться
Никита Паглазов
«Спартак» уже год экспериментирует со схемами
Аудио-версия:
Комментарии
Спойлер: правда, пока чётких идей у тренера нет. И вряд ли они появятся.

«Спартак» после девяти туров МИР Российской Премьер-Лиги всего на четыре очка отстаёт от лидирующего «Краснодара». Москвичи в гонке за золотом? Маловероятно. И одна из основных проблем, которая помешает команде сейчас бороться за титул, – непостоянство. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже почти год ставит эксперименты над составом. И всё больше складывается впечатление, что серб не понимает сильных и слабых сторон своей команды.

После победного матча с «Крыльями Советов» (2:1) в 9-м туре тренер «Спартака» Ненад Сакич (заменял дисквалифицированного Станковича) ответил на вопрос о расстановке.

Ненад Сакич
Ненад Сакич
тренер «Спартака»

«Неоднократно говорил, что схемы нам не так важны — важны задачи игроков на поле в каждом конкретном матче. Всё зависит от того, какие задачи поставлены перед футболистами в каждой игре. Сегодня мы вышли в четыре защитника — это та схема, которая часто приносила нам пользу».

Действительно, схемы часто переоценены, так как в одной и той же формации роли игроков и их функции могут сильно различаться. Однако в этом и заключается проблема «Спартака»: меняется не только расстановка, но и задачи.

В сезоне-2024/2025 базисом для москвичей была схема 4-3-3. По ходу первого круга Станкович пробовал внутри неё разные сочетания (4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-4-1-1). Окей, Деян получил Эсекьеля Барко и Маркиньоса, а также находился в поиске оптимальных позиций для новичков. К концу первой части сезона всё заработало: «Спартак» сметал соперников, играл ярко и одержал шесть побед подряд (в том числе в матчах с ЦСКА, «Краснодаром» и «Локомотивом») с общим счётом 19:2. Манфред Угальде так вообще превратился в супербомбардира.

ФК Спартак Подробнее

К весне клуб должен был подойти в статусе одного из двух главных претендентов на золото (вместе с «Зенитом»). Однако зимой пошли первые ошибки: Станкович выпросил у руководства форварда АЕКа Ливая Гарсию за € 18,7 млн (самый дорогой трансфер в истории клуба). Хотя в «Спартаке» в тот момент «в огне» находился Угальде, которого конкуренция с дорогим новичком не сделала результативнее. В первой половине сезона костариканец забил 15 мячей, а после возобновления чемпионата – два. Безголевая серия составила девять игр.

Параллельно Станкович запустил карусель из экспериментов со схемой. Отчасти прибегнуть к поломке работающей системы вынудил трансфер Гарсии. Также весной резко сдали лидеры: помимо Угальде, блеклую игру стал выдавать Барко, а Ливай забил первый мяч в РПЛ лишь в 30-м туре «Химкам». Не впечатлил и другой новичок – вингер Пабло Солари. В попытках перезапустить команду Деян тасовал схемы: «Спартак» выходил в 4-4-2 с Гарсией и Угальде на острие, в 4-1-3-2 с Дуарте на левом фланге защиты и с ромбом в центре и даже пытался заигрывать с тройкой в центре обороны.

Ливай Гарсия

Ливай Гарсия

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Частой историей весной стали провальные первые таймы «Спартака» с преображением после перерыва. Станкович банально не попадал с составом/тактикой (как и в недавнем матче с «Крыльями»), исправляясь уже по ходу матча. Один из ярких примеров – встреча 25-го тура с «Акроном». «Спартак» (кстати, также без Станковича на скамейке) уступал со счётом 0:2, но всё же перевернул игру и забил победный мяч на 90+4-й минуте (3:2).

«На тот момент сложно было говорить об изменениях, потому что тяжело менять то, что работает. Это работало в конце первой части сезона, это работало во вторых таймах во время неудачного отрезка. Если вы посмотрите на составы в матчах, где «Спартак» выдавал два разных тайма, далеко не всегда в них я проводил много замен в перерыве. Одни и те же футболисты выдавали разные таймы.

Возможно, где-то стоило провести бо́льшую ротацию, но, например, с точки зрения физики «Спартак» был в очень хорошем состоянии. А на установках я всегда говорю прямо, объясняю ситуацию. Мы много говорим о давлении, концентрации, ответственности, чтобы как минимум держать уровень единоборств. Ты можешь выиграть один-два матча со счётом 1:0, действуя плохо, а потом игра возвращается. То, что мы выдавали два разных тайма практически в одном составе, меня путало. Второй тайм будто бы давал решения проблем, которые возникали до перерыва», – объяснял Станкович в интервью Спортс″.

Деян Станкович

Деян Станкович

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемионат»

Сезон-2025/2026 «Спартак» начал со схемой 4-3-3. Однако инсайдеры сообщали, что Станкович планирует переход на расстановку с тремя центральными защитниками. Клуб отпустил Алексиса Дуарте, Миэнти Абену (обоих – полноценно) и Никиту Чернова (в аренду), но взял Кристофера Ву из «Ренна» и Александера Джику из «Фенербахче». Также «Спартак» забрал у «Локомотива» универсального флангового игрока Илью Самошникова. Но главное – обновил трансферный рекорд и купил Жедсона Фернандеша у «Бешикташа» за € 20+7 млн.

Станкович получил в распоряжение отличный состав и игроков, способных решать разные задачи на поле. Небольшие проблемы есть с флангами обороны, но в остальном – классный набор исполнителей. «Спартак» совершил переход на систему с тремя центральными защитниками и ромбом в центре поля. Однако команду всё равно продолжало лихорадить. Неплохие матчи с «Зенитом» и «Рубином» смешались с безыдейными – с «Локомотивом» и «Балтикой».

Станкович пропустит месяц из-за дисквалификации. А когда ещё настолько долго отстраняли в РПЛ?
«Ответишь у меня, тварь». Кого и за что жёстко банили в российском футболе до Станковича
«Ответишь у меня, тварь». Кого и за что жёстко банили в российском футболе до Станковича

В чём всё-таки проблема? Конечно, во-первых, в привыкании. Футболисты всё ещё не адаптировались к новой расстановке. Во-вторых, не всем такое сочетание подходит: например, Эсекьель Барко не привык исполнять роль оттянутого форварда/выдвинутой «десятки». Также Станкович упорно продолжал ставить в состав Ливая и не находить место в основе для Угальде. Однако нападающий с Тринидада и Тобаго запомнился только дублем в ворота московского «Динамо». В остальном – слабая игра.

Сложилось впечатление, что Станкович просто не чувствует своих футболистов. Серб, конечно, понимал, что дела складываются не очень. Поэтому сначала на матч Кубка России с «Ростовом» (1:2), а затем и на «Крылья» команда вышла в схеме 4-3-3. Очередные метания. Хотя трансферная кампания (завершилась 11 дней назад) основывалась совсем на другом. Зачем тогда клуб взял двух иностранных центральных защитников, если будет играть в двойку? Вопросы и только вопросы.

Окей, поражение в Кубке от «Ростова» спишем на несчастный случай. Но первый тайм матча с «Крыльями Советов» – мрак. Тренер зачем-то выпустил Маркиньоса справа в атаке, а Барко вышел на позицию левого вингера. Хотя бразилец выдавал лучшие матчи слева в нападении, а аргентинец – на левом полуфланге, начиная атаки из глубины. Также Станкович ошибся с крайними защитниками: Даниила Денисова и Олега Рябчука заменили уже на 37-й минуте. И снова сюрприз! Вместо них появились вингеры Пабло Солари и Игорь Дмитриев. Хаотичные поиски продолжились.

Матч «Спартака» с «Крыльями Советов»

Матч «Спартака» с «Крыльями Советов»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемионат»

В перерыве Сакич и Станкович провели ещё две перестановки – вышли Зобнин и Угальде. Роман вышел на правый фланг обороны, Умяров, Жедсон и Барко образовали тройку в центре, а Манфред, Маркиньос и Солари – в атаке. Удивительно, но откат к оптимальной схеме прошлого сезона и основным позициям сработал! «Спартак» во втором тайме смял «Крылья», Угальде оформил дубль, москвичи забрали победу.

Вот только вряд ли стоит очаровываться этим результатом и игрой «Спартака». Наоборот, хаос от Станковича ещё сильнее склоняет к выводу, что с сербом у команды не будет стабильно положительных результатов и такого же стабильно содержательного футбола. Деян периодически способен перевернуть игру, однако непозволительно часто для претендента на топ-3 (минимум) ошибается с изначальной тактикой и ролями футболистов.

Очень важные слова про Станковича в шоу «Это футбол, брат!» сказал Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
главный тренер «Шаньхай Шэньхуа»

«Станкович – тренер, который делает ставку на селекцию, на эмоции, дух, взаимоотношения. Но вообще не делает [ставку] на тактику, систему и взаимопонимание игроков. Системной игры у «Спартака» не будет никогда, потому что тренер не делает на это ставку. Даже топовый игрок, который что-то провалит, может сесть, другой может встать, человек, который вчера смотрел игру на трибуне, может оказаться в стартовом составе, могут переходить на два или три центральных защитника. Это будет всегда, это типаж тренера. При этом игроки качественные и состав длинный. Периодически матчи будут получаться, периодически – нет, периодически лидеры будут вытаскивать, периодически – проваливаться. Поэтому попытка оценить отдельную игру вообще неважна».

«Спартак» не тратил столько ни под Массимо Карреру, ни под Доменико Тедеско, ни даже под Гильермо Абаскаля (€ 83,5 млн за три трансферных окна). Но более чем за год в России Станкович не пришёл к чёткой идее, чего же он хочет от своей команды. А появится ли она? С каждым матчем надежд всё меньше.

Подробнее объяснили про несистемный успех «Спартака» из-за замен с «Крыльями»:
Тур РПЛ решили замены. Но какие разные истории у «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара»
Тур РПЛ решили замены. Но какие разные истории у «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android