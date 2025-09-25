«Спартак» уже год экспериментирует со схемами. Станковичу пора остановиться

«Спартак» после девяти туров МИР Российской Премьер-Лиги всего на четыре очка отстаёт от лидирующего «Краснодара». Москвичи в гонке за золотом? Маловероятно. И одна из основных проблем, которая помешает команде сейчас бороться за титул, – непостоянство. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже почти год ставит эксперименты над составом. И всё больше складывается впечатление, что серб не понимает сильных и слабых сторон своей команды.

После победного матча с «Крыльями Советов» (2:1) в 9-м туре тренер «Спартака» Ненад Сакич (заменял дисквалифицированного Станковича) ответил на вопрос о расстановке.

Ненад Сакич тренер «Спартака» «Неоднократно говорил, что схемы нам не так важны — важны задачи игроков на поле в каждом конкретном матче. Всё зависит от того, какие задачи поставлены перед футболистами в каждой игре. Сегодня мы вышли в четыре защитника — это та схема, которая часто приносила нам пользу».

Действительно, схемы часто переоценены, так как в одной и той же формации роли игроков и их функции могут сильно различаться. Однако в этом и заключается проблема «Спартака»: меняется не только расстановка, но и задачи.

В сезоне-2024/2025 базисом для москвичей была схема 4-3-3. По ходу первого круга Станкович пробовал внутри неё разные сочетания (4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-4-1-1). Окей, Деян получил Эсекьеля Барко и Маркиньоса, а также находился в поиске оптимальных позиций для новичков. К концу первой части сезона всё заработало: «Спартак» сметал соперников, играл ярко и одержал шесть побед подряд (в том числе в матчах с ЦСКА, «Краснодаром» и «Локомотивом») с общим счётом 19:2. Манфред Угальде так вообще превратился в супербомбардира.

К весне клуб должен был подойти в статусе одного из двух главных претендентов на золото (вместе с «Зенитом»). Однако зимой пошли первые ошибки: Станкович выпросил у руководства форварда АЕКа Ливая Гарсию за € 18,7 млн (самый дорогой трансфер в истории клуба). Хотя в «Спартаке» в тот момент «в огне» находился Угальде, которого конкуренция с дорогим новичком не сделала результативнее. В первой половине сезона костариканец забил 15 мячей, а после возобновления чемпионата – два. Безголевая серия составила девять игр.

Параллельно Станкович запустил карусель из экспериментов со схемой. Отчасти прибегнуть к поломке работающей системы вынудил трансфер Гарсии. Также весной резко сдали лидеры: помимо Угальде, блеклую игру стал выдавать Барко, а Ливай забил первый мяч в РПЛ лишь в 30-м туре «Химкам». Не впечатлил и другой новичок – вингер Пабло Солари. В попытках перезапустить команду Деян тасовал схемы: «Спартак» выходил в 4-4-2 с Гарсией и Угальде на острие, в 4-1-3-2 с Дуарте на левом фланге защиты и с ромбом в центре и даже пытался заигрывать с тройкой в центре обороны.

Ливай Гарсия Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Частой историей весной стали провальные первые таймы «Спартака» с преображением после перерыва. Станкович банально не попадал с составом/тактикой (как и в недавнем матче с «Крыльями»), исправляясь уже по ходу матча. Один из ярких примеров – встреча 25-го тура с «Акроном». «Спартак» (кстати, также без Станковича на скамейке) уступал со счётом 0:2, но всё же перевернул игру и забил победный мяч на 90+4-й минуте (3:2).

«На тот момент сложно было говорить об изменениях, потому что тяжело менять то, что работает. Это работало в конце первой части сезона, это работало во вторых таймах во время неудачного отрезка. Если вы посмотрите на составы в матчах, где «Спартак» выдавал два разных тайма, далеко не всегда в них я проводил много замен в перерыве. Одни и те же футболисты выдавали разные таймы.

Возможно, где-то стоило провести бо́льшую ротацию, но, например, с точки зрения физики «Спартак» был в очень хорошем состоянии. А на установках я всегда говорю прямо, объясняю ситуацию. Мы много говорим о давлении, концентрации, ответственности, чтобы как минимум держать уровень единоборств. Ты можешь выиграть один-два матча со счётом 1:0, действуя плохо, а потом игра возвращается. То, что мы выдавали два разных тайма практически в одном составе, меня путало. Второй тайм будто бы давал решения проблем, которые возникали до перерыва», – объяснял Станкович в интервью Спортс″.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемионат»

Сезон-2025/2026 «Спартак» начал со схемой 4-3-3. Однако инсайдеры сообщали, что Станкович планирует переход на расстановку с тремя центральными защитниками. Клуб отпустил Алексиса Дуарте, Миэнти Абену (обоих – полноценно) и Никиту Чернова (в аренду), но взял Кристофера Ву из «Ренна» и Александера Джику из «Фенербахче». Также «Спартак» забрал у «Локомотива» универсального флангового игрока Илью Самошникова. Но главное – обновил трансферный рекорд и купил Жедсона Фернандеша у «Бешикташа» за € 20+7 млн.

Станкович получил в распоряжение отличный состав и игроков, способных решать разные задачи на поле. Небольшие проблемы есть с флангами обороны, но в остальном – классный набор исполнителей. «Спартак» совершил переход на систему с тремя центральными защитниками и ромбом в центре поля. Однако команду всё равно продолжало лихорадить. Неплохие матчи с «Зенитом» и «Рубином» смешались с безыдейными – с «Локомотивом» и «Балтикой».

В чём всё-таки проблема? Конечно, во-первых, в привыкании. Футболисты всё ещё не адаптировались к новой расстановке. Во-вторых, не всем такое сочетание подходит: например, Эсекьель Барко не привык исполнять роль оттянутого форварда/выдвинутой «десятки». Также Станкович упорно продолжал ставить в состав Ливая и не находить место в основе для Угальде. Однако нападающий с Тринидада и Тобаго запомнился только дублем в ворота московского «Динамо». В остальном – слабая игра.

Сложилось впечатление, что Станкович просто не чувствует своих футболистов. Серб, конечно, понимал, что дела складываются не очень. Поэтому сначала на матч Кубка России с «Ростовом» (1:2), а затем и на «Крылья» команда вышла в схеме 4-3-3. Очередные метания. Хотя трансферная кампания (завершилась 11 дней назад) основывалась совсем на другом. Зачем тогда клуб взял двух иностранных центральных защитников, если будет играть в двойку? Вопросы и только вопросы.

Окей, поражение в Кубке от «Ростова» спишем на несчастный случай. Но первый тайм матча с «Крыльями Советов» – мрак. Тренер зачем-то выпустил Маркиньоса справа в атаке, а Барко вышел на позицию левого вингера. Хотя бразилец выдавал лучшие матчи слева в нападении, а аргентинец – на левом полуфланге, начиная атаки из глубины. Также Станкович ошибся с крайними защитниками: Даниила Денисова и Олега Рябчука заменили уже на 37-й минуте. И снова сюрприз! Вместо них появились вингеры Пабло Солари и Игорь Дмитриев. Хаотичные поиски продолжились.

Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемионат»

В перерыве Сакич и Станкович провели ещё две перестановки – вышли Зобнин и Угальде. Роман вышел на правый фланг обороны, Умяров, Жедсон и Барко образовали тройку в центре, а Манфред, Маркиньос и Солари – в атаке. Удивительно, но откат к оптимальной схеме прошлого сезона и основным позициям сработал! «Спартак» во втором тайме смял «Крылья», Угальде оформил дубль, москвичи забрали победу.

Вот только вряд ли стоит очаровываться этим результатом и игрой «Спартака». Наоборот, хаос от Станковича ещё сильнее склоняет к выводу, что с сербом у команды не будет стабильно положительных результатов и такого же стабильно содержательного футбола. Деян периодически способен перевернуть игру, однако непозволительно часто для претендента на топ-3 (минимум) ошибается с изначальной тактикой и ролями футболистов.

Очень важные слова про Станковича в шоу «Это футбол, брат!» сказал Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий главный тренер «Шаньхай Шэньхуа» «Станкович – тренер, который делает ставку на селекцию, на эмоции, дух, взаимоотношения. Но вообще не делает [ставку] на тактику, систему и взаимопонимание игроков. Системной игры у «Спартака» не будет никогда, потому что тренер не делает на это ставку. Даже топовый игрок, который что-то провалит, может сесть, другой может встать, человек, который вчера смотрел игру на трибуне, может оказаться в стартовом составе, могут переходить на два или три центральных защитника. Это будет всегда, это типаж тренера. При этом игроки качественные и состав длинный. Периодически матчи будут получаться, периодически – нет, периодически лидеры будут вытаскивать, периодически – проваливаться. Поэтому попытка оценить отдельную игру вообще неважна».

«Спартак» не тратил столько ни под Массимо Карреру, ни под Доменико Тедеско, ни даже под Гильермо Абаскаля (€ 83,5 млн за три трансферных окна). Но более чем за год в России Станкович не пришёл к чёткой идее, чего же он хочет от своей команды. А появится ли она? С каждым матчем надежд всё меньше.