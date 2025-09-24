У Мбаппе молниеносный дубль — за три минуты! А Винисиус сотворил красивейший гол

Теперь у команды Хаби Алонсо шесть побед подряд в Ла Лиге. На этот раз пострадал «Леванте».

Хаби Алонсо на матч с «Леванте» выбрал схему 3-4-3: тройку центральных защитников составили Асенсио, Хёйсен и Франсиско Гарсия. Но даже с таким защитным набором хозяева чуть не пробили мадридцев в начале встречи.

Уже на третьей минуте Ромеро получил мяч практически перед пустыми воротами (Куртуа задержался у ближней штанги) и не попал в створ. Хозяева в целом здраво начали и находили шансы в контратаках – на 13-й минуте Адриан Де Ла Фуэнте мог открыть счёт после опасного удара с углового, однако обошлось.

Со стороны «Реала» поначалу выделялся только Мастантуоно. Аргентинец один раз опасно пробил с линии штрафной и не реализовал убойный момент на 21-й минуте: вратарь Мэттью Райан отбил мяч на ногу Франко, а тот с пары метров ударил прямо в перекладину!

Винисиус Жуниор Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

После этого Винисиусу, видимо, кто-то с трибун выкрикнул результаты вчерашнего «Золотого мяча», и машина завелась. На 28-й минуте Жуниор получил пас с правого края штрафной – и вместо примитивного навеса внешней стороной стопы закрутил в дальний угол. Райан даже не дёрнулся – никто не ожидал этого! Красотища.

Вскоре вингер записал на свой счёт результативный пас. Разогнал контратаку и увидел свободного Мастантуоно на противоположном фланге. Аргентинец наконец реализовал дальний удар – это его дебютный мяч за мадридцев. За Франко хочется только порадоваться: на старте сезона он растранжирил уйму шансов при в целом качественной игре.

На последних минутах первого тайма Вини мог оформить дубль. Фернандес протащил мяч до штрафной, сблизился с вратарём и в решающий момент отпасовал на бразильца – Райан шикарно парировал ближний удар. Больше Жуниор не забивал, однако у него всё равно уже 3+3 в Ла Лиге – неплохо для игрока ротации. Кажется, мы так и не увидим его жаркой конкуренции с Родриго за место в старте.

Второй тайм мадридцы начали гораздо увереннее. Гости привыкли к газону и практически не отдавали «Леванте» мяч. И стоило впервые отпустить соперника в контратаку, как случился гол. Ромеро вбежал в штрафную и, как казалось, опоздал с ударом – его заблокировал Хёйсен. Вот только мяч подскочил прямо в направление створа – Этта Эйонг поймал момент и сократил отставание. После этого «Реал» посыпался. Заведённые болельщики погнали «Леванте» вперёд, и те начали бить со всех возможных позиций, попутно подтягиваясь половиной состава к чужой трети.

После одного из таких рейдов в ответную контратаку выбежал уже Мбаппе. Француз, откровенно говоря, пожадничал и не отпасовал партнёрам, двигающимся рядом с ним к воротам соперника – вместо этого Килиан сам попытался завершить атаку, и заработал пенальти. 11-метровый был реализован ударом «паненкой».

Килиан Мбаппе Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Не успел матч возобновиться, как Мбаппе забил второй: Гюлер забросил Килиану на ход, а там Черепашка-ниндзя на скорости обогнал всех защитников и обвёл Райана, положив в пустой створ. После этого игра успокоилась, а «Реал» вернул владение – хотя и перестал генерировать опасные подходы к чужой штрафной, перейдя в эконом-режим.

До конца встречи единственный голевой момент «Мадрида» пришёлся в компенсированное время – Винисиус едва не перекинул вратаря «Леванте». Алонсо вряд ли будет сердиться: теперь у его команды 18 очков в шести турах.