10 главных интриг ЛЕ. Как выступят россияне, покажет ли уровень Эмери и кто фаворит?

Лигу чемпионов в этом сезоне уже оценили — пора разобрать и Лигу Европы. В прошлом году второй еврокубок запомнился новым напряжённым английским финалом и триумфом наконец-то прервавшего бестрофейный период «Тоттенхэма». А ещё были шикарный «Будё-Глимт» с непростыми для фаворитов матчами в Норвегии и уникальная игра «МЮ» с «Лионом», где команды на двоих организовали аж девять мячей. Что ждём теперь?

Что покажут россияне?

Магомед Оздоев и Фёдор Чалов Фото: ФК ПАОК

Их всего трое, причём двое — из одной команды. ПАОК Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева пробился сквозь квалификацию, и было ему непросто. Продержись австрийский «Вольфсберг» ещё пять минут, и команды били бы послематчевые пенальти. Мохамед Камара забил очень вовремя. С хорватской «Риекой» получилось гораздо проще. Тем не менее перед домашними 5:0 с голом Чалова состоялись гостевые 0:1.

Нападающий уходил из ЦСКА ради еврокубков, и календарь ПАОКа в плане силы соперников его наверняка радует: в Салоники приедут тель-авивское «Маккаби», швейцарский «Янг Бойз», норвежский «Бранн» и испанский «Бетис», состоятся статусные выезды к испанской «Сельте», французским «Лиллю» и «Лиону», а также к болгарскому «Лудогорцу». Затащит ли российская связка?

Вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков серьёзно повредил запястье ещё в июле, пропустив всю предсезонку. Когда он полноценно вернётся в строй — загадка. «Вы понимаете, для вратаря травма руки — это не то, что для полевого игрока, конечно. Форсировать здесь никто не будет. Восстановление идёт по графику, всё хорошо, Даня работает. Думаю, через недели три, максимум через месяц мы увидим его на поле. К тренировкам он вернётся пораньше, а выход на поле всё-таки будет исходить ещё из его состояния, тренер по вратарям будет решать», — говорил агент Худякова Владимир Кузьмичёв ТАСС ещё два месяца назад. В заявку футболист с тех пор не попадал.

К тому же на его место арендовали у «Фиорентины» Оливера Кристенсена. И всё же общий этап продлится до конца января. К тому моменту Даниил наверняка будет здоров. Вот с кем сыграет «Штурм»: «Мидтьюланн» (в гостях), «Рейнджерс» (дома), «Селтик» (г), «Ноттингем Форест» (д), «Панатинаикос» (г), «Црвена Звезда» (д), «Фейеноорд» (г), «Бранн» (д).

Повторит ли успех Постекоглу?

Ангелос Постекоглу с кубком Лиги Европы Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Ангелос Постекоглу привёл «Тоттенхэм» к победе в прошлом розыгрыше ЛЕ. И заходит в новый уже с «Ноттингем Форест». В Англии на новом месте австралиец пока без побед: поражения от «Арсенала» (0:3) и «Суонси» (2:3 в Кубке лиги), ничья с «Бёрнли» (1:1). Но и в сезоне-2024/2025 все его успехи пришлись совсем не на Премьер-Лигу: 17-е место говорит о многом. В истории второго еврокубка только трое тренеров сумели дважды кряду стать лучшими. Все — испанцы: Луис Моловни («Реал» в 1985-1986 годах), Хуанде Рамос («Севилья» в 2006-2007-м) и Унаи Эмери («Севилья» в 2014-2016-м). Возможно, Постекоглу пополнит почётный список?

К слову об Унаи.

Эмери снова покажет класс?

Унаи Эмери Фото: Steve Bardens/Getty Images

Эмери не только трижды подряд становился лучшим с «Севильей»: на его счету также трофей с «Вильярреалом» в сезоне-2020/2021. Испанец здорово пошумел с «Астон Виллой» в ЛЧ, добравшись до четвертьфинала и здорово понервировав там «ПСЖ» (1:3, 3:2). Теперь он возвращается в родной турнир, где успешнее его нет никого. Да и бирмингемцы по составу — одни из фаворитов. Если верить суперкомпьютеру от Optа, вообще главные с шансом в 21,6%. Правда, на старте сезона команда испытывает трудности, занимая лишь 18-е место в АПЛ. Тем не менее ЛЕ — совсем другое дело. Доказано Постекоглу. Лишь бы не уволили раньше времени.

Что выдаст «Црвена Звезда» после вылета из ЛЧ?

Наир Тикнизян Фото: Grzegorz Wajda/Getty Images

«Црвена Звезда» рвалась в ЛЧ, но неожиданно оступилась в квалификации на кипрском «Пафосе» (1:2, 1:1). Перебравшийся в Сербию Наир Тикнизян не мог сдержать слёз после обидного вылета. Ведь он сам признавался, что на трансфер в «Звезду» его во многом сподвигло участие в главном еврокубке.

Зато во втором по статусу турнире у «Црвены Звезды» шансов на плей-офф заметно больше. Соперники — «Селтик» (дома), «Порту» (в гостях), «Брага» (г), «Лилль» (д), «ФКСБ» (д), «Штурм» (г), «Мальмё» (г), «Сельта» (д). Задача не кажется невыполнимой. В помощь — звёздный новичок Марко Арнаутович. Австрийский нападающий обещал Синише Михайловичу однажды перейти в клуб из Белграда и сдержал слово.

Исправит ли турецкие неудачи Тедеско?

Доменико Тедеско Фото: Ahmad Mora/Getty Images

«Фенербахче» не прошёл в общий этап ЛЧ и сменил Жозе Моуринью на Доменико Тедеско. Бывшему тренеру «Спартака» предстоит немало работы не только в местной Суперлиге, ведь турецкие клубы — известные страдальцы в еврокубках. «Бешикташ», например, вылетел из квалификации Лиги конференций, уступив скромной швейцарской «Лозанне». А тот же «Фенер», несмотря на сильный состав, не пробивался дальше 1/8 финала ЛЕ с сезона-2012/2013 и семь заходов. Сейчас в подчинении у Тедеско Эдерсон, Милан Шкриньяр, Фред, Марко Асенсио, Талиска, Джон Дуран и Юссеф Эн-Насири — с такими звёздами можно добиться многого. Моуринью говорил, что с ним клуб будет бороться за победу в турнире. Как будто бы планка для Тедеско понятна.

Увидим ли на поздних стадиях других фаворитов?

Джан Пьеро Гасперини Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Джан Пьеро Гасперини тоже знает секрет успеха в Лиге Европы. Не зря побеждал в ней с «Аталантой», оформив «Байеру» Хаби Алонсо единственное поражение в сезоне-2023/2024. Теперь итальянский тренер рулит «Ромой», и суперкомпьютер Opta считает её вторым фаворитом турнира с шансом в 12,8%. В первых четырёх турах Серии А римляне набрали девять очков, побеждая исключительно по 1:0. Подвезёт ли Гасперини и еврокубковый прагматизм?

Последить стоит и за «Порту». По составу и опыту это тоже команда уровня ЛЧ. Только вот, чтобы туда пробиться, нужно занимать в чемпионате место выше третьего, а у «драконов» пару последних лет с этим сложности. Уж слишком сильны «Спортинг» с «Бенфикой». С нынешнего лета португальским грандом руководит 36-летний итальянец Франческо Фариоли (экс-«Ницца» и «Аякс»), и у него максимальные 18 очков в лиге. В том числе за счёт победы в матче со «Спортингом».

Серьёзного результата ждут и болельщики «Лиона». Летом клуб, несмотря на финансовые проблемы, сохранил прописку в Лиге 1, после чего выдал четыре победы в пяти матчах. Пострадал от лионцев и сильный «Марсель». Александр Ляказетт уехал на заработки в Саудовскую Аравию, Райан Шерки отправился в «Манчестер Сити», Жорж Микаутадзе — в «Вильярреал». Тем не менее команда Пауло Фонсеки держится на плаву и готова удивлять.

Вернут ли себе трон Лиги Европы испанские команды?

Антони Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Когда-то испанские команды доминировали в ЛЕ: с 2012-го по 2023-й они отдали лишь четыре трофея. Но вот два последних розыгрыша финал проходил без них. В сезоне-2024/2025 «Манчестер Юнайтед» размазал «Атлетик» в полуфинале (3:0, 4:1), годом ранее представителей Ла Лиги не было даже в четвертьфинале.

Сейчас в общий этап зашли «Бетис» и «Сельта». Парни из Виго доходили до полуфинала в сезоне-2016/2017. Повторить достижение будет крайне трудно, но вдруг? А у севильцев есть Антони, и этим всё сказано. Ну и всё-таки они действующие финалисты ЛК.

Кто пойдёт по пути «Будё-Глимт»?

Главная прелесть второстепенных еврокубков — внезапные выскочки. «Будё-Глимт» в прошлом сезоне показал — возможно всё. Кто верил, что норвежцы обыграют «Порту», «Олимпиакос», «Бешикташ» и «Лацио» и остановятся в шаге от финала? Явно немногие. Было бы неплохо увидеть ещё одну сенсацию, и прикидывать здесь расклады совершенно бесполезно. Просто ждём чуда.

Как проявят себя молодые тренеры со звёздным игроцким прошлым?

Робин ван Перси и Робби Кин Фото: Getty Images

Стоит выделить двоих: Робина ван Перси и Робби Кина. Первый прошёл все ступени в «Фейеноорде», набрался опыта в «Херенвене» и в феврале 2025-го вернулся в родную команду, поучаствовав в 1/8 финала ЛЧ и достойно уступив «Интеру». Сейчас он лидирует в Эредивизии с пятью победами и одной ничьей.

Кин поработал ассистентом в «Мидлсбро» и «Лидсе», самостоятельно потренировал тель-авивский «Маккаби» и стал чемпионом Израиля. А потом и Венгрии – с «Ференцварошем», куда устроился в январе. Их футбольные карьеры были великолепными. А что насчёт тренерских?

Кто станет лучшим бомбардиром?

Оливье Жиру Фото: Richard Pelham/Getty Images

Когда-то таковыми были представители российских клубов: зенитовцы Павел Погребняк (сезон-2007/2008) и Жулиано (сезоне-2017/2018), армеец Вагнер Лав (сезон-2008/2009). Претендентов здесь масса. Было бы круто увидеть подвиги в исполнении нестареющего Оливье Жиру, который в 38 лет продолжает штамповать голы за «Лилль» и недавно забил «Бресту» с «Монако». Явный претендент — Самуэль Агехова из «Порту», на чьём счету четыре гола в пяти матчах португальской лиги.

Крис Вуд из «Ноттингем Форест» любит огорчать соперников в Премьер-лиге, новозеландец настрелял в предыдущем сезоне 20 голов в 36 матчах. Да и в АПЛ-2025/2026 у него два гола. Возможно, раззабивается Олли Уоткинс из «Астон Виллы»? Или Эван Фергюсон из «Ромы»? Или Эрмедин Демирович из «Штутгарта»? Или кто-то малоизвестный, как Каспер Хёг из «Будё-Глимт» в сезоне-2024/2025? Угадать нереально.