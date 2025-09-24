Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 25 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: медиафутболисты против профи, «Трактор» — «Авангард» в КХЛ и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Лучший спорт 25 сентября: ЧМ по волейболу, Хачанов против Мюллера, Лига Европы, «Барса» в Примере, а также Месси в МЛС! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 25 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Нью-Йорк Сити» — «Интер Майами», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
25 сентября 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выдаст ли новый концерт Месси?

МЛС для Лео Месси – легчайший уровень. В последней встрече с «Ди-Си Юнайтед» у него дубль, ранее он огорчил «Сиэтл Саундерс», а всего у великого аргентинца 22+10 в 22 матчах. Невиданная статистика. «Нью-Йорк Сити» тоже стоит готовиться к худшему? Не факт, ведь четыре последних встречи с «Интер Майами» закончились ничьими. Да и в таблице Восточной конференции команды занимают соседние четвёртое и пятое места. С исходом здесь ясности точно нет.

Статистика МЛС
Лео отдал должное Усману Дембеле, когда того признали лучшим игроком мира:
Месси обратился к Дембеле после победы француза в голосовании за «Золотой мяч»

🎾 6:00*: Александр Мюллер (Франция) — Карен Хачанов (Россия, 5), Пекин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Пекин (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 06:00 МСК
Александр Мюллер
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: как Хачанов стартует на «пятисотнике» в Пекине?

Карен Хачанов после болезненного поражения во втором круге US Open начинает азиатскую серию турниров на «пятисотнике» в Пекине. Его первым соперником станет француз Александр Мюллер. Теннисисты ранее уже встречались один раз — в Метце-2021 сильнее оказался Хачанов. Победитель нового матча далее сразится либо с Бенжаменом Бонзи, либо с Фабианом Марожаном.

Евгений Донской помогает удерживаться россиянину удерживаться в топ-10:
«Карен — пахарь и крутой ученик». Большое интервью с тренером 1-й ракетки России Хачанова
Эксклюзив
«Карен — пахарь и крутой ученик». Большое интервью с тренером 1-й ракетки России Хачанова

🏐 10:30: Чехия — Иран, ЧМ-2025, мужчины, 1/4 финала

ЧМ-2025 (м) . 1/4 финала
25 сентября 2025, четверг. 10:30 МСК
Чехия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: самая неожиданная пара 1/4 финала

И тех, и других не ждали на этой стадии. Но где-то везение, где-то действовали выше ожиданий — и вот победитель получит шанс побороться за медали. Чехи в группе выиграли решающий матч 3:0 у Китая «на заказ» и в награду получили едва ли не слабейшего соперника в плей-офф — Тунис. Проблем не возникло. Иран же вырвал путёвку в 1/4 финала у сербов, а перед этим уже уступил, казалось, во встрече с Филиппинами и не вышел в плей-офф, однако касание сетки у блокирующего хозяев спасло команду. Кто пройдёт в исторический полуфинал?

Статистика чемпионата мира по волейболу
Без удачи на турнирном пути этих команд не обошлось:
Этот чемпионат мира по волейболу прекрасен! Групповой этап завершился мощными сенсациями
Этот чемпионат мира по волейболу прекрасен! Групповой этап завершился мощными сенсациями

🏒 12:15: «Амур» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увезут ли армейцы максимум очков с Дальнего Востока?

На самый дальний выезд в сезоне ЦСКА отправлялся с трёхматчевой серией поражений и чуть не упустил игру с «Адмиралом», но смог дожать «моряков» благодаря голу в большинстве на последних минутах. Ранее Дальний Восток стал хорошей встряской для другой московской команды – «Динамо», которое в сложных встречах добыло четыре очка из четырёх. Последуют ли армейцы примеру соседей?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Слова главного тренера после матча во Владивостоке:
Игорь Никитин оценил гостевую победу ЦСКА над «Адмиралом»

🏐 15:00: США — Болгария, ЧМ-2025, мужчины, 1/4 финала

ЧМ-2025 (м) . 1/4 финала
25 сентября 2025, четверг. 15:00 МСК
США
Не начался
Болгария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: настоящее против будущего — дуэль связующих

Два ярких связующих встретятся в 1/4 финала. Пожалуй, лучший в мире на сегодня Майка Кристенсон и будущее игры Симеон Николов. Болгары выглядят мощно, но нагрузка на Мони и его брата Александра очень высокая. Выдержат ли? У сборной США, кроме Кристенсона и Эрика Шоджи, нет больших звёзд в составе, однако Карч Кирай создал очень сбалансированную команду, которая здорово защищается. Кто пройдёт в полуфинал?

Статистика чемпионата мира по волейболу
Американцы выдали яркий матч со Словенией:
Что творит Майка Кристенсон! Практически в одиночку затащил США в четвертьфинал ЧМ-2025
Что творит Майка Кристенсон! Практически в одиночку затащил США в четвертьфинал ЧМ-2025

🏒 17:00: «Трактор» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Авангард» побеждать?

«Авангард» уже больше двух недель идёт без поражений, серия побед команды Ги Буше насчитывает уже шесть встреч. Остановит ли их «Трактор», который в последнем своём матче уступил «Спартаку» или же омичи продолжат побеждать и выйдут на первое место в конференции?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Омичи побеждают, даже несмотря на кадровые потери:
Серьёзный удар по «Авангарду». С речью выступил даже канадский тренер
Серьёзный удар по «Авангарду». С речью выступил даже канадский тренер

⚽️ 17:00: «Амкал» — «Енисей», Кубок России, 1/32 финала

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: минус ещё один представитель Медиалиги в Кубке?

Вчера из Фонбет Кубка России вылетели «БроукБойз», не совладав с саратовским «Соколом» (0:2). Теперь «Амкалу» играть с другим представителем Pari Первой лиги, и именно «Енисей» выглядит фаворитом. Да, красноярцы не побеждают вот уже в четырёх матчах кряду, но пройти представителей Медиалиги для любого профессионального клуба – дело чести. Иначе насмешек не избежать. А «Енисей» – далеко не «Квант», «Калуга» и «Салют», которых «Амкал» прошёл ранее.

Статистика Кубка России
Что творится в Первой лиге:
«Спартак» Кс — уже первый, а «Торпедо» собирается вылетать? Главное в туре Первой лиги
«Спартак» Кс — уже первый, а «Торпедо» собирается вылетать? Главное в туре Первой лиги

🏒 17:30: «Барыс» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сыграет ли Хмелевски за «Ак Барс»?

На днях состоялся главный обмен сезона – «Салават Юлаев», погрязший в долгах, отдал своего самого дорогого игрока Александра Хмелевски в «Ак Барс». Хотя сам американец хотел в Омск, и «Авангард» даже намёком успел анонсировать сделку, но в последний момент она сорвалась. Самое интересное сейчас – появится ли Хмелевски в расположении казанцев, сыграет ли за клуб или история получит продолжение?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Звёздный нападающий всё ещё может оказаться в «Авангарде»:
Хмелевски не хочет играть за «Ак Барс»? Эпопея с громким трансфером в КХЛ продолжается
Хмелевски не хочет играть за «Ак Барс»? Эпопея с громким трансфером в КХЛ продолжается

⚽️🎦 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Охдуд», Про-Лига, 4-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Охдуд
Наджран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Малкома покажет класс?

Симоне Индзаги перебрался в саудовский клуб перед этим сезоном и здорово пошумел на клубном чемпионате мира, хлопнув в плей-офф «Манчестер Сити». Но в местном чемпионате дела у него идут пока не прямо успешно: ничьи с «Аль Кадисией» и «Аль-Ахли» оставили «Аль-Хиляль» на седьмом месте. «Аль-Наср» Криштиану Роналду и «Аль-Иттихад» Карима Бензема уходят в отрыв. Позволить им сделать это нельзя. Значит, «Аль-Охдуду» несдобровать. Матч можно посмотреть у нас на сайте.

Статистика Про-Лиги
Кто из звёзд переехал летом в Саудовскую Аравию:
Итоги трансферного окна в Саудовской Аравии. Европа снова потеряла несколько звёзд
Итоги трансферного окна в Саудовской Аравии. Европа снова потеряла несколько звёзд

⚽️ 22:00: «Астон Вилла» — «Болонья», Лига Европы, 1-й тур

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эмери в родной Лиге Европы

Больше Уная Эмери Лигу Европы не выигрывал никто. У испанца три трофея с «Севильей», причём подряд, и один – с «Вильярреалом». С «Астон Виллой» и её бешеным составом взять второй еврокубок должно быть ещё проще. Да вот незадача, на старте сезона бирмингемцы барахлят и пока занимают 18-е место и находятся в зоне вылета из АПЛ. Возможно, получится отвести душу в турнире попроще? Тем более таком родном для тренера. Ну или тренеришки, если придерживаться трактовки Артёма Дзюбы.

Статистика Лиги Европы
Несмотря на проблемы Эмери, в него верят:
«Астон Вилла» приняла решение по будущему Эмери, экс-тренер «Спартака» интересен «МЮ»

⚽️ 22:00: «Ред Булл Зальцбург» — «Порту», Лига Европы, 1-й тур

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: португальцы покажут класс?

«Порту» – известный еврокубковый боец. Но вот в последних двух сезонах дела у клуба не слишком успешны: третье место в чемпионате не позволяет участвовать в Лиге чемпионов, а прошлый розыгрыш Лиги Европы принёс поражение на стадии плей-офф. Португальцы сделают всё, чтобы новый заход стал триумфальным. Их новый тренер, 36-летний Франческо Фариоли, выиграл шесть матчей из шести в лиге, в том числе у мощного «Спортинга», и останавливаться не намерен.

Статистика Лиги Европы
Теперь «Порту» будет соперничать в чемпионате с Жозе Моуринью:
Моуринью возвращается в ЛЧ! Жозе возглавит клуб, «уволивший» его из «Фенербахче»
Моуринью возвращается в ЛЧ! Жозе возглавит клуб, «уволивший» его из «Фенербахче»

⚽️ 22:30: «Овьедо» — «Барселона», Примера, 6-й тур

Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каталонцы продолжат погоню?

«Реал» идёт в Ла Лиге без осечек. Что это значит? «Барселона» должна брать максимум, потому что уже скатала ничью с «Райо Вальекано». Окажет ли сопротивление «Овьедо»? У новичка четыре поражения в пяти матчах, но не стоит относиться к нему снисходительно. «Реал Сосьедад» он обыграл: желания кусать фаворитов хватает, а при поддержке местных зрителей футболисты точно выложатся на максимум. Главное, не получать из-за этого красные, как было во встречах с «Вильярреалом» и «Хетафе».

Статистика Примеры
Сине-гранатовым придётся долго обходиться без Гави:
AS: «Барселона» была шокирована травмой Гави, игрок не вернётся до февраля
