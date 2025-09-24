Лучший спорт 25 сентября: ЧМ по волейболу, Хачанов против Мюллера, Лига Европы, «Барса» в Примере, а также Месси в МЛС! Не пропустите!

Топ-матчи четверга: медиафутболисты против профи, «Трактор» — «Авангард» в КХЛ и теннис

⚽️ 2:30: «Нью-Йорк Сити» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: выдаст ли новый концерт Месси?

МЛС для Лео Месси – легчайший уровень. В последней встрече с «Ди-Си Юнайтед» у него дубль, ранее он огорчил «Сиэтл Саундерс», а всего у великого аргентинца 22+10 в 22 матчах. Невиданная статистика. «Нью-Йорк Сити» тоже стоит готовиться к худшему? Не факт, ведь четыре последних встречи с «Интер Майами» закончились ничьими. Да и в таблице Восточной конференции команды занимают соседние четвёртое и пятое места. С исходом здесь ясности точно нет.

Лео отдал должное Усману Дембеле, когда того признали лучшим игроком мира: Месси обратился к Дембеле после победы француза в голосовании за «Золотой мяч»

🎾 6:00*: Александр Мюллер (Франция) — Карен Хачанов (Россия, 5), Пекин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Хачанов стартует на «пятисотнике» в Пекине?

Карен Хачанов после болезненного поражения во втором круге US Open начинает азиатскую серию турниров на «пятисотнике» в Пекине. Его первым соперником станет француз Александр Мюллер. Теннисисты ранее уже встречались один раз — в Метце-2021 сильнее оказался Хачанов. Победитель нового матча далее сразится либо с Бенжаменом Бонзи, либо с Фабианом Марожаном.

🏐 10:30: Чехия — Иран, ЧМ-2025, мужчины, 1/4 финала

Интрига: самая неожиданная пара 1/4 финала

И тех, и других не ждали на этой стадии. Но где-то везение, где-то действовали выше ожиданий — и вот победитель получит шанс побороться за медали. Чехи в группе выиграли решающий матч 3:0 у Китая «на заказ» и в награду получили едва ли не слабейшего соперника в плей-офф — Тунис. Проблем не возникло. Иран же вырвал путёвку в 1/4 финала у сербов, а перед этим уже уступил, казалось, во встрече с Филиппинами и не вышел в плей-офф, однако касание сетки у блокирующего хозяев спасло команду. Кто пройдёт в исторический полуфинал?

🏒 12:15: «Амур» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: увезут ли армейцы максимум очков с Дальнего Востока?

На самый дальний выезд в сезоне ЦСКА отправлялся с трёхматчевой серией поражений и чуть не упустил игру с «Адмиралом», но смог дожать «моряков» благодаря голу в большинстве на последних минутах. Ранее Дальний Восток стал хорошей встряской для другой московской команды – «Динамо», которое в сложных встречах добыло четыре очка из четырёх. Последуют ли армейцы примеру соседей?

Слова главного тренера после матча во Владивостоке: Игорь Никитин оценил гостевую победу ЦСКА над «Адмиралом»

🏐 15:00: США — Болгария, ЧМ-2025, мужчины, 1/4 финала

Интрига: настоящее против будущего — дуэль связующих

Два ярких связующих встретятся в 1/4 финала. Пожалуй, лучший в мире на сегодня Майка Кристенсон и будущее игры Симеон Николов. Болгары выглядят мощно, но нагрузка на Мони и его брата Александра очень высокая. Выдержат ли? У сборной США, кроме Кристенсона и Эрика Шоджи, нет больших звёзд в составе, однако Карч Кирай создал очень сбалансированную команду, которая здорово защищается. Кто пройдёт в полуфинал?

🏒 17:00: «Трактор» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: продолжит ли «Авангард» побеждать?

«Авангард» уже больше двух недель идёт без поражений, серия побед команды Ги Буше насчитывает уже шесть встреч. Остановит ли их «Трактор», который в последнем своём матче уступил «Спартаку» или же омичи продолжат побеждать и выйдут на первое место в конференции?

⚽️ 17:00: «Амкал» — «Енисей», Кубок России, 1/32 финала

Интрига: минус ещё один представитель Медиалиги в Кубке?

Вчера из Фонбет Кубка России вылетели «БроукБойз», не совладав с саратовским «Соколом» (0:2). Теперь «Амкалу» играть с другим представителем Pari Первой лиги, и именно «Енисей» выглядит фаворитом. Да, красноярцы не побеждают вот уже в четырёх матчах кряду, но пройти представителей Медиалиги для любого профессионального клуба – дело чести. Иначе насмешек не избежать. А «Енисей» – далеко не «Квант», «Калуга» и «Салют», которых «Амкал» прошёл ранее.

🏒 17:30: «Барыс» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сыграет ли Хмелевски за «Ак Барс»?

На днях состоялся главный обмен сезона – «Салават Юлаев», погрязший в долгах, отдал своего самого дорогого игрока Александра Хмелевски в «Ак Барс». Хотя сам американец хотел в Омск, и «Авангард» даже намёком успел анонсировать сделку, но в последний момент она сорвалась. Самое интересное сейчас – появится ли Хмелевски в расположении казанцев, сыграет ли за клуб или история получит продолжение?

⚽️🎦 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Охдуд», Про-Лига, 4-й тур

Интрига: команда Малкома покажет класс?

Симоне Индзаги перебрался в саудовский клуб перед этим сезоном и здорово пошумел на клубном чемпионате мира, хлопнув в плей-офф «Манчестер Сити». Но в местном чемпионате дела у него идут пока не прямо успешно: ничьи с «Аль Кадисией» и «Аль-Ахли» оставили «Аль-Хиляль» на седьмом месте. «Аль-Наср» Криштиану Роналду и «Аль-Иттихад» Карима Бензема уходят в отрыв. Позволить им сделать это нельзя. Значит, «Аль-Охдуду» несдобровать. Матч можно посмотреть у нас на сайте.

⚽️ 22:00: «Астон Вилла» — «Болонья», Лига Европы, 1-й тур

Интрига: Эмери в родной Лиге Европы

Больше Уная Эмери Лигу Европы не выигрывал никто. У испанца три трофея с «Севильей», причём подряд, и один – с «Вильярреалом». С «Астон Виллой» и её бешеным составом взять второй еврокубок должно быть ещё проще. Да вот незадача, на старте сезона бирмингемцы барахлят и пока занимают 18-е место и находятся в зоне вылета из АПЛ. Возможно, получится отвести душу в турнире попроще? Тем более таком родном для тренера. Ну или тренеришки, если придерживаться трактовки Артёма Дзюбы.

⚽️ 22:00: «Ред Булл Зальцбург» — «Порту», Лига Европы, 1-й тур

Интрига: португальцы покажут класс?

«Порту» – известный еврокубковый боец. Но вот в последних двух сезонах дела у клуба не слишком успешны: третье место в чемпионате не позволяет участвовать в Лиге чемпионов, а прошлый розыгрыш Лиги Европы принёс поражение на стадии плей-офф. Португальцы сделают всё, чтобы новый заход стал триумфальным. Их новый тренер, 36-летний Франческо Фариоли, выиграл шесть матчей из шести в лиге, в том числе у мощного «Спортинга», и останавливаться не намерен.

⚽️ 22:30: «Овьедо» — «Барселона», Примера, 6-й тур

Интрига: каталонцы продолжат погоню?

«Реал» идёт в Ла Лиге без осечек. Что это значит? «Барселона» должна брать максимум, потому что уже скатала ничью с «Райо Вальекано». Окажет ли сопротивление «Овьедо»? У новичка четыре поражения в пяти матчах, но не стоит относиться к нему снисходительно. «Реал Сосьедад» он обыграл: желания кусать фаворитов хватает, а при поддержке местных зрителей футболисты точно выложатся на максимум. Главное, не получать из-за этого красные, как было во встречах с «Вильярреалом» и «Хетафе».