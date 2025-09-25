У Дениса Жилмостных уже 14 голов всего за полтора сезона! А его «Спартак» — лидер Первой лиги. Знакомимся с бомбардиром поближе.

Самый забивной защитник России играет в Костроме. Статистика — чума, и это без пенальти!

«Спартак» из Костромы запрыгнул на первую строчку Лиги Pari – «Урал» и «Факел» потеряли очки и открыли команде путь наверх. Невероятный скачок: от Второй лиги до борьбы за выход в РПЛ всего за несколько месяцев.

Фирменные черты «Спартака» – эффективный прессинг, быстрые вертикальные атаки и физическая подготовка. Соперники просто не выдерживают темп новичков чемпионата. Самый яркий пример – недавняя гостевая победа в матче с «Арсеналом» (2:1). «Спартак» проигрывал 0:1, но забил два гола в заключительные 10 минут.

Костромичи – самая результативная команда лиги на данный момент: 20 голов в 11 турах. Шесть из них на счету защитника Дениса Жилмостных (лучшего бомбардира «Спартака» прямо сейчас). Воспитанник белгородского футбола удивляет второй сезон подряд – в «Золоте» Второй лиги в прошлом году забил семь мячей и добавил к этому гол «Родине» в Кубке России.

Разбираемся, откуда у «Спартака» такое оружие.

Секрет успеха – грамотные рывки и смелость

Денису Жилмостных 26 лет. Это его первый сезон на уровне Первой лиги. Начинал Денис в команде «Металлург-Оскол» из родного Старого Оскола, потом перебрался в белгородский «Салют». Летом 2023-го оказался в курском «Авангарде». Тут уже проявились черты бомбардира – четыре гола в 33 матчах. На игрока обратили внимание в Костроме.

«В «Салюте» начинал как правый защитник. Но потом перевели в центр обороны, – рассказывал Жилмостных «Чемпионату». – Эта позиция нравится намного больше. Почему? Там бегать надо меньше».

Денис Жимолостных в белгородском «Салюте» Фото: ФК «Салют» Белград

Первые туры сезона-2024/2025 Жилмостных просидел в запасе, а потом вышел в старте в матче с ивановским «Текстильщиком» (2:0) и сразу бахнул – забил и отдал голевую передачу на Илью Рубцова. С тех пор почти всегда играл в основе. Стал третьим футболистом «Спартака» по минутам на поле (2922) во всех турнирах – больше только у вратаря Михаила Гайдаша (3212) и правого фулбека Геннадия Киселёва (3417).

В начале 2025-го Жилмостных забил в трёх матчах подряд. По итогам сезона вошёл в число лучших бомбардиров команды вместе с Александром Саплиновым (8) и Рубцовым (13). «Спартак» выиграл Вторую лигу и оформил прямой промоушен.

В Первой лиге Жилмостных превратился в настоящую машину. Самый громкий хайлайт – гол почти что с центра поля в ворота «Родины» (3:1)

На втором месте – удар «ножницами» в матче с «Ротором» (2:1). Сам Денис назвал тот гол самым красивым в своей карьере на данный момент:

В последнем туре во встрече с «Чайкой» (4:2) Жилмостных вообще оформил дубль. Сначала замкнул передачу Дмитрия Садова с левого фланга:

А потом оказался первым на добивании после удара Максима Игнатьева со штрафного:

Также на счету защитника победные мячи в матчах с «Торпедо» (1:0) и «Челябинском» (2:1).

«Да просто везёт, – объясняет в интервью корреспонденту «Чемпионата» Жилмостных. – Стараюсь помогать команде. Тренеры подсказывают, как действовать на стандартах, как перемещаться по полю».

На самом деле, трудно списать 14 голов за полтора года на везение. Для сравнения: Максим Осипенко на этом же отрезке забил 11 мячей за «Ростов» и московское «Динамо». Важная деталь: все голы за «Спартак» Денис забил с игры. Никаких пенальти.

Жилмостных круто перемещается без мяча – быстро оценивает точку, в которой надо оказаться (работает как раумдойтер). Такое чутьё – редкость для защитника. Отдельный пункт – реакция на эпизоды. Денис принимает решения быстро и, по сути, интуитивно. Это делает Жилмостных опасным и непредсказуемым игроком.

Номинальный центральный защитник, однако сейчас вынужденно играет справа в обороне

В начале сезона «Спартак» потерял Киселёва – один из лидеров лёг на операцию из-за пневмоторакса. Жилмостных переместился на правый край. За классический разгон атак отвечает левый защитник Игнатьев (1+3 в 11 матчах). У Дениса более ограниченная роль – намного чаще идёт в единоборства, страхует партнёров (и это не мешает ему забивать). Входит в топ-10 среди игроков Первой лиги по количеству выигранных дуэлей.

Денис Жилмостных защитник «Спартака» из Костромы «Позиция не так важна. Главное – команда. В «Спартаке» созданы отличные условия для развития. Много тренируемся, разбираем тактику. Например, персональный прессинг. Для него нужна хорошая физическая подготовка. Борьба один в один. В общем, много работаем. Здорово, когда всё это конвертируется в набранные очки».

В качестве игрового ориентира Жилмостных выделяет Серхио Рамоса – «всегда нравилось, как играет Серхио». И признаётся в симпатиях к «Реалу». Интересно, что легендарный испанский центрдеф тоже начинал на фланге обороны – раскрылся в «Севилье» именно как крайний защитник. У Дениса есть все шансы перекрыть самый результативный год Рамоса в карьере – в сезоне-2019/2020 тот забил за «Реал» 13 голов в 44 матчах (во всех турнирах).

Под занавес трансферного окна появились слухи об интересе махачкалинского «Динамо». Жилмостных рассматривали в качестве потенциальной замены Валентину Пальцеву, который уехал в «Краснодар».

«Да, видел такие новости, – говорит Жилмостных. – Отношусь к этому спокойно. Есть «Спартак», у нас есть цель в каждом матче играть на максимум. Все мысли только об этом».

Денис Жилмостных Фото: ФК «Спартак» Кострома

Не так давно медийщики Первой лиги придумали народное голосование – предложили болельщикам выбрать кандидата на «Золотой мяч».

От «Спартака» в список внесли Жилмостных. И он занял пятое место. Наибольшее количество голосов набрал Илья Сафронов из «Ротора» – фанаты из Волгограда активно топили за своего игрока. Однако прогресс Жилмостных очевиден – всего за несколько лет Денис прошёл путь от фактически четвёртого дивизиона (времена белгородского «Салюта») до статуса одного из самых ярких футболистов «Лучшей лиги мира».

«Спартак» выдал удивительный старт, а стоимость Жилмостных на Transfermarkt подскочила до € 500 тыс. И это ещё не предел.