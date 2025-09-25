«Новый Дзюба» или российский Холанд? Что за форвард забил «Спартаку» и стал разрывать РПЛ

Прошедший тур РПЛ запомнился не только битвой «Зенита» с «Краснодаром» и другими широко обсуждавшимися событиями, но и голом нападающего «Крыльев Советов» Владимира Игнатенко. Фактурный 19-летний парень ростом 194 см забил не кому-нибудь, а «Спартаку», да ещё и в Москве! Вдобавок действительно здорово исполнил эпизод. После кросса с правого фланга мастерски сыграл на опережение, как это делают самые высококлассные центрфорварды, и пробил головой в дальний нижний угол без шансов для Александра Максименко. С рикошетом от земли – так, чтобы вратарь не сумел потащить. Для Игнатенко это уже третий гол в нынешнем сезоне РПЛ, хотя во встрече со «Спартаком» он впервые попал в основу. Откуда же взялся новый самарский бомбардир?

Магомед Адиев, возглавивший летом «Крылья Советов», отчасти вынужденно стал доверять место на поле Игнатенко. На старте чемпионата самарской команде просто не хватало центральных нападающих. Адиев ставил вперёд крупного полузащитника Амира Рахмановича, которого с флангов или с позиций инсайдов поддерживали Вадим Раков и Химми Марин либо кто-то ещё. Неопытный Игнатенко был запасным вариантом. Тренер «КС» просил подписать нового форварда, но только перед закрытием летнего окна в Самару приехал Адольфо Гайч. Аргентинец, видимо, пока совсем не в форме. В РПЛ и Кубке России он не сыграл ни минуты – просидел три матча на скамейке.

Владимир Игнатенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игнатенко стал попадать в заявку на игры чемпионата ещё в апреле, когда свои последние месяцы в Самаре дорабатывал Игорь Осинькин. Однако дебютировал Владимир в РПЛ только в июле – во встрече 2-го тура с «Пари НН». Сначала Адиев выпустил его на замену на три-четыре минуты, а затем дал нападающему 10 минут в матчах с «Балтикой» и «Ахматом». Этого времени Игнатенко хватило, чтобы забить в Грозном. После подачи углового, скидки и паса Александра Солдатенкова вдоль ворот Владимир опередил защитника «Ахмата» – ударом с левой отправил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Несмотря на свой гол, следующий тур Игнатенко посмотрел со скамейки. Шанс сыграть в РПЛ с чемпионом «Краснодаром» ему не выпал. До паузы на сборные нападающий получил ещё 10 минут с «Локомотивом». А после паузы у Владимира – две встречи и два гола. С «Сочи» он вышел на замену за четверть часа до конца при счёте 1:0 и забил в концовке с паса Ивана Олейникова. Принял мяч в штрафной, находясь спиной к воротам под опекой Солдатенкова. Отодвинул своего недавнего одноклубника, словно мебель, и пробил с правой в ближний нижний угол. Что-то из репертуара Артёма Дзюбы!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Адиеву это понравилось, и на «Спартак» он выпустил Игнатенко в основе. По словам тренера, решение было продиктовано тем, что у красно-белых большие и сильные защитники. Потребовалось «наложить силу на силу». План сработал – именно Владимир открыл счёт. Впрочем, самарцам не хватило класса, чтобы удержать победу, а подуставшего юношу поменяли на 72-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Итого у Игнатенко три гола приблизительно за 120 минут. Идеальный дебют в РПЛ. Помимо того, он провёл три матча в Кубке России (один выход в основе и два – на замены) – это ещё около 100 сыгранных минут. Там Владимир пока не забивал, но сделал голевой пас с «Краснодаром». После подачи углового и его скидки на дальнюю штангу ворота чемпиона поразил Сергей Божин.

Владимир Игнатенко нападающий «Крыльев Советов» «У меня не сносит крышу после старта в РПЛ. Я это могу сразу сказать. Спокойно двигаюсь в том же направлении. Никаких звёздных болезней не будет. Всё нормально. Я стараюсь не сильно обращать внимание на СМИ и то, что там про меня говорят. Стараюсь прибавлять в каждом матче».



Это второй год для Игнатенко во взрослом футболе. Дебютировал нападающий на профессиональном уровне в апреле 2024-го во втором дивизионе за фарм-клуб «Крыльев Советов». Поначалу не забивал, однако потом адаптировался и показал себя во Второй лиге. Набрал 7+2 в 31 встрече, при этом с первых минут выходил только восемь раз. Попутно настрелял 5+3 в 10 играх МФЛ (Молодёжной футбольной лиги).

Между тем сам Игнатенко – не самарец. Он из Крыма, родился в Симферополе. Это воспитанник детской футбольной школы «РК-Спорт», занимался у местного тренера Дмитрия Бровкина. В 2022 году Владимир отправился на просмотр в академию «Крыльев Советов», приглянулся тренерам, и его оставили. Возможно, рассмотрели в центрфорварде будущего Дзюбу или кого покруче.

«Не сказал бы, что я на кого-то ориентируюсь в европейском футболе из нападающих. Слежу в целом за нападающими с такими же качествами, как у меня – например, Дьёкереш и Холанд», – рассказал о себе Игнатенко.

В январе этого года «Крылья Советов» продлили контракт с Владимиром до лета 2027-го. Теперь после яркого старта в РПЛ нападающий получил вызов в молодёжную сборную на ближайшие товарищеские матчи с Беларусью. Продолжит в том же духе – быстро заработает предложение от топ-клуба России, если учитывать грядущий лимит. А Гайчу, кажется, совсем не фартит в РПЛ. С таким прогрессом Игнатенко арендованный у ЦСКА аргентинец может и в Самаре остаться «скамеечником».