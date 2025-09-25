«Нас убило трансферное окно». Главное разочарование на старте сезона – клуб Эмери

Как же резко сдала «Астон Вилла». Ещё весной играла в четвертьфинале Лиги чемпионов и уступила там будущему победителю турнира лишь в один мяч. Теперь же бирмингемцы идут в АПЛ в зоне вылета на 18-м месте, не одержав ни одной победы в первых пяти турах. А ещё «Вилла» вылетела из Кубка лиги от первого же соперника – «Брентфорда» – в 1/16 финала.

Прежде всего нужно сказать, что плохие результаты «Виллы» вполне заслуженны. Команда действительно выглядит невнятно по игре. Opta утверждает, что бирмингемцы вообще худшие в АПЛ по ожидаемым очкам за пять туров (xPoints – 3,2 очка).

5,1 – «Вест Хэм» (19-е место)

4,8 – «Ноттингем Форест» (15)

4,4 – «Вулверхэмптон» (20)

3,5 – «Бёрнли» (16)

3,2 – «Астон Вилла» (18).

По ожидаемым голам «Вилла» не смогла превзойти ни одного из соперников за пять туров. А единственный забитый мяч пришёлся на скромный «Сандерленд», который играл в меньшинстве.

Унаи Эмери главный тренер «Астон Виллы» «Мы играли с «Сандерлендом» не так, как я хотел. Допускали много моментов, которые начинались от вратаря соперника. У них проходили длинные передачи, подборы, угловые… Конечно же, в такой ситуации мы допускали моменты у своих ворот. Я расстроен, насколько нам некомфортно играть в нашем стиле. Иногда мы ленились в обороне. Например, когда мы пропустили. При этом у Уоткинса не было моментов. Только на последней минуте. Я сказал игрокам то же самое, что и вам. Мы должны восстановить свою индивидуальность. Обязаны вернуть уверенность в себе и показать характер».



Что творится с командой, долгое время считавшейся ориентиром для других середняков? The Athletic сообщает, что на базе «Виллы» царит напряжённая атмосфера, которая только усугубляется с каждым новым матчем без побед. Издание предполагает, что всё это тянется ещё с последнего тура прошлого сезона. Тогда с финальным свистком «Вилла» лишь из-за разницы забитых и пропущенных мячей упустила место в Лиге чемпионов. В турнире, таком важном с финансовой точки зрения.

Унаи Эмери (справа) Фото: PA Images via Getty Images

Команда Эмери едва ли не больше всех страдает из-за финансового фэйр-плей, а точнее, правила прибыльности и устойчивости (PSR). Можно взять в аренду Марко Асенсио и Маркуса Рэшфорда, тренер даже их оживит, но у команды нет возможности сохранить футболистов. Этим летом из-за финансовых ограничений «Вилла» упускала свои приоритетные цели на трансферном рынке. Футболисты, которые находились в команде, не понимали, останутся в Бирмингеме или уйдут.

Трансфер Эмилиано Мартинеса в «МЮ» сорвался в последний момент. Судя по интервью тренера, его раздражала эта тема. На три вопроса о Мартинесе он ответил просто двумя словами «Марко Бизот» – это имя и фамилия второго вратаря, который выходил в основе, пока аргентинец был в подвешенном состоянии. Заработать на трансфере Мартинеса не удалось. В середине августа клубу пришлось продать в «Ньюкасл» 24-летнего Джейкоба Рэмзи – воспитанника «Виллы», которого так любили местные фанаты. Причём выручить за него получилось лишь £ 39 млн, что не так много по меркам АПЛ. В «Ньюкасле» понимали: «Вилла» настолько нуждается в деньгах, что согласится и на эту сумму.

Джейкоб Рэмзи – игрок «Астон Виллы» Фото: Newcastle United via Getty Images

Хотя в целом у команды минимальные изменения в составе. Есть факт, в который тяжело поверить: в последнем туре АПЛ у «Виллы» в основном составе вышли 9 из 11 футболистов, которые находились в команде ещё до прихода Эмери. А он был назначен почти три года назад – в октябре-2022. Отсутствие кадровой эволюции называют главной причиной спада. На Transfermarkt можно обнаружить, что у «Виллы» самый короткий список футболистов – 23 человека. И это не случайность, а результат экономического положения клуба. Пришлось брать свободным агентом Виктора Линделёфа, который оказался не нужен «МЮ». При этом шведа ещё и вынужденно выпустили не защитником, а в центр поля из-за травм хавбеков.

По информации The Times, этим летом «Астон Вилла» с самого начала стремилась скорее заработать, нежели усилиться. Согласно данным Swiss Ramble, зарплатный фонд клуба в сезоне-2023/2024 превысил £ 250 млн. А это 91% от всех доходов, что является жутким показателем. Отчётности за сезон-2024/2025 ещё нет, но едва ли проблему удалось решить. Особенно учитывая высказывание защитника «Виллы» Эзри Консы, который две недели назад заявил: «Нас убило это трансферное окно».

Эзри Конса Фото: Aston Villa FC via Getty Images

Напрашивались какие-то решения руководства. И на этой неделе стало известно об уходе спортивного директора Мончи. Ожидаемо никто не стал трогать главного тренера, с которым в первую очередь связывают последние успехи команды. The Athletic сообщает, что для сотрудников клуба стало сюрпризом увольнение Мончи – его контракт был рассчитан до конца сезона с опцией продления. Игроков официально уведомили об этом во вторник утром, как раз когда в клуб прибыл новый спортивный директор Роберто Олабе. Такая быстрая перестановка подчёркивает, что решение об увольнении Мончи не было спонтанным. Сообщалось, что в последнее время он значительно реже стал появляться на базе.

Олабе – человек, долго и весьма успешно работавший в «Реале Сосьедад». Через этого спортивного директора прошли многие игроки АПЛ. Тут не только очевидные имена вроде Александера Исака, Микеля Мерино, Мартина Эдегора и Мартина Субименди. К этому списку можно добавить и Мойсеса Кайседо, потому что Олабе возглавлял отдел спортивной стратегии в эквадорском «Индепендьенте».

Правда, приглашать новых футболистов «Вилла» теперь сможет не раньше зимы, а начинать побеждать нужно уже сейчас. И вроде бы в Лиге Европы должны быть вполне подходящие соперники, но в первом матче основного этапа ЛЕ «Астон Вилле» играть с «Болоньей».