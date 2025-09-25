В РПЛ мощно начали форварды-новички. Как «Рубин» и Махачкала нашли своих спасителей?

В 9-м туре чемпионата забили два нападающих, подписанных в последний день летнего трансферного окна. Жак-Жюльен Сиве из «Рубина» отметил дебют в РПЛ голом «Акрону» в Самаре, а Миро из махачкалинского «Динамо» – мячом в ворота «Локомотива». Причём в обоих случаях легионеры спасли свои команды от поражения. Есть повод поближе познакомиться с французским и ангольским новичками. Они действительно такие крутые бомбардиры?

Сиве приехал в Россию из Франции. Правда, не из Лиги 1, а из Лиги 2. По информации Transfermarkt, казанский клуб заплатит за 24-летнего игрока € 2,5 млн. Контракт – на четыре года. После матча с «Акроном» (2:2), в котором Жак-Жюльен вытащил для команды ничью на 86-й минуте, главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал характеристику нападающему:

«Вы обратили внимание, сколько он навязывает борьбы, возвращается назад, как он открывается вперёд. Ему нужно ещё притереться, какие-то моменты понять, нам нужна пауза, чтобы с ним отрабатывать взаимодействие впереди, в каких моментах открываться, когда это делать под мяч. Габаритность и объём работы – это его положительные качества».

Игра «Рубина» Рахимова – это про физику, бег и борьбу. Судя по словам тренера казанцев, Сиве идеально подходит под его футбол. Кстати, свой дебютный гол в РПЛ Жак-Жюльен как раз забил в силовой манере. После кросса и скидки продавил опекуна и нанёс точный удар головой. Всего за 90 минут француз поучаствовал в 12 единоборствах и выиграл половину из них – довольно высокий показатель для игрока атаки.

У Сиве камерунские корни, однако родился и вырос он во Франции. В возрасте восьми лет потерял отца – его и брата воспитывал отчим. Мать работала горничной в отелях. Футболом Жак-Жюльен стал заниматься довольно поздно, только в 11 лет. Причём три года был левым защитником, пока парня наконец не перевели в атаку.

Начинал Сиве в «Дижоне», где и сыграл все свои пять матчей в Лиге 1. Ему потребовалось несколько лет, чтобы пробиться из фарм-клуба в основу, а на финише сезона-2020/2021 на тот момент почти 20-летний нападающий дебютировал в элите. «Дижон» вылетал – молодому таланту дали попробовать вкус большого футбола. Кстати, в своей первой игре Жак-Жюльен пересёкся с Александром Головиным. Однако ни «Монако», ни остальным четырём командам Сиве не забил.

Потом форвард по прозвищу Жужу застрял на нижних этажах французского футбола, так как «Дижон» не продлил с ним контракт из-за травм. А в январе 2023 года Сиве оказался в «Генгаме» из Лиги 2. Первое время и там не радовал результативностью, однако прошедший сезон-2024/2025 стал переломным. Жак-Жюльен набрал 11+2 в 28 встречах и ещё пару мячей положил в Кубке Франции. В какой-то момент включился даже в борьбу за титул лучшего бомбардира второго дивизиона. Благодаря резкому прорыву Сиве обратил на себя внимание скаутов более солидных клубов, в том числе из Лиги 1. «Он уйдёт – это 100%», – говорили в «Генгаме». Форвард действительно уехал, но в Россию.

22-летний Миро из махачкалинского «Динамо» – ещё более крупный нападающий. Молодой анголец вымахал до 193 см. Купил его дагестанский клуб у португальский «Тонделы» за € 1,5 млн, по данным Transfermarkt. Контракт с Миро также заключён на четыре года. Интересно, что летом махачкалинское «Динамо» подписало столь же габаритного тунисца Хазема Мастури. Зачем команде Хасанби Биджиева два «столба» в дополнение к Гамиду Агаларову? Генеральный директор клуба Шамиль Газизов так ответил на этот вопрос:

«Оценивать трансферное окно надо на определённой дистанции. Хотя бы два‑три месяца пройдёт, и мы скажем, хорошо мы сработали или нет… Как мне кажется, неплохо. Особенно искали нападающих. Нравится пока игра Мастури и Миро. Мы начинаем с ними немного по‑другому двигаться и играть» (в интервью для «Матч ТВ»).

Миро сначала выпустили на 30 минут в Кубке России, а дебютировал он в РПЛ во встрече с «Локомотивом», появившись на поле также за полчаса до конца при счёте 0:1. Нанёс за это время три удара и сделал два паса под удар. Положил Миро, на первый взгляд, простой гол – добил в сетку мяч, отражённый голкипером Антоном Митрюшкиным. Но умение найти свой момент – как раз одно из его сильных качеств.

В 17 лет Миро уехал из Анголы в Португалию, где начинал в молодёжной команде «Жил Висенте». Там он много забивал за команду U23, летом 2023-го дебютировал за основу в кубковом турнире, а в январе 2024-го – в Примейре. Однако в пяти матчах того чемпионата у него голов не было.

Прошедший сезон Миро отыграл уже во втором португальском дивизионе за «Тонделу», куда отправился свободным агентом. В этом клубе нападающий раскрылся – наколотил 10 мячей в 31 встрече и вошёл в топ-6 лучших бомбардиров. Особенно раззабивался в новом году, когда получил стабильное место в стартовом составе. Анголец помог «Тонделе» подняться в Примейру, и трансфер в более богатый клуб не заставил себя долго ждать.

Махачкалинское «Динамо» взяло игрока сборной Анголы. С 2023 года Миро – нападающий первой национальной команды. Впрочем, в отборочном цикле ЧМ-2026 он только однажды попал в заявку и на поле не появился.

«Моя цель – стать одним из лучших нападающих Африки, – признавался Миро в интервью для O Jogo. – У меня есть три примера для подражания в футболе. Первый – Криштиану Роналду, за всё, что он прошёл и преодолел, за его менталитет победителя. А ещё – Дрогба и Это’О. Я вырос, наблюдая за этими звёздами, и глубоко ассоциирую себя с ними. Как в стиле игры, так и во взглядах на футбол».